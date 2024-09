Faible récolte en Argentine accompagnée d'une hausse des coûts de production

Après une récolte record qui dépasser les attentes en 2023, la production d'huile d'olive en Argentine a considérablement diminué en 2024.

Le plus grand pays producteur d'huile d'olive au monde en dehors du bassin méditerranéen a produit 40,000 2023 tonnes d'huile d'olive en -, couronnant trois années consécutives de récoltes exceptionnelles.

Bien que les données officielles n'aient pas encore été publiées, Julián Clusellas, président de Valle de la Puerta, basé à La Rioja, et membre du conseil d'administration de la Fédération argentine de l'olive, a estimé que la récolte de 2024 représenterait 30 pour cent de celle de 2023, soit environ 12,000 - tonnes.

"La production a été inférieure à celle de 2023 », a confirmé Guillermo Kemp, le directeur commercial de Solfrut, basé à San Juan, et membre du conseil d'administration de l'AOF. "Nous ne disposons pas encore de données officielles pour toutes les provinces, mais ce chiffre pourrait être une bonne approximation.

"« Chez Solfrut, nous avons eu une année de production inférieure à celle de l’année dernière, ce qui correspond à ce qui s’est passé dans tout le pays », a-t-il ajouté. "Nous travaillons dur dans nos fermes pour atteindre des niveaux de production significatifs d’ici 2025. »

Clusellas a déclaré que la baisse de la récolte de cette année était attendue après le rendement record, alors que de nombreuses oliveraies du pays entraient dans une phase de récolte. »« année creuse » dans le cycle naturel de production alternée de l'olivier.

Clusellas a déclaré que la baisse de la récolte de cette année était attendue après le rendement record, alors que de nombreuses oliveraies du pays entraient dans une phase de récolte. »« année creuse » dans le cycle naturel de production alternée de l'olivier.

Frankie Gobbee, a déclaré le cofondateur et directeur général d'Argentina Olive Group, basé à La Rioja, le plus grand producteur d'olives d'Argentine Aux deux côtés de la table, un podcast, selon lequel les rendements pétroliers ont été sensiblement inférieurs cette année.

"« En moyenne, c'est environ 16 ou 17 pour cent ici », a-t-il déclaré. "Cette année, lorsque nous avons commencé à récolter, la récolte n’a pas dépassé 11 ou - pour cent. Les rendements en huile étaient faibles dans tout le pays.

Dans le même temps, la présidente de Sierra Pura, Veronica Ortega, a confirmé une baisse de la production dans la province de Córdoba, au centre de l'Argentine, mais a souligné que la qualité restait élevée.

"« La récolte 2024 a été très positive en termes de qualité des fruits, bien qu'avec une productivité modérée », a-t-elle déclaré. "Cette année, nous avons été confrontés à une faible humidité en raison du manque de pluie, ce qui a rendu la gestion de l’irrigation difficile, d’autant plus que nous dépendons des pentes naturelles des montagnes.

Cependant, la production d’huile d’olive en Argentine est en plein essor. tendance à la hausse Les producteurs remplacent les plantations de moyenne et haute densité par des plantations de très haute densité d'Arbequina, d'Arbosana, de Koroneiki et de Hojiblanca. D'autres planter de nouveaux oliviers à différentes échelles.

Alors que les rendements en huile d'olive ont chuté pour de nombreux producteurs, les coûts des intrants ont augmenté de façon spectaculaire. Après son élection en décembre 2023, le président Javier Milei a pris des mesures réduire les dépenses publiques à baisse de l'inflation.

L’une de ses premières décisions a été de supprimer les subventions sur l’électricité et le carburant, ce qui a eu de profonds répercussions sur les nombreux producteurs du pays dépendants de l’irrigation. "« Le coût de l'électricité est passé de 300 dollars (270 euros) par hectare à une moyenne de 800 à 900 dollars (715 à 805 euros) par hectare », a déclaré Clusellas.

Les coûts de production ont augmenté en 2024 après que le gouvernement du président Javier Milei a supprimé les subventions sur l'électricité et le carburant. (Photo : Solfrut)

La hausse des prix de l’électricité a également entraîné une hausse du coût de fonctionnement des moulins à huile, dont les plus grands fonctionnent 24 heures sur - pendant la récolte.

