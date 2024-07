Les terres dédiées aux oliveraies biologiques en Italie ont poursuivi leur expansion en 2023, augmentant de 2.2 pour cent, soit 6,142 - hectares.

Selon un nouveau rapport publié par l'Institut italien des services pour le marché agricole et alimentaire (Ismea), 279,766 64,000 hectares d'oliveraies sont désormais cultivés de manière biologique dans le pays, et - - hectares supplémentaires sont en cours de conversion à l'agriculture biologique.

Ismea a estimé que la couverture des oliveraies biologiques a augmenté de 65 pour cent par rapport à 170,067 - hectares au cours de la dernière décennie.

Le processus de conversion biologique suit la réglementation de l'Union européenne, qui exige au moins trois ans pendant lesquels une approche d'agriculture biologique certifiée est appliquée avant qu'une oliveraie conventionnelle reçoive officiellement le statut biologique.

Alors que la majeure partie de l'oléiculture biologique s'est historiquement produite dans le sud de l'Italie, une augmentation significative a été signalée en 2023 dans le centre et au nord du pays.

Cependant, la superficie consacrée à l'oléiculture biologique a diminué de 2,000 86,000 hectares dans les Pouilles, la plus grande région productrice d'olives d'Italie, tombant à environ - - hectares.

Malgré cette réduction, les Pouilles abritent toujours un tiers de toutes les oliveraies biologiques du pays, en partie à cause de l'expansion substantielle de l'oléiculture biologique ces dernières années.

L'expansion des oliveraies biologiques en 2023 était légèrement inférieure à la moyenne nationale pour l'ensemble de l'agriculture italienne, la surface agricole totale utilisée dédiée à l'agriculture biologique augmentant de 4.5 pour cent.

Ismea a noté que 2023 marquait la première année du nouveau Politique agricole commune, qui soutient les agriculteurs et améliore la productivité agricole grâce à des subventions et d’autres programmes.

La PAC, qui restera en vigueur jusqu’en 2027, est un moteur essentiel du passage à l’agriculture biologique. Il offre des primes et des incitations spéciales aux agriculteurs qui adoptent des pratiques plus respectueuses de l'environnement.

Selon Ismea, les complexités administratives de la nouvelle PAC et la hausse des coûts de production en 2023 présentent des défis pour le secteur agricole italien.

Malgré ces défis, encore exacerbés par de fréquents événements météorologiques défavorables, la superficie de l'agriculture biologique en Italie s'est étendue à 2.5 millions d'hectares.

Ismea a noté que cette expansion a porté la superficie agricole utilisée au niveau national à près de 20 pour cent, se rapprochant ainsi de celle de l'UE. Politique de la ferme à la table objectif de 25 pour cent.

Commentant le rapport, FederBIO, une association de producteurs biologiques, a indiqué que le nombre d'entreprises alimentaires opérant sous des protocoles biologiques en Italie en 2023 a augmenté de 1.8 pour cent, dont la plupart étaient des fermes biologiques.

L'association a également souligné un taux de 5.2 pour cent croissance des ventes d'aliments biologiques en 2023, atteignant un chiffre d'affaires total de 3.8 milliards d'euros. Toutefois, cette croissance est davantage attribuée à la hausse des prix qu’à l’augmentation des volumes de ventes.

"Les données de l'ISMEA montrent une croissance continue de la production biologique, même si elle a légèrement ralenti en raison des crises environnementales, climatiques et sociales », a déclaré la présidente de FederBIO, Maria Grazia Mammuccini.

"La crise climatique impacte l’ensemble de l’agriculture, entraînant une réduction de la production », a-t-elle ajouté. "Même si l’agriculture biologique est le modèle agricole le plus résilient face aux urgences climatiques, j’estime qu’il est nécessaire de se concentrer sur la formation et l’assistance technique pour soutenir les agriculteurs et investir dans l’innovation et la recherche en agroécologie.

"Cela fournira des outils de plus en plus efficaces pour lutter contre le changement climatique, restaurer les habitats dégradés et augmenter simultanément la biodiversité et la fertilité des sols », a conclu Mammuccini.