L'industrie de l'huile d'olive au Pakistan prend de l'ampleur

Le Pakistan devrait produire entre 160 et 180 tonnes d'huile d'olive au cours de la campagne 2024/25, soit une augmentation de 20 % par rapport à la saison précédente, selon Muhammad Tariq, directeur national de PakOlive.

Outre la quantité, Tariq est également satisfait de la qualité de ce qui a été produit, attribuant le succès au travail acharné des producteurs locaux et à l'aide du gouvernement, notamment une subvention de 70 pour cent sur les coûts de production.

Selon Tariq, il y a environ 5.6 millions d'oliviers au Pakistan, et 500,000 800,000 à - - nouveaux arbres sont plantés chaque année.

Voir aussi: Mises à jour des récoltes 2024

"« Outre les efforts déployés sur les plantations d'oliviers réparties sur les zones possibles du pays, un objectif a été fixé pour installer des systèmes d'irrigation goutte à goutte sur 10,000 4,050 acres (- - hectares) de zones soumises à un stress hydrique », a-t-il déclaré. "Ce projet vise à permettre la culture de l’olivier sur des terres marginales et à augmenter les revenus des agriculteurs voisins.

Tariq a discuté des derniers résultats de la récolte lors du gala du festival de l'olive 2024 à Islamabad, la capitale du Pakistan.

Votre évènement annuel concentré sur huile d'olive extra vierge, la durabilité et le développement de la coopération internationale.

Il a réuni des producteurs locaux, des distributeurs, des investisseurs, des représentants du gouvernement et d’autres parties prenantes du secteur naissant de l’huile d’olive du pays.

"« Le gouvernement s'efforce de soutenir le secteur oléicole du Pakistan », a déclaré Rana Tanveer Hussain, ministre de la Sécurité alimentaire nationale et de la Recherche, lors de son discours d'introduction au gala.

Rana Tanveer Hussain a déclaré que le gouvernement pakistanais s'est engagé à promouvoir le secteur de l'huile d'olive du pays. (Photo : Olive Gala Festival)

"« Le Pakistan a la chance de posséder des millions d’oliviers sauvages et des zones potentiellement disponibles pour davantage de plantations d’oliviers, ce qui démontre que les efforts de nos spécialistes agricoles ont désormais produit des résultats positifs », a-t-il ajouté.

Tariq était satisfait du nombre de personnes présentes à l'événement de l'industrie, ce qui, selon lui, est nécessaire pour développer le secteur.

"« Des événements comme celui-ci constituent une formidable opportunité pour toutes les parties prenantes », a-t-il déclaré. "Cet événement a donné une plateforme aux entreprises et aux consommateurs et a ouvert la porte à de nombreuses collaborations interentreprises.

"« L’industrie oléicole en pleine croissance donne plus de pouvoir aux producteurs locaux en les aidant avec des opportunités et des subventions de production à plus grande échelle fournies par le gouvernement », a ajouté Tariq. "« Cela promet une plus grande autonomisation économique que nous souhaitons atteindre grâce à la croissance de l’industrie oléicole au Pakistan. »

Les autorités pakistanaises espèrent notamment développer le secteur en intégrant la technologie dès le début.

Aiza Imran, directrice principale de la marque et spécialiste du développement durable de Khaity Technologies, a déclaré que la place de marché en ligne et l'application mobile de la société contribuaient à améliorer l'efficacité et le partage des connaissances pour les agriculteurs de tout le pays.

"« Khaity App a été un acteur clé dans l'apport de progrès technologiques dans l'industrie agricole, en particulier dans le secteur de l'olive, avec plus de 20,000 - utilisateurs enregistrés », a-t-elle déclaré. "L'application a créé un marché numérique où nous collaborons avec différents fournisseurs pour fournir des produits agricoles tels que des engrais, des outils, etc., que les agriculteurs peuvent acheter partout au Pakistan. Notre proposition unique est que nous fournissons ces produits aux agriculteurs dans les 24 heures suivant la passation de la commande.

"« Nous avons également lancé un chatbot IA pour les agriculteurs sur l'application. Les agriculteurs peuvent poser des questions et des requêtes à partir de cette application », a-t-elle ajouté. "Ce chatbot peut répondre aux questions dans toutes les principales langues parlées dans différentes régions du Pakistan.

