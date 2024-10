Les autorités espagnoles optimistes quant à la récolte, alors que les prix restent élevés

La production d'huile d'olive en Espagne devrait rebondir de manière significative après deux récoltes consécutives historiquement faibles, apportant un soulagement à toute la chaîne d'approvisionnement.

Selon Juan Vilar, le directeur général de VilconSelon un cabinet de conseil, l'Espagne devrait produire entre 1.4 et 1.45 million de tonnes au cours de la campagne 2024/25, soit une révision à la baisse par rapport à son estimation précédente de 1.65 million.

Dusan Kaljevic, le directeur général de Filippo Berio Amérique du Nord, a estimé que l'Espagne produirait environ 1.5 million de tonnes.

La récolte de cette année sera sans doute bien plus importante que celle de l'an dernier, mais il est encore trop tôt pour dire dans quelle mesure elle sera meilleure. Il reste encore de nombreux mois avant la fin de la campagne. - Andrea López Vericat, PDG, Sucersores de Hermanos López

"« L’hiver était la saison idéale », a-t-il déclaré. "Il ne faisait ni trop froid ni trop chaud, ce qui est idéal pour l’incubation de l’huile d’olive. Nous avions beaucoup de petits fruits en fleurs sur les arbres. Et surtout, nous avons eu un niveau de précipitations parfait en janvier et février.

En conséquence, les réserves d'eau ont considérablement augmenté en Espagne, ce qui a particulièrement aidé les nombreuses plantations non irriguées du pays.

Après avoir produit en moyenne 1.41 million de tonnes par an au cours des cinq récoltes précédant 2021/22, des années consécutives de sécheresse et de températures printanières élevées ont entraîné une perte massive de fruits en Andalousie et l'effondrement de la production espagnole qui en a résulté. 665,800 tonnes en 2022/23 et 852,600 tonnes l'année suivante.

Voir aussi: Mises à jour des récoltes 2024

L'Andalousie devrait produire environ 1.1 million de tonnes d'huile d'olive cette année, avec des rebonds significatifs à Jaén et à Cordoue, les deux plus grandes provinces productrices d'huile d'olive de la communauté autonome.

À Jaén, la production devrait atteindre 445,000 116 tonnes, soit une augmentation de 271,000 pour cent par rapport à l'année dernière. À Córdoba, on prévoit également une récolte de 79 203 tonnes, soit une augmentation de 24 pour cent par rapport à la campagne -/-.

Séville et Grenade ont également connu une augmentation significative de leur production, avec respectivement 125,000 103,300 et 76,700 - tonnes. Les quatre autres provinces de la communauté autonome produiront - - tonnes.

Cependant, Vilar a déclaré que le manque de pluie à la fin de l'été et au début de l'automne, associé à des événements météorologiques extrêmes, avait réduit les perspectives de production auparavant encore plus optimistes.

"« Il y a eu un problème de grêle », a-t-il dit. ""Ensuite, il y a eu un problème avec une série de vagues de chaleur au cours des mois précédents. La météo en Espagne a été négative pour l'évolution de la tendance de la récolte".

Malgré les pluies importantes de l'hiver et du printemps, Vilar a noté que l'automne en Andalousie a été plus sec et plus chaud que d'habitude. "« Cela créera des conditions qui ne sont pas les plus propices à une bonne campagne », a-t-il déclaré.

Pourtant, Juan Jimenez, le directeur général de la société basée à Jaén La société Green Gold Olive Oil Company, a déclaré que les pluies du printemps et de l'hiver ont fait toute la différence.

Son entreprise a commencé la récolte au début du mois pour une marque de récolte précoce et terminera la récolte après que le reste des olives aura atteint la véraison plus tard dans l'année.

"« La récolte est sensiblement meilleure pour différentes raisons », a déclaré Jimenez. "L'oliveraie s'est bien reposée après deux années sans ou avec peu de fruits ; les précipitations ont été meilleures, le temps moins extrême et aux moments clés pour l'oliveraie (floraison, nouaison et formation des noyaux), le temps s'est comporté comme d'habitude.

