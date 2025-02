Rencontrez le couple génois qui cultive des olives italiennes traditionnelles en Uruguay

Après plus de quatre décennies de voyages à travers le monde et de travail sur des projets d'aide humanitaire et de développement, Maria Vittoria Saccarello et Domenico Bruzzone ont souhaité poursuivre un nouveau projet après leur retraite.

Instead of return­ing to their native Genoa from their last post in West Africa (after Vienna, Central America, West Africa, Bolivia and Pakistan), they began search­ing for a place to set­tle in Latin America, with an oper­a­tional agenda.

Voir aussi: Profils de producteurs

"« Notre première mission en dehors de l’Europe a eu lieu à la frontière mexicaine avec le Guatemala », a déclaré Bruzzone. "« L’Amérique latine nous a laissé une impression durable. »

At the same time, the cou­ple became pas­sion­ate about olive grow­ing par­tially due to their upbring­ing in north­ern Italy and their expe­ri­ences work­ing with the Italian gov­ern­ment to plant olive trees in Egypt, Lebanon and Pakistan.

Domenico Bruzzone (troisième à partir de la droite) et Saccarello (deuxième à partir de la gauche) plantent des oliviers à la station expérimentale de Bari Chacwal au Pakistan en 2014. (Photo : Pique Roto)

Finalement, le couple a identifié l’Uruguay comme un endroit approprié pour leur nouveau projet, citant l’économie dollarisée, la stabilité politique, la langue, les similitudes culturelles avec l’Italie et un terroir propice aux olives.

"« Nous avons fait quelques recherches sur la taille nécessaire pour que l’entreprise devienne économiquement autonome et rende l’investissement rentable », a déclaré Saccarello.

Le couple a finalement acheté un terrain de 40 hectares dans le département central de Floride, à 100 kilomètres au nord-est de Montevideo, la capitale de l'Uruguay, en 2012. Ils ont planté leurs premiers oliviers en 2014 et ont produit de l'huile d'olive pour la première fois en 2019.

Pique Roto a commencé à planter 30 hectares d'oliviers en 2012. (Photo : Pique Roto)

Alors que l'Arbequina, le Picual et le Coratina sont les variétés dominantes en Uruguay, Saccarello et Bruzzone ont choisi d'importer des variétés italiennes traditionnelles, notamment le Taggiasca, le Frantoio, le Leccino et le Pendolino, provenant d'une pépinière italienne bien connue.

"Lorsque nous avons planté pour la première fois, personne ne connaissait Taggiasca, Frantoio, Leccino et Pendolino en Uruguay », a déclaré Saccarello. "L’agronome nous a donc demandé de planter de l’Arbequina pour comparer ses rendements avec les variétés italiennes.

After sev­eral set­backs, includ­ing half of the Arbequina trees dying in the first year after their roots failed to take hold, and a tor­nado which knocked-out some 500 trees in the grove, inspir­ing the brand name, Pique Roto, or bro­ken stick, the cou­ple dis­cov­ered that the Italian vari­eties thrived in Uruguay, espe­cially Taggiasca and Pendolino.

Saccarello inspecte les vergers avant la récolte, qui commence généralement fin mars et se termine mi-juin. (Photo : Pique Roto)

"The north­ern Italian vari­eties have a greater affin­ity than the Spanish vari­eties [Arbequina and Picual] because [Florida] has a rainier, almost cold cli­mate,” Bruzzone said.

La combinaison de variétés conventionnelles et d'importations italiennes a également donné lieu à une récolte échelonnée.

"« Cela commence fin mars ou début avril avec l'Arbequina, puis cela va à Leccino, selon la vitesse du cycle de maturation de l'olive, continue avec le Frantoio et se termine avec le Taggiasca à la mi-juin », explique Bruzzone. "Cela permet de programmer la récolte et de l’harmoniser s’il n’y a pas de pluies excessives. »

Saccarello added that other pro­duc­ers usu­ally har­vest every­thing early to avoid the win­ter humid­ity and increased poten­tial for the olives to develop anthracnose, ce qui entraîne des défauts dans l’huile.

