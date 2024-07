Les producteurs portugais mettent en avant la qualité comme pierre angulaire des efforts promotionnels

Après avoir célébré la fête du pays deuxième plus grande récolte pour la campagne 2023/24, les producteurs portugais prévoient une autre bonne récolte en 2024/25.

La production portugaise d'huile d'olive a atteint 157,600 tonnes, dépassant de 17 pour cent la moyenne quinquennale et inférieure de moins de 50,000 tonnes au record 206,200 2021 tonnes enregistrées en 22/-.

Ces prix soulignent la qualité et le savoir-faire exceptionnels que les producteurs portugais apportent à la table. Ils contribuent à élever la réputation de l’huile d’olive portugaise sur la scène mondiale. - Julio Alves, fondateur, Quinta dos Olmais

Pourtant, les bénéfices d’une récolte exceptionnelle ne se sont pas répartis uniformément dans tout le pays ibérique. Alors que l'Alentejo, la plus grande région oléicole de loin, a bénéficié d'un rendement fructueux, les producteurs du nord ont eu des récoltes inférieures à la moyenne.

Malgré leurs défis, notamment les impacts de la crise de la région sécheresse sans précédent de 2022 à 2023, augmentation des coûts de production et la pénurie de main-d'œuvre, les producteurs portugais ont toujours maintenu des niveaux de qualité primés.

Les producteurs du troisième producteur européen (dépassant la Grèce pour la première fois) se sont réunis pour remporter 30 prix parmi 56 candidatures à l'édition 2024. NYIOOC World Olive Oil Competition.

Parmi les plus grands gagnants du pays figurait Maison de Santo Amaro, qui a remporté cinq prix au concours.

"Ces trois Gold Awards et deux Silver Awards sont le résultat d'un énorme effort de toute l'équipe de Casa de Santo Amaro, qui travaille quotidiennement pour rendre cette reconnaissance possible », a déclaré le copropriétaire António Pavão. "Je pense que ces récompenses sont très importantes pour notre entreprise et ont un impact important sur la notoriété de toutes les huiles d'olive portugaises.

António Pavão a déclaré que le succès du NYIOOC rehausse le profil du Portugal en tant que producteur d’huile d’olive sur la scène mondiale. (Photo : Maison de Santo Amaro)

Contrairement à de nombreux autres producteurs à travers le pays, Pavão a déclaré que la Casa de Santo Amaro avait subi une baisse de production significative en 2023/24, similaire à celle subie en -/-. 2022/23.

"Mais, grâce à tous les efforts, au dévouement et au professionnalisme de l'équipe, nous avons pu récolter des olives fraîches et saines et les produire immédiatement. huiles d'olive extra vierge d'une qualité énorme dans notre usine », a-t-il déclaré.

"Il y a eu d'énormes baisses de production au cours des deux dernières récoltes, et les coûts de production ont pratiquement doublé car les coûts des matériaux auxiliaires ont beaucoup augmenté suite à une inflation inhabituelle », a ajouté Pavão. "Malheureusement, c’est une situation générale dans tous les pays producteurs d’Europe.»

Ailleurs dans les régions historiques de Trás-os-Montes et d'Alto Duoro, les producteurs ont vu leurs récompenses comme une fin heureuse à une autre récolte difficile.

Situé à la frontière avec l'Espagne, acushla a remporté un Silver Award pour un mélange biologique d'intensité moyenne, la cinquième reconnaissance de l'entreprise au Concours mondial en six ans.

"Nous savons que nous produisons l'une des meilleures huiles d'olive biologiques au monde, mais recevoir cette validation d'entités reconnues internationalement est un honneur, en particulier sur le marché américain », a déclaré Clara Paredes Castro, directrice marketing principale.

En plus de bénéficier à l'entreprise, Paredes a déclaré que ces récompenses renforcent le profil international du Portugal en tant que producteur d'huile d'olive de haute qualité.

Le terrain montagneux de Trás-os-Montes pose des défis tout au long de la récolte, mais le terroir est à la base de la qualité unique de la région. (Photo : Acushla)

"Nous pensons qu’il existe une perception croissante selon laquelle le Portugal est un pays où les gens mangent très bien et où sont produits des produits de haute qualité tels que l’huile d’olive, le vin et le fromage », a-t-elle déclaré.

