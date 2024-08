Le coffret cadeau d'huile d'olive obtient Dieline Nod

Le Moscone Center de San Francisco a accueilli la Dieline Package Design Conference organisée par le site Web éponyme et Inwork, un cabinet de conseil en packaging et prototypage, à l'occasion de la dernière "Événement HOW Design Live ».

Les Dieline Package Design Awards sont un concours mondial annuel dédié à l'emballage de marque. Pour l'édition 2013, le concours a reçu plus de 1,100 entrées de pays 61 du monde entier. Le concours est présidé par Debbie Millman, qui, avec son équipe de Sterling Brands, juge également le Prix ​​de conception du concours international d'huile d'olive de New York.

Le concours de Dieline comportait treize catégories, dont plusieurs dédiées à l'alimentation. Les critères de jugement étaient basés sur la qualité de la créativité, la commercialisation et l'innovation. Outre les prix standard, le projet ayant obtenu la note la plus élevée a reçu un "Best of Show »et pourrait présenter une étude de cas lors de la conférence. Andrew Gibbs, fondateur de The Dieline, a également sélectionné un "Editor's Choice », et cette année un nouveau Prix de l'Emballage Durable a été créé.

Le "La catégorie Produits laitiers, épices, huiles, sauces et condiments »comportait trois huiles d'olive extra vierge. My Olive Tree, de Grèce, a pris la troisième place, tandis que A Couple Drops (Grèce, encore une fois) et le pack italien Madonna Dell'Olivo Special Edition 2013 ont reçu un prix Merit.

Madonna Dell'Olivo est une ferme pétrolière primée dirigée par le géologue Antonino Mennella, qui consacre particulièrement son travail à l'huilerie pour améliorer et valoriser les caractéristiques des différentes variétés d'olives.

Madonna dell'Olivo est située dans le sud de la région italienne de Campanie, près d'un ancien sanctuaire au cœur même de la belle région du Cilento, très appréciée à la fois pour son bord de mer accueillant et pour sa campagne riche en histoire et en terres fertiles. Le sanctuaire tire son nom de la vue miraculeuse de la Madone sur un olivier par de jeunes bergers locaux du 16th siècle.

À partir des 200 oliviers autour de l'ancien manoir de la famille, qu'il a sauvé de la délabrement, Mennella produit des huiles d'olive extra vierges à partir d'olives dépistées, telles que le RaRo - un merveilleux et complexe mélange 50/50 de variétés locales Ravece et Rotondella, avec son charme arôme d'herbe fraîchement coupée, de peau de tomate et d'herbes aromatiques. Il y a aussi l'Itrans monovariétal, à base d'olives d'Itrana, avec un arôme floral délicat apportant plus d'élégance à son riche caractère, et Carpellese, fait de cette variété locale moins connue mais excellente.

Cette année, Mennella a décidé d'emballer un nombre limité de bouteilles de 1.5 litre - un plus grand format du classique Butterfly souvent adopté pour le champagne premium qu'il utilise également dans un format plus petit pour les bouteilles de 250 ml - avec une étiquette spéciale et une boîte élégante, pour être utilisé comme cadeau ou pour une occasion spéciale.

En 2013, seulement une centaine "des emballages spéciaux »ont été réalisés, les bouteilles principalement remplies d'huiles de Carpellese ou d'autres huiles de Madonna dell'Olivo sur demande. Beaucoup d'entre eux ont été envoyés aux États-Unis, l'un des principaux marchés de cette petite entreprise italienne. Pour 2014, il prévoit de faire à peu près le même numéro du forfait spécial fait beaucoup plus pour le prestige que pour les affaires.

Après avoir repensé le logo et les étiquettes de la marque au cours des trois dernières années, le studio de design multidisciplinaire NJU - basée à Eboli, Cilento - a décrit cette solution d'emballage innovante: "Il exploite - grâce à un choix distinctif de bouteille magnum de 1.5 litre, à la texture et aux détails illustratifs gravés - l'héritage, la haute qualité et l'esprit festif associés au champagne ainsi que l'expérience et la passion d'un artisan.

Richard Baird, un concepteur indépendant anglais spécialisé dans les logos, la marque et l'emballage et éditeur chez The DieLine, a également écrit: "Il existe une approche presque réductionniste de la solution d'emballage dans la mesure où elle favorise l'imagerie et le choix structurel comme métaphores visuelles, plutôt que de se concentrer sur des indices directs et conventionnels. Faire un grand usage des perceptions établies par pollinisation croisée d'autres industries pour obtenir une simplicité de communication et une tranquillité visuelle qui semblent sophistiquées mais pas abstraites. Une solution qui complète une proposition susceptible de plaire aux clients ayant une relation de marque déjà établie à la recherche de quelque chose de distinctif pour une occasion spéciale. »



Mario Cavallaro, directeur de la création de la NJU

L'extérieur de la solution de conception de NJU se compose de "une boîte avec deux poids san-serif bien espacés, en majuscules, avec des coupes inhabituelles sur les bornes, des largeurs de trait variables et beaucoup d'espace non imprimé »pour un effet minimaliste. Une finition en feuille d'argent ne fait que renforcer l'image Premium de l'emballage et de son contenu. Au contraire, le design et le graphisme de la bouteille semblent plus liés aux thèmes du patrimoine, de l'expérience et de la valeur de l'artisanat.

Selon Baird, même "établit une analogie entre l'histoire religieuse durable et l'ancienne pratique de la production d'huile d'olive »en raison de l'image stylisée d'une femme - représentant la Vierge du Sanctuaire près de la ferme - qui semble être gravée dans une impression monochromatique sur le papier du particulier dépliant / étiquette. À l'intérieur, il contient des informations sur la ferme, des détails écrits à la main sur l'huile sélectionnée et des éléments narratifs qui renforcent les éléments de communication de la conception. La Madone semble avoir les yeux bandés par l'élastique qui maintient l'étiquette fermée, rappelant également la déesse porteuse de chance Fortuna.

Mario Cavallaro, directeur créatif de NJU, a déclaré: "Nous sommes très heureux de cette reconnaissance à notre recherche de qualité de conception. Et nous sommes encore plus heureux car cela signifie que nous avons réussi à donner à la grande huile d'olive extra vierge d'Antonino Mennella, qui a été récompensée dans le monde entier, la bonne couverture pour la promesse de la marque. Mais surtout, nous sommes fiers que deux entreprises (le studio et le client) établies dans le sud de l'Italie aient été évaluées et appréciées dans un contexte aussi important que San Francisco, à côté de certains studios et marques internationaux de haut niveau. »