Even though one-fifth of their trees are Arbequina, Bruzzone and Saccarello focus mainly on the Italian vari­eties, and were ini­tially sell­ing Arbequina huile d'olive extra vierge en masse. "« Avec la vente de l'Arbequina, nous finançons généralement toute la récolte », a déclaré Bruzzone.

Le couple produit deux huiles d'olive extra vierges : Tosca, un assemblage toscan de Frantoio, Leccino et Pendolino, et une monovariétale Taggiasca.

Publicité

Publicité

"« Nous ne faisons pas de Tosca au moulin. Dans un an, la Tosca peut avoir plus de Frantoio, ce qui la rend plus fruitée et verte, plus épicée et plus amère », explique Saccarello. "Une autre année, il pourrait contenir plus de Leccino, ce qui lui apporterait une note sucrée intéressante. Tosca est le produit de ce que la terre nous donne.

D'autre part, l'huile d'olive monovariétale Taggiasca est une huile d'olive de fin de saison unique et a remporté l'un des quatre premiers prix aux Prix Mario Solinas 2024, organisés en Uruguay.

Saccarello et son agronome (à gauche) inspectent les oliveraies avec une délégation du Conseil oléicole international et de l'Association oléicole uruguayenne (Asolur). (Photo : Pique Roto)

"« Évidemment, cela nous motive beaucoup », a déclaré Bruzzone. "C'est la reconnaissance de dix années de travail acharné.

He added that the award was espe­cially grat­i­fy­ing after the cloudy and rainy 2024 har­vest, which made pick­ing the olives and other tastes in the groves very intense.

"« La quantité de pluie était énorme, elle n’a pratiquement pas cessé », a déclaré Bruzzone. "Nous étions également préoccupés par la qualité de l’huile, car les olives avaient été peu exposées au soleil avant la cueillette.

In the mill, Saccarello said she had to reg­u­late the cal­i­bra­tion of the decanter, the malax­ing speed and the times every day due to the amount of water in the olives to pre­vent the paste from becom­ing a watery emul­sion.

Despite these chal­lenges, Pique Roto har­vested 193 met­ric tons of olives, sig­nif­i­cantly higher than the 53 tons har­vested in 2023 dur­ing Uruguay’s his­toric drought.

Dans l’ensemble, les données préliminaires de récolte du secteur privé montrent que l’Uruguay a produit 614 tonnes d’huile d’olive en 2024, Pique Roto étant l’une des rares entreprises à avoir vu sa production augmenter par rapport à 2023.

Si la pluie a été le principal défi de l'entreprise en 2024, trouver suffisamment de travailleurs pour entreprendre une récolte manuelle et travailler au moulin est toujours un défi.

Malgré les difficultés de main-d'œuvre, Saccarello dit qu'elle préfère une récolte manuelle à une récolte mécanique car cela lui permet de contrôler la quantité de fruits apportés au moulin.

Saccarello moud moins de cinq tonnes d'olives par jour, ce qui lui permet de garantir une qualité élevée. (Photo : Pique Roto)

L'entreprise dispose d'équipements Mori-Tem capables de traiter 500 kilogrammes par heure.

"« L’objectif est de ne pas moudre plus de cinq tonnes d’olives par jour, car cette quantité nous permet d’avoir le maximum de contrôle de qualité possible », a-t-elle déclaré.

Dans l'attente de la Récolte 2025Bruzzone et Saccarello prévoient une récolte assez bonne, estimant qu'elle sera comprise entre 150 et 170 tonnes d'olives.

"« Il y a des plantes chargées de fruits et des plantes qui n’en ont pas du tout », a déclaré Saccarello. "Quoi qu’il en soit, nous verrons comment se poursuit la croissance des oliviers.

Bruzzone and Saccarello said the com­pany plans to intro­duce a Pendolino mono­va­ri­etal brand after intro­duc­ing their lat­est biva­ri­etal, Sur, a blend of Arbequina and Coratina, the lat­ter of which is com­mon in Uruguay.

