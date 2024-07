Un nouveau processus augmente la durabilité et le profil phénolique des extraits de feuilles d'olivier

Des chercheurs de l'Université de Barcelone ont découvert une nouvelle méthode d'extraction respectueuse de l'environnement polyphénols à partir de feuilles d'olivier.

Dans un étude récemment publié dans Food Chemistry, les scientifiques ont détaillé une nouvelle méthode d'extraction utilisant des solvants eutectiques naturels profonds (NaDES).

L'objectif de notre équipe de recherche est de promouvoir la durabilité au sein de l'industrie oléicole en intégrant les déchets d'olives dans l'économie circulaire. - Sónia Sentellas, ingénieur chimiste, Université de Barcelone

La méthode d'extraction est cruciale car elle influence les coûts et la faisabilité du traitement des feuilles d'olivier à grande échelle en dehors du laboratoire.

De plus, cela affecte la composition des substances extraites et leurs applications potentielles.

Les chercheurs ont créé le NaDES à partir de composants naturels, combinant une substance liquide semblable au glycérol avec du chlorure de choline, un sel solide utilisé dans l'alimentation animale.

"Lorsque vous combinez ces deux substances, un nouveau solvant se forme », a déclaré Sónia Sentellas, chercheuse au département de génie chimique et de chimie analytique de l'université et co-auteur de l'étude.

"C'est une substance naturelle qui n'a pas d'impact toxique sur la santé humaine", a-t-elle déclaré. Olive Oil Times.

La première étape de la production de l’extrait consiste à broyer les feuilles en une fine poudre.

"Ensuite, nous mélangeons une proportion spécifique de cette poudre avec le solvant à 80 ºC pendant deux heures et attendons que l'extrait soit produit », a expliqué Sentellas.

"L’ensemble du processus est similaire à la préparation du thé », a-t-elle ajouté. "Les feuilles de thé sont trempées dans de l’eau chaude qui agit comme solvant. Au bout d’un moment, vous obtenez de l’eau colorée avec quelques composants du thé, puis vous séparez les feuilles du liquide.

Les chercheurs ont découvert que l’utilisation du NaDES améliorait l’efficacité de l’extraction tout en respectant des pratiques respectueuses de l’environnement.

L'étude a identifié plusieurs polyphénols dans les extraits de feuilles d'olivier, notamment hydroxytyrosol, lutéoline et oleuropéine.

Ces composés, également présents dans huile d'olive extra vierge, sont connus pour leurs propriétés antioxydantes et leur capacité à protéger la santé cardiovasculaire et cérébrale.

Alors que les chercheurs explorent encore des applications potentielles, ce processus d’extraction pourrait bénéficier à la production d’huile d’olive, à l’emballage alimentaire et aux cosmétiques.

De plus, la production à grande échelle d’extraits de feuilles d’olivier pourrait avoir un impact significatif sur l’élimination des feuilles d’olivier.

L'utilisation de solvants naturels, respectueux de l'environnement et non toxiques élargit le profil d'application des substances obtenues.

"Certaines recherches visent à comprendre comment de tels extraits pourraient être ajoutés à l'huile d'olive pour améliorer son profil sain et le goût », a déclaré Sentellas.

Outre l'huile d'olive, les chercheurs étudient comment les extraits pourraient être utilisés dans d'autres applications, notamment pour prolonger la durée de conservation des produits alimentaires emballés et comme agent antimicrobien.

"Au sein de notre équipe de recherche à Barcelone, nous travaillons également au développement de films », a déclaré Sentellas. "Ceux-ci sont basés sur des matériaux biodégradables et enrichis en extrait de polyphénol, ce qui ouvre la possibilité d’utiliser ces films pour prolonger la durée de conservation des aliments et prévenir la croissance bactérienne.

L'équipe de recherche s'est concentrée sur les méthodes permettant de maximiser la purification des extraits afin d'élargir la portée des applications des extraits. De plus, ils travaillent au recyclage du solvant utilisé dans le processus d’extraction.

"Le recyclage du solvant est non seulement rentable et respectueux de l'environnement, mais il rend également l'ensemble du processus plus attrayant pour l'industrie », a déclaré Sentellas.

L'Espagne est le plus grand producteur mondial d'huile d'olive. Une biomasse importante, notamment des feuilles d'olivier, est créée lors de la récolte des olives et de la taille ultérieure. Selon certaines estimations, les exploitations à haute et très haute densité produisent chaque année 30 tonnes de biomasse de taille d'olivier par hectare en Espagne.

"L'objectif de notre équipe de recherche est de promouvoir la durabilité au sein de l'industrie de l'huile d'olive en intégrant les déchets d'olives dans l'économie circulaire », a déclaré Sentellas. "Dans cette recherche, nous visons à récupérer des composés pour créer un extrait riche et bénéfique pour la santé, ajoutant de la valeur à ce résidu.

"Cela correspond aux principes de l’économie circulaire, où les déchets sont minimisés et les ressources sont réutilisées efficacement », a-t-elle ajouté. "L'augmentation du processus d'extraction à un niveau industriel pourrait transformer la façon dont l'industrie de l'huile d'olive gère ses déchets.

Le procédé est actuellement testé en laboratoire. "La prochaine étape consiste à préparer une usine pilote pour voir comment nos travaux de laboratoire peuvent être étendus à un niveau industriel », a conclu Sentellas.