Publicité

Publicité

Alors que l'ourdou et l'anglais sont les deux langues officielles du pays, neuf autres langues comptent plus d'un million de locuteurs natifs et 60 autres comptent moins d'un million de locuteurs.

Khaity Technologies a également collaboré avec les gouvernements provinciaux sur différents projets.

"Nous avons collaboré avec le gouvernement provincial du Pendjab sur le projet de la vallée des oliviers dans lequel nous avons planté 1.3 million de plants d'oliviers dans la région de Potohar. Pendjab« , a déclaré Imran. "Ces plantes ont été fournies à un prix subventionné pour aider les agriculteurs. Nous avons également facilité la tâche en subventionnant les sources d’eau, comme la technologie d’irrigation au goutte-à-goutte.

Aux côtés des entreprises technologiques, des producteurs et des agriculteurs ont assisté à l’événement, se mêlant à leurs collègues et faisant la promotion de leurs produits.

Muhammad Azeem Tariq, chef de projet de Loralai Olives, récemment lancé, a partagé ses ambitions de commencer à exporter de l'huile d'olive extra vierge pakistanaise.

Loralai Olives travaille à l'exportation de son huile d'olive extra vierge pakistanaise. (Photo : Olive Gala Festival)

"« Notre objectif est de produire de l'huile d'olive extra vierge de qualité internationale et d'amener le produit pakistanais sur les marchés internationaux », a-t-il déclaré. "Nous travaillons sur des certifications internationales telles que les certifications de l’Union européenne et les certifications asiatiques pour pouvoir exporter les produits à l’international.

En plus de se concentrer sur les monovariétaux de haute qualité, Azeem Tariq voit la nécessité d'un emballage attrayant ; Loralai Olives a récemment remporté un prix de marque et de marketing.

Il a également salué le rôle des événements nationaux du secteur oléicole qui rassemblent les acteurs du secteur afin de partager leurs connaissances et leurs expériences et de maintenir la dynamique.

"« Cette année a été remarquable pour l’industrie oléicole », a déclaré Azeem Tariq. "Nous avons constaté une augmentation, non seulement de la fructification, mais aussi de la passion des agriculteurs pour la production d'olives.

"« À travers des événements comme celui-ci, nous souhaitons sensibiliser les producteurs à la qualité de la récolte, notamment sur la manière d'éviter tout dommage lors de la cueillette des olives sur les arbres », a-t-il ajouté. "« Nous avons également formé les agriculteurs sur le stockage des fruits conformément aux normes internationales. Nous avons également formé les agriculteurs à envoyer les fruits de la récolte à l’extraction dans les 24 heures pour augmenter la qualité en respectant ces paramètres. »

D’autres producteurs d’olives présents au gala ont également partagé leurs expériences récentes et ont présenté l’événement comme un moyen de conclure des accords avec des fournisseurs et des clients.

"« Ces événements nous permettent de présenter nos produits à un public plus large, d’entrer en contact avec des acheteurs potentiels et d’apprendre des leaders du secteur », a déclaré Sabir Sultan, un producteur pionnier en Hazara province. "« C'est une étape importante vers l'élargissement de notre portée et la construction d'un avenir durable pour l'industrie oléicole locale. »

Arshad Qadri, un autre producteur qui dirige Boston Farm, a souligné la nécessité de diversifier et de vendre divers produits à base d'olives.

"« Nous sommes une ferme basée à Kalar Kahar », a-t-il déclaré. "« Nous avons 12,000 17 oliviers et dix variétés différentes de fruits à partir desquels nous avons créé - produits différents, dont de l'huile d'olive extra vierge, du thé, etc. »

"« Nous sommes ravis de la croissance de l’industrie oléicole. L’environnement favorable de notre région a contribué au succès de la récolte », a ajouté Qadari. "L’année dernière seulement, nous avons produit 55 tonnes de produits… Des événements comme celui-ci sont un excellent moyen de collaborer avec d’autres plateformes et d’atteindre directement le consommateur. »

Les producteurs ont également exprimé les défis associés au processus de production en raison du nombre limité d’usines dans le pays.

Cependant, Tariq a déclaré que le gouvernement s'efforce de relever ces défis et de continuer à promouvoir les olives comme une option viable pour le développement économique.

"Province du Baloutchistan « a montré une croissance exponentielle », a-t-il déclaré. "Malgré la crise de l’eau, la région a connu une croissance de la plantation d’oliviers.