Monte do Camelo gagne gros avec des variétés indigènes cultivées de manière durable

Pour la troisième année consécutive, Mont du Camelo a été reconnu sur la scène internationale. Le producteur portugais a remporté un Silver Award au 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition pour sa marque Tratturo de Fronteira, un Galega d'intensité moyenne.

La ferme de dix hectares est nichée à Fronteira, dans le haut Alentejo, l'une des principales régions productrices d'huile d'olive du Portugal.

Parfois, la durabilité est évoquée sans réel mérite. Dans notre cas, la croissance de la biodiversité constitue une partie importante de notre travail. Notre objectif est de préserver les sols tout en aidant l’environnement à prospérer. - Ana Cardoso, copropriétaire, Monte do Camelo

Ana Cardoso et Paolo Morosi ont commencé à cultiver des olives en 2017. Ils ont d'abord concentré leurs efforts sur le cultivar local Galega, puis ont incorporé la Cobrançosa pour diversifier et enrichir leur production.

Morosi a déclaré que les arbres Galega produisent des quantités modestes de petites olives. "Les arbres sont forts, sains et résilients », a-t-il ajouté.

Le couple a exprimé une combinaison de satisfaction quant à la reconnaissance et de motivation pour s'améliorer pour l'année prochaine après avoir appris la nouvelle du prix.

"Nous sommes bien sûr très satisfaits des résultats obtenus au NYIOOC", a déclaré Cardoso. "L'année dernière, nous a remporté un Gold Award avec notre monovariétal Cobrançosa à ses débuts. Nous espérions également remporter l’or cette année.

"L'un des aspects inhabituels de l'excellente huile d'olive Galega réside dans ses notes volatiles, qui ont tendance à changer rapidement, de sorte qu'au nez, les arômes verts et fruités peuvent rapidement devenir presque mûrs tout en conservant cette saveur verte et fruitée unique en bouche, " elle a ajouté.

Lorsque Cardoso et Morosi ont acquis la ferme pour la première fois en 2014, environ 1,000 - oliviers Galega étaient disséminés sur la propriété.

Cardoso et Morosi cultivent le Galega et le Cobrançosa, tous deux originaires du Portugal. (Photo : Mont de Camelo)

"Ils sont dispersés au hasard sur les terres agricoles, jusqu’à dix mètres les uns des autres », a déclaré Cardoso. "C’est beau, même si les vendanges peuvent demander plus d’efforts qu’ailleurs.

En 2018, le couple a étendu ses activités en ajoutant 2.5 hectares d'olives Cobrançosa dans un verger densément planté.

"Ce sont les seuls oliviers que nous irriguons », a déclaré Cardoso. "Ce sont de jeunes arbres. Une fois qu’ils auront un peu poussé, nous arrêterons l’irrigation.

Cette approche reflète l'engagement des producteurs envers des pratiques agricoles durables et leur anticipation de l'autosuffisance future.

Il y a quatre ans, motivés par leurs études à l'Université de Lisbonne et par d'autres activités éducatives axées sur les technologies et procédures de transformation, Cardoso et Morosi ont construit une usine.

En 2020, Cardoso et Morosi ont construit une usine pour contrôler le processus de production. (Photo : Mont de Camelo)

"Nous devions le faire, car nous ne voulions pas que nos olives soient mélangées à celles d'autres producteurs, comme cela se produisait auparavant », a déclaré Cardoso. "Nous avons adopté une approche biologique favorisant l’agriculture régénératrice, ce que peu d’autres producteurs de la région appliquent dans les bosquets.

Monte do Camelo huile d'olive extra vierge sera officiellement certifié biologique l'année prochaine, complétant ainsi les exigences légales pour la conversion à l'agriculture biologique.

"Parfois, la durabilité est évoquée sans réel mérite. Dans notre cas, la croissance de la biodiversité est une partie importante de notre travail ici », a déclaré Cardoso. "Notre objectif est de préserver les sols tout en aidant l’environnement à prospérer.

La ferme a abandonné la pratique traditionnelle du travail du sol. Au lieu de cela, le couple a commencé à planter des légumineuses pour enrichir le sol et prévenir l’érosion, une pratique courante dans la région aride de l’Alentejo.

De plus, la ferme réutilise le compost des restes de taille et les sous-produits de la mouture des olives répartis dans les vergers pour fertiliser le sol.

Monte do Camelo est également le gardien d'un écosystème dynamique autour de la propriété.

"Dans les zones extérieures de notre propriété, nous entretenons une riche diversité de plantes, d’arbustes et d’arbres autochtones, qui définissent les limites de nos terres agricoles et constituent également un habitat important pour les animaux et les insectes », a déclaré Cardoso.

En outre, le couple a mis en œuvre des mesures pour soutenir la faune locale, notamment en fournissant des réservoirs de stockage d'eau accessibles aux animaux pendant les périodes de sécheresse souvent prolongées de la région et en créant des zones calmes. zones de nidification pour les oiseaux et les abeilles.

Embaucher suffisamment de moissonneurs fait partie des défis auxquels Monte do Camelo est confronté. (Photo : Mont de Camelo)

"Les oiseaux des vergers sont précieux, car à la lumière du jour, ils peuvent lutter efficacement contre la propagation du fléau. mouche des fruits", a déclaré Cardoso. "Nous fournissons également des maisons à la population locale de chauves-souris, qui la nuit auront la teigne de l'olivier comme une partie de leur alimentation. »

La dernière campagne a été particulièrement fructueuse pour le producteur portugais. "La saison 2023/24 a été abondante, malgré un hiver assez sec suivi d'une sécheresse qui a probablement déclenché des niveaux de pollution encore plus élevés. polyphénols", a déclaré Cardoso.

"Alors que la saison précédente a été vraiment mauvaise pour nous, ainsi que pour tant d’autres personnes dans le pays et ailleurs, celle-ci s’est bien mieux déroulée », a-t-elle ajouté. "Cela s’explique notamment par les traitements biologiques que nous apportons à nos arbres, qu’il s’agisse de potassium, de calcium ou de bore. Tout cela vise à renforcer les plantes.

Alors que Monte do Camelo aspire à percer le marché nord-américain, elle est confrontée à des défis constants, tels que des pénuries de main-d'œuvre et des obstacles réglementaires, mais elle reste concentrée sur la production d'huile d'olive de haute qualité.

Gagner des prix au World Olive Oil Competition aide Monte do Camelo à atteindre de nouveaux marchés. (Photo : Mont de Camelo)

"La récolte est manuelle, avec la seule aide des cueilleurs, et il faut disposer les filets pour les olives sous les arbres et les déplacer », a expliqué Cardoso. "Je dirais que le manque de main-d'œuvre saisonnière est le problème numéro un pour la production d'huile d'olive de haute qualité dans la région.

Alors que le nombre de fermes d'olives à haute et très haute densité augmente dans l'Alentejo, le couple a admis dans un Entretien d'octobre 2023 que cela rend plus difficile la concurrence pour les petits producteurs.

"Les petits et moyens producteurs, en plus de devoir faire face à la sécheresse et à d’autres défis, se retrouvent contraints de faire face au nombre toujours croissant de bosquets super-intensifs, tant sur le plan environnemental qu’économique », ont déclaré Cardoso et Morosi.

Malgré ces défis, le succès de la ferme au NYIOOC a encore renforcé sa réputation, attirant de nouveaux clients et confirmant son statut d'un des principaux producteurs mondiaux d'huile d'olive.

"Gagner à New York était une confirmation », a conclu Morosi. "Nos clients regardent ces récompenses lorsqu'ils décident de continuer ou non à acheter nos huiles d'olive.