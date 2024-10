Une solution de lutte antiparasitaire à faible coût pour les oliviers est en cours de développement

Un nouveau consortium espagnol a été formé pour développer un système automatisé, facile à utiliser, fiable et peu coûteux pour détecter et identifier les parasites dans les oliveraies.

Avec le soutien des gouvernements régionaux, nationaux et européens, le groupe opérationnel oliVAr vise à créer ce système en combinant le matériel existant avec les avancées récentes en matière de vision artificielle et de modélisation de données.

Le consortium est composé de l'Université Loyola d'Andalousie, de la Fondation Ayesa, d'Opracol Séville et des Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, ce qui représente un chiffre d'affaires annuel de plus de 11 milliards d'euros.

Le consortium vise à développer une plateforme intégrée permettant de localiser la présence, les mouvements et le nombre de parasites via un réseau de nœuds distants déployés dans toute l'oliveraie, comprenant des capteurs de température, d'humidité, d'infrarouge et de spectre visible, tous connectés sans fil.

Le système détectera quatre des ravageurs les plus importants de l'olivier : mouche des fruits, la teigne de l'olivier, le psylle de l'olivier et la teigne du jasmin.

"« La santé des oliveraies et de leurs produits est actuellement un élément fondamental dans le domaine de la production agricole ; les ravageurs et les maladies qui les affectent peuvent provoquer de graves pertes de production et, par conséquent, réduire la compétitivité du secteur oléicole », a déclaré le consortium dans un communiqué de presse.

Les données sur l'activité des nuisibles et les menaces seront stockées dans les bases de données de la plateforme. Ces informations seront disponibles en temps réel via l'interface utilisateur graphique (y compris les interfaces mobiles) et serviront de base aux fonctions analytiques du logiciel.

Ces fonctions comprennent la création d’une courbe de vol pour chaque insecte cible et le seuil économique auquel se situe le point de contrôle.

Le seuil économique indique le moment opportun pour décider et mettre en œuvre des mesures préventives pour éviter une réduction de la valeur de la récolte supérieure au coût du traitement de contrôle, ce qui se traduit par des dommages économiques : le niveau de préjudice économique.

Le seuil économique et le niveau de blessure sont au cœur du programme de lutte intégrée contre les ravageurs (IPM), sur lequel repose le système oliVAr.

La lutte intégrée contre les ravageurs a été développée au cours des décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale en réponse à l’utilisation croissante des pesticides, qui a entraîné des crises de lutte antiparasitaire en raison de la résistance croissante aux pesticides et de l’augmentation des preuves et de la sensibilisation aux impacts négatifs de l’utilisation intensive des pesticides sur la santé humaine et l’environnement.

Le consortium a noté que même si le système sera conçu pour lutter contre les ravageurs actuellement importants tels que la teigne de l'olivier et la mouche de l'olivier, la technologie pourrait être étendue pour surveiller d'autres organismes à l'avenir, en particulier envahissant ou des espèces exotiques.

Cette situation est de plus en plus probable en raison du changement climatique et de la nature mondialisée de l'agriculture et du commerce modernes. punaise marbrée brune a maintenant été détecté dans des oliveraies en Italie et en Grèce après avoir causé pendant plus d'une décennie des dommages économiques importants à diverses cultures en Amérique du Nord.

Le projet oliVAr, financé par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et cofinancé par le ministère de l'Agriculture, de la Pêche, de l'Eau et du Développement rural du gouvernement régional d'Andalousie, est l'un des nombreux projets destinés à améliorer la durabilité et la viabilité de la production alimentaire agricole européenne grâce à l'innovation dans les solutions technologiques.