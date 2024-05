Variétés indigènes et arbres centenaires : la formule gagnante pour les bosquets oliviers

La combinaison de la culture traditionnelle de l'olivier avec une perspective moderne de durabilité sociale et environnementale a donné des résultats primés pour les producteurs derrière Bosquets d'Olivia.

Fondée en 2019, l'entreprise a planté deux variétés grecques traditionnelles, Manaki et Koroneiki, dans la péninsule fertile du Péloponnèse, dans le sud de la Grèce.

Nous avons décidé d'investir dans des vergers traditionnels sélectionnés, où, grâce à des interventions appropriées, nous avons rendu notre entreprise économiquement, écologiquement et socialement durable. - Mary Savvas, directrice générale, Olivian Groves

Dès le départ, les producteurs ont adopté la longue histoire de culture de l'olivier de la région et le terroir unique offert par le paysage montagneux.

Même si le terrain accidenté augmente considérablement les coûts de main-d'œuvre, l'entreprise estime que cela est compensé par les caractéristiques organoleptiques uniques de ses produits. huiles d'olive extra vierge par les arbres centenaires, le paysage et le climat.

"La culture de l'olivier en Grèce remonte à des milliers d'années et a été transmise de génération en génération, selon les mêmes procédures », a déclaré Mary Savvas, directrice générale d'Olivian Groves.

"Le travail manuel était principalement dû au caractère montagneux des bosquets », a-t-elle ajouté. "Mais du point de vue de la qualité, c'est là le gros avantage des oliveraies grecques. La plupart sont traditionnelles, avec des arbres matures, parfois vieux de plusieurs centaines d'années. Ils représentent la grande majorité – plus de 80 pour cent – ​​des arbres qui produisent de l’huile d’olive extra vierge.

Olivian Groves cultive environ 40,000 - oliviers dans deux fermes en Argolide et en Messénie, après avoir introduit des méthodes et des techniques de culture modernes affinées pour promouvoir la qualité et la durabilité.

"En regardant vers l’avenir, nous avons décidé d’investir dans des vergers traditionnels sélectionnés, où, grâce à des interventions appropriées, nous avons rendu notre entreprise économiquement, écologiquement et socialement durable », a déclaré Savvas. "De cette façon, nous pouvons fournir une huile d’olive de la meilleure qualité et tirer d’autres avantages de nos activités.

Olivian Groves produit sa marque Hermione en Argolide, près d'Hermione, l'une des plus anciennes colonies de Grèce, dont l'histoire remonte au quatrième ou cinquième siècle avant notre ère.

"Hermione était une femme d'une beauté unique, la fille de Ménélas, roi de Sparte, et de son épouse, Hélène de Troie », a déclaré Savvas. "Sur cette terre mythique, nous cultivons la variété Manaki, relativement rare mais aux caractéristiques particulières.

Le monovariétal Manaki d'intensité moyenne a remporté un Silver Award au 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition.

"Nous sommes très fiers de recevoir ce prix », a déclaré Savvas. "C'est la deuxième fois que nous participons, mais c'est la première fois que nous présentons notre huile d'olive extra vierge premium Hermione, la couronne de notre portefeuille de marques.

»Ce prix nous donne la force de poursuivre notre route vers la qualité et l’excellence, en plaçant la barre encore plus haut pour l’avenir », a-t-elle ajouté.

La deuxième exploitation oléicole de l'entreprise est également imprégnée de Histoire de la Grèce antique. Elle est située à l'extrémité ouest de la péninsule du Péloponnèse, près de Messène, une vaste et ancienne ville dont les vestiges sont aussi étendus que ceux de l'ancienne Olympie.

Ici, les arbres Koroneiki d'Olivian Groves produisent son huile d'olive extra vierge certifiée appellation d'origine protégée Hrysos.

"Hrysos est une huile d'olive gastronomique avec un arrière-goût légèrement à moyennement épicé ainsi que des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires », a déclaré Savvas.

Savvas considère le changement climatique comme le défi le plus important auquel sont confrontées les oliveraies centenaires de Grèce. (Photo : Olivian Groves)

Conformément à sa vision de produire de manière durable une huile d'olive primée, Olivian Groves a méticuleusement intégré ses opérations dans l'environnement, garantissant qu'elles profitent à la terre et à ses habitants.