Pour répondre aux préoccupations concernant la hausse des coûts de l’électricité, Valle de la Puerta prévoit de construire un parc solaire de deux mégawatts pour alimenter l’ensemble de ses activités agricoles et de minoterie.

Les mesures de réduction des coûts du gouvernement Milei comprenaient également la suppression de centaines de contrôles des prix, augmentant considérablement le coût de presque tous les biens de consommation.

En conséquence, la consommation est désormais limitée aux classes moyennes supérieures et supérieures, avec huile d'olive extra vierge des prix atteignant 8 ou 9 € dans les rayons des supermarchés.

"« Il n’y a pas de consommation significative », a déclaré Clusellas. "Ce n’est pas un produit qui fait partie du panier quotidien de l’Argentin.

Gobbee estime que la consommation par habitant en Argentine se situe entre 200 et 300 grammes.

En raison d’une faible consommation intérieure, l’Argentine exporte la majeure partie de son huile d’olive, dont environ 90 pour cent est extra vierge, vers le Brésil, l’Europe et les États-Unis.

La récolte de 2024 dans la vallée de Traslasierra, au centre de l'Argentine, a été affectée par le manque de pluie. (Photo : Sierra Pura)

Depuis des années consécutives de mauvaises récoltes en Méditerranée a entraîné des prix élevés de l'huile d'oliveLes producteurs argentins ont bénéficié de revenus élevés et ont réussi à faire face à des coûts de production plus élevés pour le moment.

"« Le fait que les prix soient restés aux niveaux de l'année dernière et restent élevés aujourd'hui représente sans aucun doute une opportunité pour les producteurs argentins », a déclaré Kemp.

"« Nous avons profité des prix des deux années précédentes et nous continuons à en profiter car le prix est encore très élevé », a ajouté Clusellas. "Mais dès que les prix reviendront à la normale, ce qui est prévu pour l’année prochaine, les choses vont se compliquer.

Bien qu'il anticipe que le court et moyen terme sera extrêmement difficile pour les producteurs d'huile d'olive de toute l'Argentine, Clusellas estime que d'autres réformes aideront les producteurs à long terme.

Il a cité les réformes du travail qui donneront aux producteurs plus de flexibilité pour embaucher des travailleurs temporaires pour la récolte et la libéralisation des restrictions à l'importation comme deux mesures qui réduiront les coûts au fil du temps.

Ortega a ajouté que les efforts du gouvernement Milei pour supprimer les contrôles monétaires et réduire l'inflation, qui a culminé à 211 % en 2023, amélioreraient les perspectives économiques des oléiculteurs.

"« L’ouverture progressive à l’importation d’intrants essentiels à notre production, ainsi que la réduction de l’inflation et la baisse de la valeur du dollar américain, ont généré une plus grande stabilité et nous permettent de mieux planifier la production, ce qui profite à notre secteur », a-t-elle déclaré.

La production d'huile d'olive en Argentine devrait augmenter grâce à la plantation de nouvelles oliveraies à haute densité. (Photo : Solfrut)

Les producteurs ont des attentes mitigées pour 2025. Certains anticipent une reprise de la production, mais pas le rendement record de 2023.

Selon Gobbee, les températures glaciales et les gelées de l’hiver (de juin à août dans l’hémisphère sud) et du début du printemps peuvent avoir un impact négatif sur certaines plantations tout en reconstituant les sources d’eau.

"« Il faudra attendre de voir quel impact cela aura sur la récolte suivante », a-t-il déclaré. "Il est également important de se rappeler que ce [temps hivernal] a également apporté de l’eau, et nous espérons une autre bonne récolte en 2025. »

Selon Clusellas, les premières indications sur la prochaine récolte se font sentir à la fin du mois de septembre, lorsque les arbres commencent à fleurir. Il estime toutefois que le froid et le gel ont endommagé certaines plantations.

"« Ce ne sera pas une très bonne récolte l’année prochaine car le printemps a été très froid et il y a eu de très fortes gelées », a-t-il déclaré. "Nous nous attendons à une récolte que l’on pourrait qualifier de 80 pour cent d’une très bonne récolte.