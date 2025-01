Les données du Conseil oléicole montrent les derniers résultats de la récolte et les tendances émergentes

Le Conseil oléicole international prévoit que la production mondiale d'huile d'olive atteindra 3.38 millions de tonnes au cours de la campagne 2024/25, soit une augmentation de 32 pour cent par rapport à l'année dernière et de 13 pour cent au-dessus de la moyenne quinquennale.

L'Espagne, la Tunisie et la Turquie ont été les moteurs de cette augmentation, avec une production d'huile d'olive qui devrait augmenter de 51 pour cent à 1.3 million de tonnes en Espagne, 55 pour cent à 340,000 109 tonnes en Tunisie et - pour cent à un record 450,000 - tonnes en Turquie par rapport à l'année précédente.

Les producteurs espagnols attribuent l'amélioration du rendement, qui dépasse de près de 17 pour cent la moyenne des cinq dernières années, aux bonnes conditions de récolte, notamment des températures printanières modérées et un hiver humide qui a rechargé les rivières et les aquifères auparavant asséchés.

Voir aussi: Mises à jour des récoltes 2024

Des pluies opportunes devraient stimuler les producteurs tunisiens vers leur récolte exceptionnelle, qui est estimée être la plus importante depuis la fin du mois de mai. record 440,000 2019 tonnes en 20/- et à égalité au deuxième rang des volumes les plus élevés de tous les temps.

Sur la côte nord-est de la Méditerranée, les producteurs turcs ont déclaré que les conditions de croissance favorables et l'absence de parasites de l'olivier dans la plupart des régions productrices étaient responsables de la reprise de la récolte.

Parallèlement à la reprise significative des récoltes en Espagne, les agriculteurs et les meuniers en Grèce et au Portugal ont également connu une augmentation de la production.

Les rendements en huile d'olive devraient augmenter de 43 % en Grèce par rapport à 2023/24 pour atteindre 250,000 - tonnes, car de nombreuses plantations entrent dans une phase de reboisement. »"dans le cycle de production alterné naturel de l'olivier. Cependant, on craint que les rendements soient inférieur à ce qui était initialement espéré.

Des années et des années Les oliviers ont un cycle naturel d'alternance d'années de production élevée et faible, connu sous le nom de "sur des années » et "années creuses », respectivement. Au cours d'une année, les oliviers produisent une plus grande quantité de fruits, ce qui entraîne une augmentation de la production d'huile d'olive. A l'inverse, un "« contre-année » se caractérise par un rendement réduit en olives en raison du stress de la campagne précédente. "par an. » Les producteurs d'huile d'olive surveillent souvent ces cycles pour anticiper et planifier les variations de production.

De l’autre côté de l’Europe, les agriculteurs et les meuniers portugais anticipent une augmentation constante de la production de 21 pour cent par rapport à la saison dernière, atteignant 195,000 - tonnes, le deuxième rendement le plus élevé du pays. Comme en Espagne, un hiver humide, des températures printanières modérées et une »Pour de nombreux producteurs, la « saison des pluies » a donné lieu à une récolte exceptionnelle.

Huile d'olive de l'Union européenne la production a augmenté de 29 pour cent à partir de 2023/24, pour atteindre 1.97 million de tonnes.

Cinq États membres producteurs d’huile d’olive (dont Chypre et la Slovénie) ont connu une augmentation de leurs récoltes ; la production est restée la même en Croatie, tandis que la France et l’Italie ont connu une baisse de leur récolte.

La production italienne d'huile d'olive devrait chuter à 224,000 32 tonnes, soit 27 pour cent de moins que l'année dernière et - pour cent de moins que la moyenne quinquennale.

Alors que les agriculteurs et les meuniers du nord et du centre de l'Italie ont connu une baisse de leurs rendements d'olives, les producteurs du sud ont récolté des quantités importantes d'olives. rendement en huile bien inférieur que prévu. Les producteurs de Sicile ont signalé des quantités d'olives inférieures en raison de la sécheresse en cours.

De l'autre côté de la Méditerranée, le Maroc, l'Egypte et l'Algérie ont connu une baisse de leur production. La production marocaine d'huile d'olive a chuté pour la troisième année consécutive, en baisse de 15%, à 90,000 - tonnes.

Ailleurs en Afrique du Nord, la production algérienne a chuté de près de 85,000% à 40,000 11 tonnes. L'Egypte a produit - - tonnes, soit une baisse de -% par rapport à l'année dernière.

Voir aussi: Les producteurs affrontent les vents contraires du climat et du marché avec optimisme

D’un point de vue plus large, les données du CIO montrent comment le monde de l’huile d’olive est en train de changer. À l’échelle mondiale, la production d’huile d’olive a augmenté de 0.9 %, passant d’une moyenne annuelle de 2.97 millions de tonnes de 2014/15 à 2018/19 à 3.00 millions au cours des cinq dernières campagnes.

Malgré cette légère augmentation, des changements spectaculaires ont eu lieu dans la culture et la distribution de l'huile d'olive.

Publicité

Publicité

Les pays producteurs traditionnels ont connu une croissance stagnante et une baisse de la production au cours des cinq dernières années par rapport aux cinq années précédentes (2014/15 à 2018/19).