"Nous soutenons la communauté locale, fournissons des emplois aux habitants, empêchons l’abandon des vergers traditionnels et la propagation des incendies de forêt, et nous soutenons l’environnement en ayant une empreinte carbone négative », a déclaré Savvas.

L'entreprise prend soin des arbres toute l'année, sachant qu'un bosquet bien entretenu atténue les impacts des incendies de forêt.

"Les oliviers correctement taillés créent une barrière naturelle contre le feu car ce sont des plantes à feuilles qui retiennent l’humidité », a-t-elle déclaré. "Les camions de pompiers peuvent pomper directement l’eau des réservoirs d’eau que nous avons construits dans nos bosquets à des fins d’irrigation.

Des techniques d’agriculture de précision ont également été déployées, permettant à l’entreprise de réduire considérablement la consommation d’eau nécessaire à l’irrigation de ses arbres.

"Les systèmes de collecte de données météorologiques installés dans nos bosquets nous fournissent des données sur l'évapotranspiration et la quantité de précipitations », a déclaré Savvas. "Cela nous permet d'utiliser le moins d'eau possible pour irriguer les arbres. En conséquence, l’année dernière, la quantité d’eau pompée a été réduite d’environ 80 millions de litres.

Olivian Groves participe également à des programmes pilotes pour traquer les ravageurs de l'olivier, tels que le mouche des fruits, en collectant et en analysant les données des pièges de surveillance pour mettre en œuvre des mesures de lutte antiparasitaire appropriées.

Le producteur du Péloponnèse a également fait un effort supplémentaire pour accueillir les ouvriers qui récoltent les olives chaque année, en construisant un complexe d'appartements dans les bosquets de l'entreprise.

"Nous répondons aux besoins de nos employés et à leur bien-être », a déclaré Savvas. "Un exemple récent en est la construction de nouveaux logements modernes pour nos travailleurs agricoles, leur offrant des conditions de vie dont nous sommes fiers.

Pendant Campagne agricole 2023/24, Olivian Groves a surmonté les mêmes défis qui ont confronté l'industrie mondiale de l'huile d'olive, des conditions météorologiques défavorables à augmentation des coûts de production et la pénurie de main-d'œuvre.

"2023 a été une année difficile », a confirmé Savvas. Notre volume de production a été réduit, mais heureusement sans nuire à la qualité.

Elle a ajouté que le manque de travailleurs C'était l'un des plus gros problèmes du mécanisme grec d'approvisionnement en main-d'œuvre de pays tiers, comme l'Égypte, qui apportait une solution partielle.

"Cependant, l'inertie bureaucratique des agences gouvernementales complique le processus et met en danger la culture de l'olivier », a déclaré Savvas.

Même si les coûts de production élevés représentaient également un défi important pour l'entreprise, Savvas a noté que la préoccupation la plus cruciale d'Olivian Groves était changement climatique, qui a impacté presque toutes les récoltes de ces dernières années.

"Le problème le plus important est potentiellement l’impact énorme du changement climatique », a-t-elle déclaré. "Ces dernières années ont été marquées par des hivers chauds, des sécheresses et des phénomènes météorologiques extrêmes tels que inondations et grêle. »

"Par conséquent, nous assistons à l’apparition de maladies qui créent de graves problèmes pour les oliviers », a ajouté Savvas. "Malheureusement, il existe peu de remèdes coûteux que le producteur peut utiliser pour protéger sa récolte.

"À moins que les dirigeants de tous les pays [producteurs d'huile d'olive] ne mettent en œuvre des mesures significatives, l'avenir de nos oliveraies semble très sombre », a-t-elle poursuivi.

En tant que producteur d'huile d'olive orienté vers l'exportation, Olivian Groves s'appuie sur la qualité pour contrebalancer les fluctuations de la demande causées par des prix sans précédent. prix mondiaux de l'huile d'olive.

Savvas a déclaré que la hausse des prix et l'incertitude qui y est associée ont rendu beaucoup plus difficile la pénétration de nouveaux marchés et la conclusion de nouvelles transactions.

"Nos armes pour surmonter ces obstacles sont nos normes de qualité élevées », a-t-elle ajouté. "Une fois que les consommateurs connaîtront nos produits, ils apprécieront que nous suivions une politique de prix équilibrée qui correspond à la valeur élevée de nos marques en absorbant les fortes fluctuations des prix du marché.

"Mais surtout, ils découvriront une expérience gustative différente avec notre huile d'olive de qualité supérieure », a conclu Savvas.