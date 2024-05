Les variétés autochtones rapportent une saison primée pour les producteurs turcs

La Turquie n'a pas fait exception à la règle du rendements réduits en huile d'olive à travers la Méditerranée au cours de la campagne agricole 2023/24, avec une production chutant d'un niveau rendement record de 421,000 tonnes d'huile d'olive en 2022/23 à environ 180,000 tonnes, en dessous de la moyenne quinquennale de 254,600 tonnes.

Faisant écho à leurs homologues d'autres pays producteurs de la Méditerranée, les producteurs d'huile d'olive turcs ont exprimé leur angoisse face aux faibles rendements d'une Olive Oil Times enquête sur la récolte 2023/24 en décembre dernier.

"Les mauvaises conditions météorologiques et les gelées fin mars [2023] ont causé beaucoup de dégâts aux fleurs d'olivier et à leur production ultérieure », a déclaré le producteur Mustafa Safa Soydan. "Pour certains agriculteurs âgés, la récolte n’a jamais été aussi mauvaise depuis 1990. »

Certains producteurs du pays ont également signalé des problèmes de qualité de leurs huiles d'olive fraîches, qui se sont produits sporadiquement dans certaines régions productrices.

Dans ce contexte, le turc huile d'olive extra vierge producteurs, botteurs et exportateurs se sont réunis pour remporter 29 prix (17 d'or et 11 d'argent) parmi 52 candidatures parmi les prix les plus convoités de l'industrie à l'édition 2024. NYIOOC World Olive Oil Competition.

Selon le Olive Oil Times Classement mondial, ils ont soumis 56 marques de moins au concours de cette année qu'en 2023 et ont réussi avec 56 pour cent de leurs candidatures.

Vingt-quatre des 29 marques d'huile d'olive extra vierge gagnantes étaient fabriquées à partir de variétés d'olives endémiques, notamment Memecik, Ayvalik, Edremit, Trilye, Domat, Gemlik, Hanim Parmagi et Kilis.

Participant de retour Gaïa Oliva s'est adapté avec succès aux exigences de la saison pour célébrer deux Gold Awards au NYIOOC cette année pour ses monovariétals éponymes Memecik et Ayvalik à récolte précoce, prolongeant ainsi sa séquence de victoires à quatre ans.

Les producteurs derrière Gaia Oliva ont célébré une quatrième année consécutive de succès au Concours mondial des monovariétals indigènes. (Photo : Gaia Oliva)

"Gagner deux Gold Awards en 2024 NYIOOC est vraiment un honneur pour nous et un témoignage du dévouement et du travail acharné de notre équipe », a déclaré le propriétaire Tuba Yilmaz. "Pour notre entreprise, ces récompenses valident nos efforts pour produire des huiles d'olive de haute qualité qui mettent en valeur les saveurs et les caractéristiques uniques des variétés d'olives turques.

Yilmaz a souligné que la saison était loin d'être simple. Des températures élevées et des précipitations inattendues ont affecté la récolte et perturbé les modèles établis de culture de l'olivier.

"Les changements de température et de précipitations ont conduit à des saisons de croissance imprévisibles », a-t-elle déclaré. "Malgré ces adversités, notre équipe a fait preuve d’une résilience et d’une expertise remarquables. Grâce à une planification minutieuse et à un travail acharné, nous avons pu nous adapter aux conditions changeantes et atténuer les effets des intempéries. "

L'huile d'olive d'Eminem, un autre participant de retour au Concours mondial originaire de la province turque de Muğla, s'est une fois de plus montré à la hauteur de la compétition, gagner une médaille d'or pour sa marque biologique Oro di Milas à base d'olives Memecik.

Oro di Milas a surmonté une série de défis pour produire dix tonnes d'huile d'olive extra vierge au cours de la campagne 2023/24. (Photo : l'huile d'olive d'Eminem)

"Nous nous sentons honorés d’avoir reçu cette reconnaissance, surtout compte tenu des difficultés de 2023 », a déclaré le copropriétaire Mark Colin.

Colin a également cité de nombreux défis qui ont entravé la récolte 2023/24, notamment les conditions météorologiques extrêmes, les pénuries de main-d'œuvre et l'impact de la crise. mouche des fruits.

Lors des débuts en compétition de l'entreprise au 2023 NYIOOC, L'huile d'olive d'Eminem a remporté deux Gold Awards pour une paire de monovariétals Memecik en milieu biologique.

Le dévouement à la production d'huile d'olive de haute qualité a été le moteur du Gold Award remporté par Garisar pour son monovariétal éponyme Arbequina, réitérant le succès de l'édition de l'année dernière du Concours Mondial.

"Nous sommes fiers que notre huile d'olive Arbequina ait remporté un Gold Award au 2024 NYIOOC», a déclaré Davut Ayvaz, directeur exécutif de l'entreprise. "Ce succès prouve que nos normes de qualité, sur lesquelles nous travaillons avec dévouement depuis des années, sont à nouveau appréciées.

"Cela a été une saison difficile", a ajouté Ayvaz. "Il était très important pour nous de constater une fois de plus à quel point nos efforts et notre dévouement étaient précieux, quelles que soient les conditions saisonnières défavorables. Nous sommes convaincus que nous remporterons de nombreux autres prix.

La grande majorité des producteurs gagnants du pays venaient de la côte égéenne de l'Anatolie occidentale, où est produite une partie importante de l'huile d'olive du pays, y compris la province de Manisa.

"Je suis très heureux et honoré de recevoir un prix au NYIOOC cette année, pour la deuxième fois consécutive », a déclaré Zeynep Belger, la femme entrepreneur derrière Zayto, après avoir rejoint la liste élite des lauréats de l'édition 2024 NYIOOC.

Malgré les pluies de fin de printemps qui ont endommagé les oliviers en pleine floraison, Zayto a obtenu une qualité primée au 2024. NYIOOC. (Photo : Zayto)

Zayto a remporté un Gold Award pour son monovariétal robuste Zayto Saittai. La productrice s'approvisionne en olives auprès de la variété Gemlik (également connue sous le nom de Trilye) à Manisa, l'une des principales régions productrices d'huile d'olive du pays.

Avec leurs arbres proches du majestueux détroit des Dardanelles au nord-ouest de la Turquie, Véritable olive a surmonté la sécheresse pour remporter sa toute première distinction en compétition mondiale, une Prix ​​d'argent pour sa marque Private Reserve d'olives Edremit.

Le producteur a également dû survivre à un incendie de forêt qui a ravagé ses terres il y a dix ans, entretenant et régénérant ses oliviers brûlés pour produire une huile d'olive de haute qualité.

"Gagner est une joie indescriptible pour nous tous », a déclaré la copropriétaire Nicole Babaoglu. "C’est la meilleure récompense pour tout le travail acharné durant cette année difficile. La sécheresse a constitué un défi de taille pour cette récolte, mais en travaillant ensemble, nous avons quand même réussi à tirer le meilleur parti de la situation.

"Réclamer le Silver Award inspire la détermination de remporter l’or en 2025 », a-t-elle ajouté.