Alors que la plupart des oliveraies uruguayennes sont situées près de la côte, le climat intérieur de la Floride favorise les variétés du nord de l'Italie, plus adaptées au froid. (Photo : Pique Roto)

"« Nous voulons expérimenter un Pendolino monovarial, ce qui est également assez rare en Italie », a déclaré Saccarello.

"« Le Pendolino est un arbre très intéressant et notre agronome est convaincu qu'il devrait être développé », a ajouté Bruzzone. "C'est une huile très forte, et la plante est majestueuse.

Depending on how the oil turns out and the mar­ket reac­tion, the cou­ple will decide whether to keep a sig­nif­i­cant amount of the batch or blend it into a tank with Tosca.

While olive oil pro­duc­tion is their pas­sion, Saccarello said the company’s key to suc­cess is intro­duc­ing a range of prod­ucts to the mar­ket, fur­ther devel­op­ing those that show more appeal and dou­bling down on the ones that do.

Les fondateurs de Pique Roto estiment que les producteurs doivent proposer une gamme variée de produits à base d'olives sur le marché. (Photo : Pique Roto)

"« C’est un complément économique très important pour la plantation », a déclaré Bruzzone.

Along with olive oil, the cou­ple pro­duces table olives in a brine with a tra­di­tional nine month treat­ment. Most table olives in Uruguay are imported from Argentina and treated with lye, result­ing in a markedly dif­fer­ent fla­vor pro­file.

"« Presque tous les éléments nutritifs de l'olive, ses propriétés organoleptiques et ses probiotiques sont presque tous perdus [lorsqu'elle est traitée à la lessive] », a déclaré Bruzzone.

Saccarello, who loves to cook in her free time, said the com­pany also sells a range of olive pâté con­cocted in her lab­o­ra­tory over­look­ing the olive trees.

"« Quand nous avons commencé à produire des olives de table, j’ai remarqué qu’il n’y avait pas de pâté d’olives sur le marché », a-t-elle déclaré. "J'ai donc commencé à créer une gamme de produits appelée »« passions régionales » qui s'appuient sur des recettes traditionnelles de la La diète méditerranéenne des différentes régions d’Italie.”

"« Nous travaillons actuellement sur deux produits avant de les introduire sur le marché », a-t-elle déclaré. "Sometimes, they don’t imme­di­ately catch on, but most of the time, they do work out.”

Un autre aspect du secteur oléicole uruguayen dans lequel Pique Roto s'efforce de pénétrer est oléotourisme.

Bruzzone estime que le meilleur endroit pour expliquer les qualités extraordinaires de l'huile d'olive extra vierge est dans le verger. (Photo : Pique Roto)

Bruzzone a déclaré que l'oléotourisme offre aux producteurs une excellente occasion d'éduquer les consommateurs sur les propriétés de l'huile d'olive extra vierge. avantages pour la santé et votre durabilité tout en développant une volonté de payer.

"« Il n’y a pas de meilleure façon d’expliquer au consommateur les mérites de l’huile d’olive qu’une visite dans une plantation où il peut comprendre ce qu’est cet arbre, comment il se développe, comment on l’entretient et combien de travail cela implique », a-t-il déclaré.

Étant donné que Pique Roto concentre ses efforts sur le marché intérieur — même si l'entreprise a déjà exporté de l'Arbequina en vrac —, Saccarello a souligné qu'il est nécessaire d'amener les Uruguayens dans les oliveraies et d'expliquer la différence entre la production locale et les importations des grands producteurs et embouteilleurs espagnols, italiens et argentins.

"Il faut montrer l’olivier au consommateur et lui dire : »« Regardez cet arbre, c'est lui qui est responsable du bag-in-box de trois litres que vous avez acheté la semaine dernière », a-t-elle déclaré, soulignant qu'il est plus difficile de conceptualiser à quoi ressemblent dix kilos d'olives par rapport à un litre d'huile. "« Cela les aide à comprendre », a-t-elle déclaré.