Contrairement à Casa de Santo Amaro, Paredes a déclaré qu'Acushla a connu une récolte légèrement meilleure au cours de la campagne en cours que la précédente, mais le rendement était toujours inférieur aux récoltes précédentes.

Publicité

Publicité

"La qualité du fruit est restée très élevée, mais en extraire l’huile était plus difficile », a-t-elle déclaré.

Paredes a cité la morphologie de Trás-os-Montes comme un défi constant pour la production d'huile d'olive de haute qualité.

"Cependant, c'est aussi l'un des facteurs critiques de succès pour la qualité de notre huile d'olive », a-t-elle déclaré. "Notre production cette année a été inférieure aux prévisions car nous avons choisi de récolter les fruits alors qu'ils étaient encore très verts, ce qui réduit le rendement en huile mais garantit la fraîcheur et la qualité que nous désirons.

"Parmi les autres défis courants figurent changement climatique, les phénomènes météorologiques et l'augmentation du coût des matières premières due à des événements mondiaux tels que la guerre », a ajouté Paredes.

À environ 85 kilomètres au nord d'Acushla, une autre plante vivace NYIOOC gagnant aussi a célébré un Silver Award.

"Gagner un autre prix au NYIOOC a été pour nous une expérience exaltante », a déclaré Julio Alves, fondateur de Quinta dos Olmaïs. "Cette reconnaissance valide non seulement notre travail acharné, mais nous incite également à rechercher continuellement l’excellence.

Julio Alves affirme que les conditions sont réunies pour une autre bonne récolte et espère que le temps estival lui sera utile. (Photo : Quinta dos Olmais)

Quinta dos Olmais a remporté sept prix depuis 2016, ce qui, selon Alves, démontre l'engagement de l'entreprise envers la qualité dès le départ.

"Ces récompenses ont considérablement renforcé la crédibilité et la réputation de notre marque sur le marché », a-t-il déclaré. "Ils nous ont fourni une plateforme pour montrer notre engagement envers la qualité et nous ont aidés à gagner la confiance et la fidélité des consommateurs.

En plus d'aider la marque, Alves convient que les récompenses augmentent également la reconnaissance de l'huile d'olive extra vierge portugaise à l'étranger.

"Ces prix soulignent la qualité et le savoir-faire exceptionnels que les producteurs portugais apportent à la table », a-t-il déclaré. "Ils contribuent à élever la réputation de l'huile d'olive portugaise sur la scène mondiale, en la présentant comme un produit qui rivalise avec les meilleurs au monde.

Pendant ce temps, Miguel Azevedo Remédio, le directeur commercial de Casa Agricola Roboredo Madère (CARM), qui a célébré une troisième récompense d'or consécutive pour un mélange biologique moyen, a déclaré que les prix remportés lors du Concours mondial établissent une référence de qualité pour l'ensemble de l'industrie.

Alors que le producteur basé dans le Douro Supérieur a déclaré que l'entreprise avait constaté un léger rebond en quantité, Remédio a déclaré avoir considérablement augmenté la qualité.

"Pour le CARM, [ce prix] signifie que nous continuons sur la bonne voie et que le travail acharné que nous avons consacré à la récolte de l'année dernière a été récompensé », a-t-il déclaré. "Cela aide beaucoup à continuer à construire une image de qualité, tant pour le CARM que pour les huiles d'olive portugaises.

"Les principaux défis auxquels nous sommes confrontés sont liés au manque d’eau et à la difficulté de trouver des personnes pour travailler la terre », a-t-il déclaré. "Concernant la dernière récolte, on ne peut pas trop se plaindre des précipitations, mais le travail humain reste un problème important.»

Malgré une fin dorée pour 2023/24, les producteurs derrière le CARM ont déclaré que la sécheresse et le manque de travailleurs présentaient des défis persistants. (Photo : CARM)

De l'autre côté du Portugal, dans la région sud de l'Algarve, les producteurs à l'origine Viveiros Monterosa calibré, remportant deux Silver Awards au NYIOOC.