Andrea López Vericat, la directrice générale de Successeurs de Hermanos López dans la province voisine de Córdoba, a déclaré qu'elle s'attend à une "« récolte moyenne » cette année après que l’entreprise familiale ait connu ses "« La pire récolte des 20 dernières années » l’année dernière.

Publicité

Publicité

"« La récolte de cette année sera sans doute bien plus élevée que celle de l'année dernière, mais il est encore trop tôt pour [dire dans quelle mesure elle sera meilleure] », a-t-elle déclaré. "Il reste encore de nombreux mois avant la fin de la campagne, et il existe toujours des variables qui peuvent modifier la production de huile : la météo, les parasites et les performances industrielles.

En fonction de la météo, Sucersores de Hermanos López prévoit de commencer la récolte à la fin du mois.

Bien que la récolte restera inférieure aux sommets historiques de la fin de la dernière décennie, Vilar a déclaré qu'elle apporterait un soulagement significatif à travers la chaîne d'approvisionnement.

"« La campagne à venir sera très bénéfique pour tous les opérateurs de la chaîne d’approvisionnement », a-t-il déclaré. "Les agriculteurs sont relativement satisfaits. Les huileries sont également relativement satisfaites. Les embouteilleurs bénéficieront d'une plus grande disponibilité. Les consommateurs auront meilleurs prix, et les grands détaillants gagneront de l’argent parce que davantage de huile sera disponible. »

Selon le ministère espagnol de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation, l'Espagne a terminé la campagne agricole 2023/24 le 30 septembreth avec 186,303 - tonnes de stocks d’huile d’olive.

Asaja Jaén, un syndicat d'agriculteurs, a déclaré que cette quantité permettrait de répondre à la demande jusqu'à ce que la première huile d'olive de la récolte actuelle soit versée dans les réservoirs de stockage à la fin novembre et décembre.

De son côté, Vilar a déclaré qu'il s'attendait à ce que les fluctuations des prix à l'origine soient liées aux conditions climatiques. Depuis qu'ils ont atteint des niveaux record en janvier, les prix de l'huile d'olive extra vierge, vierge et lampante ont considérablement baissé.

La baisse la plus marquée a eu lieu en mars, après que des pluies soutenues et des températures de saison ont permis une floraison et une nouaison excellentes. Les prix ont régulièrement grimpé au cours du printemps, les ventes d'huile d'olive étant restées élevées et les stocks ayant diminué.

La récolte de Jaén devrait atteindre 445,000 116 tonnes, soit une augmentation de 2023 % par rapport à la campagne 24/-. (Photo : Sucersores de Hermanos López)

Les premières estimations de 1.65 million de tonnes potentielles à la mi-juin ont entraîné une chute des prix à leurs plus bas niveaux depuis juillet 2023.

En effet, un temps plus sec et des nouvelles d'événements extrêmes à Jaén et en Catalogne ont vu les prix augmenter à nouveau avant de baisser début octobre, avec le début des premières récoltes en Espagne et au Portugal.

"Au Portugal, la récolte ne commencera qu'à la mi-octobre, où la production devrait être de 180,100 - tonnes », a-t-il précisé. "En Espagne, la récolte ne commencera pas avant le 15 novembreth, donc pendant tout le mois d'octobre, nous devrons utiliser les stocks d'huile d'olive en Espagne jusqu'en novembre. Selon le climat, les prix pourraient augmenter légèrement avant le début de la récolte.

Selon InfaOliva, extra vierge prix de l'huile d'olive Les prix de l'huile d'olive vierge extra et lampante ont baissé de 6.733% par rapport à janvier, soit 25 euros le kilo.

López et Jimenez espèrent que les prix à l'origine reviendront à des niveaux plus normaux. Les deux producteurs ont déclaré avoir remarqué que certains clients ont arrêté d'acheter huile d'olive extra vierge alors que les prix ont atteint des sommets historiques.

"« Nous devrions pouvoir profiter de ce moment pour développer ces nouveaux projets et élargir nos marchés et notre pénétration de la clientèle », a déclaré Jimenez.

"« Si les prix se modèrent, il sera important que les personnes qui ont arrêté d’acheter de l’huile d’olive extra vierge recommencent à en consommer et, en général, ce sera un produit qui ne manquera pas dans le panier d’achat », a conclu López.