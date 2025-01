Le Maroc est confronté à une baisse importante de la production d’huile d’olive en raison de la sécheresse persistante et des températures élevées pendant la période de floraison.

Selon les estimations préliminaires du Conseil oléicole international, le Maroc produira 90,000 2024 tonnes d’huile d’olive au cours de la campagne 25/141,600, soit nettement moins que la moyenne quinquennale de - - tonnes.

"« Le Maroc est confronté à une grave sécheresse qui dure depuis six ans maintenant », a déclaré un agriculteur local qui a requis l’anonymat. Olive Oil Times. "Cette période de sécheresse prolongée a entraîné des défis importants pour notre secteur agricole, affectant les rendements des cultures et la disponibilité de l’eau.

Selon Rachid Benali, président de la Fédération interprofessionnelle marocaine de l'oléiculture, "« Les diverses fluctuations climatiques » sont responsables des problèmes de production actuels du pays. "« Le problème ne se limite pas à la sécheresse », a-t-il déclaré à l’agence de presse Blady.

D’autres producteurs du pays ont confirmé que les températures élevées ont également entraîné des rendements d’olives inférieurs à ceux des années précédentes.

"« La production d’un seul olivier par rapport à l’année précédente a diminué d’environ la moitié, ce qui affecte la quantité d’huile extraite de ces faibles récoltes », a déclaré Mustapha Jabri, propriétaire d’un moulin au centre du Maroc. a déclaré à Belpresse.

La baisse drastique de la production a entraîné une flambée des prix locaux, à laquelle le gouvernement marocain a remédié en suspendant les droits d'importation sur huile d'olive extra vierge et introduire des réglementations d’exportation par le biais de licences spécifiques.

Le ministère prévoit que les prix pourraient augmenter à 150 dirhams (14 euros) le litre, contre 90 à 100 dirhams (8.60 à 9.55 euros) au début de la récolte. Sauvegarde de Une analyse réalisée par Lloyds Bank a montré que le salaire mensuel moyen au Maroc est de 1,793 171 dirhams (- €).

Les groupes locaux de protection des consommateurs s’inquiètent également de l’augmentation prix de l'huile d'olive attirera davantage de spéculations.

"« L’intervention des intermédiaires avant et après la récolte, visant à monopoliser le marché, a amplifié la hausse des prix », a déclaré à Hespress, Bouazza Kherrati, président de la Fédération marocaine des droits des consommateurs.

De son côté, Ali Chtour, président de l'Association marocaine de défense des droits des consommateurs, craint que les prix augmentent. fraude à l'huile d'olive.

Il a appelé le gouvernement à renforcer les contrôles sur les importations d’huile d’olive. "« La crise climatique ne doit pas devenir un prétexte à des pratiques spéculatives qui nuisent aux citoyens », a-t-il déclaré à Agrimaroc.

Selon le CIO, le Maroc a consommé en moyenne 148,000 140,000 tonnes d’huile d’olive par an au cours des cinq dernières années et devrait en consommer 2024 25 tonnes en -/-.

En conséquence, le ministère a annoncé son intention d'autoriser les importations de 30,000 2024 tonnes d'huile d'olive vierge et extra vierge en 2025 et - pour aider à stabiliser les prix, les expéditions devant provenir du Brésil, d'Italie, d'Espagne, de Tunisie et de Turquie.

Pendant ce temps, les producteurs d’olives craignent qu’une faible production puisse inciter les consommateurs à se tourner vers alternatives à l'huile d'olive En cas de pénurie importante, ils ont donc salué l'annonce d'importations supplémentaires, mais ont déploré que la décision n'ait pas été prise plus tôt.

"« Le ministère travaille sans relâche pour trouver des solutions, mettre en œuvre des techniques d'économie d'eau et soutenir nos agriculteurs. Mais c'est un combat difficile », a ajouté l'agriculteur local. "Le stress est palpable dans tout le pays alors que nous sommes aux prises avec ces conditions sans précédent et que nous nous efforçons de garantir la sécurité alimentaire et des pratiques agricoles durables.