"Gagner ces prix est très significatif et reconnaît notre dévouement et notre travail dans la production d'huiles de haute qualité au cours des 20 dernières années », ont déclaré le chef des opérations Pedro Esperança et le directeur commercial António Duarte.

"Ces dernières années, les producteurs portugais ont fait de gros efforts pour promouvoir la qualité de leurs huiles sur le marché intérieur », ont-ils ajouté. "Puisqu'il s'agit du plus grand concours international d'huile d'olive extra vierge, remporter un prix place les producteurs portugais parmi les meilleures huiles d'autres pays, ce qui contribue à changer la façon dont les consommateurs perçoivent le produit.

Après une récolte exceptionnelle en 2023/24, l'entreprise prévoit une légère baisse de production lors de la prochaine récolte, car de nombreux arbres entrent en production. »hors année » dans le cycle naturel de production alternée de l'olivier.

Plus au nord, Sociedade Agrícola Ouro Végétal (SAOV) était un autre des plus grands gagnants du pays.

L'entreprise, que Serralha déjà dit Olive Oil Times représente environ deux pour cent de la production d'huile d'olive du pays, a remporté deux Gold Awards et trois Silver Awards pour sa gamme de monovariétals locaux, un mélange et un Picual.

"Au fil des années, le concours s'est avéré être une ressource précieuse et un bon outil de marketing pour SAOV et notre partenaire Veronica Foods, qui approvisionne un réseau de détaillants d'huile d'olive nord-américains », a déclaré Alberto Serralha, directeur général de l'entreprise. "Les médailles soulignent l’excellence et offrent une assurance qualité au consommateur.

Serralha a déclaré que l'entreprise avait connu une augmentation de production de 50 pour cent par rapport à 2022/23, mais que la récolte était toujours inférieure à la moyenne.

"En raison de la maturité précoce, nous avons commencé les vendanges fin septembre et avons dû faire face à des conditions météorologiques difficiles, notamment des températures élevées et des pluies persistantes », a-t-il déclaré.

"Notre utilisation du malaxage sous vide poussé permet une correction instantanée de la température de la pâte, une étape décisive pour obtenir une qualité élevée dans des conditions aussi défavorables », a ajouté Serralha. "Notre décision de commencer la récolte si tôt nous a permis de terminer la récolte sans être affectés par les maladies des fruits.

En ce qui concerne la campagne agricole 2024/25, Serralha a déclaré que la situation semble prometteuse pour le SAOV.

"Les attentes sont très favorables en termes de volume de récolte et de conditions climatiques », a-t-il déclaré. "Nous sommes optimistes et avons hâte de commencer la saison.

D'autres producteurs à travers le Portugal ont partagé ses sentiments.

La plupart des producteurs prévoient une nouvelle récolte supérieure à la moyenne en 2024/25, mais attendent de voir si la météo coopère. (Photo : Quinta dos Olmais)

"En prévision des prochaines récoltes, nous sommes optimistes quant à la situation actuelle », a ajouté Alves. "Nous surveillons avec diligence la santé et le développement de nos oliviers, et les conditions ont été favorables.

Il a toutefois prévenu qu'il restait encore beaucoup de chemin à parcourir avant le début des vendanges début octobre et que beaucoup de choses pourraient encore changer.

"Bien entendu, nous restons vigilants quant aux conditions météorologiques », a-t-il déclaré. "Notre préparation et notre dévouement nous donnent confiance à l'approche de la saison des récoltes, mais, comme toujours, espérons simplement que la météo ne nous mettra pas en difficulté avant la récolte.

Paredes partage le sens de la prudence d'Alves, citant également les conditions météorologiques inhabituelles comme un facteur qui tempère l'optimisme de l'entreprise avant la récolte.

"Le Portugal connaît un temps inhabituel avec beaucoup d’humidité, ce qui n’est pas typique pour cette saison », a-t-elle déclaré. "Dans les semaines à venir, des vagues de chaleur sont attendues, qui pourraient affecter le fruit en arrêtant son processus de production d'huile. Nous devons attendre et espérer le meilleur. Pour l’instant, cela semble très similaire à l’année dernière.