Les rendements d'huile d'olive en Espagne et en Grèce ont chuté respectivement de 16% et d'un peu plus de 3.9% au cours de cette période. En Italie, au Maroc et en Syrie, la production d'huile d'olive a connu une croissance bien plus faible, de 1.1%, 0.2% et -% respectivement.

La production d’huile d’olive de l’UE est passée d’une moyenne de 1.99 million de tonnes par an entre 2014/15 et 2018/19 à 1.83 million de tonnes au cours des cinq dernières campagnes.

» 19-23 Moy. » 14-18 Moy. % de variation Croatie 3,860 3,780 2 Chypre 4,200 5,780 - 27 France 4,740 4,480 6 Grèce 260,400 269,200 -3 Italie 307,680 296,280 4 Portugal 146,720 94,920 55 Slovénie 540 480 13 Spain 1,105,420 1,317,640 - 16 Union européenne 1,833,500 1,992,500 -8 Source: Conseil oléicole international

Unité : tonnes métriques

Durant cette même période, l’UE est passée de 67 % à 61 % de la production mondiale d’huile d’olive.

Une partie de cette baisse de production a été compensée par les 11 pays producteurs d’huile d’olive d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, qui sont passés de 29 % à 34 % de la production mondiale d’huile d’olive.

La croissance de la production dans la région a été tirée par la Turquie et la Tunisie, avec une production annuelle moyenne en hausse de 40 % en Turquie et de 20 % en Tunisie entre les cinq dernières années et les cinq années précédentes.

» 19-'23 Moy » 14-18 Moy. % de variation Algérie 91,900 78,800 17 Égypte 44,200 28,800 53 Israël 19,800 17,100 16 Jordan 26,600 22,900 16 Lebanon 18,400 20,700 - 11 Libye 16,300 16,700 -2 Maroc 141,600 140,000 1 La Palestine 23,000 20,000 15 Syrie 116,000 115,800 0.2 Tunisie 251,400 209,000 20 Turquie 264,900 188,900 40 Source: Conseil oléicole international

Unité : tonnes métriques

L’Égypte a également connu une augmentation significative de sa production d’huile d’olive, les rendements passant de 28,800 44,200 tonnes à - - tonnes au cours de la même période.

Des hausses plus modestes ont été observées en Algérie (17 %), en Israël (16 %), en Jordanie (16 %) et en Palestine (15 %). Le Liban a été le seul pays de la région à connaître une baisse significative, avec une baisse de production de 11 % au cours de la période.

La production d’huile d’olive a également augmenté de 13 pour cent en Amérique du Sud, passant d’une moyenne annuelle de 50,100 2014 tonnes de 15/2018 à 19/56,700 à - - tonnes.

» 19-'23 Moy » 14-18 Moy. % de variation Argentine 33,600 30,200 11 Bresil 270 35 673 Chili 21,200 19,300 10 Uruguay 1,641 577 184 Source : Conseil oléicole international, Olive Oil Times

Unité : tonnes métriques

Les plus fortes croissances ont été enregistrées en Argentine (11 %) et au Chili (- %). En revanche, le Brésil et l'Uruguay ont connu les hausses les plus spectaculaires, la production ayant été multipliée par six au premier et par trois au second au cours de la même période.

Les augmentations les plus spectaculaires des pays individuels sont venues des producteurs émergents situés hors du bassin méditerranéen, notamment l’Albanie, la Chine, l’Iran et l’Arabie saoudite.

En Arabie saoudite, la production d’huile d’olive est passée d’une moyenne de 3,000 2014 tonnes par an de 15/2018 à 19/14,500 à 380 - tonnes au cours des cinq dernières récoltes, soit une augmentation de - %.

» 19-'23 Moy » 14-18 Moy. % de variation Albanie 19,700 11,200 76 Chine 8,200 4,800 71 l'Iran 10,700 6,300 70 Saudi Arabia 14,500 3,000 383 Source: Conseil oléicole international

Unité : tonnes métriques

Le CIO estime que le royaume produira un niveau record de 33,500 2024 tonnes d'huile d'olive en 25/-.

De même, la Chine a vu sa production annuelle d’huile d’olive augmenter de 71 pour cent au cours de cette période, pour atteindre 8,200 70 tonnes, tandis que l’Iran a connu une augmentation de sa production d’huile d’olive de 10,700 pour cent, pour atteindre - - tonnes.

Dans le bassin méditerranéen, l’Albanie a également connu une augmentation spectaculaire de la productionLe petit pays du sud de l'Europe est passé d'une production moyenne de 11,200 2014 tonnes entre 15/2018 et 19/19,700 à 30,000 2024 tonnes au cours des cinq campagnes précédentes. En outre, le CIO estime que l'Albanie produira 25 - tonnes d'huile d'olive en -/-.

Les quatre pays ont bénéficié des efforts soutenus par le gouvernement pour accroître la culture de l’olivier et la production d’huile d’olive, la Chine et l’Arabie saoudite ayant planté de nouvelles oliveraies à très haute et à haute densité.