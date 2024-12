Les responsables du secteur ont déclaré que 15% des fruits destinés à la production d'olives de table restent non récoltés en Espagne en raison du manque de main-d'œuvre, alors que la campagne des olives de table touche à sa fin.

La plupart de ces olives non cueillies se trouvent dans la province andalouse de Séville et correspondent principalement aux variétés Manzanilla et Gordal.

En raison des niveaux plus élevés de mécanisation, la plupart des olives de table Hojiblanca ont été récoltées, mais environ cinq pour cent de ces olives n'ont pas été cueillies en raison d'un manque de travailleurs.

"« Le travail est le principal défi auquel est confronté le secteur agricole, en particulier celui des olives de table », a déclaré à la radio locale Andalucía Capital, Gabriel Cabello, président des olives de table des Cooperativas Agro-alimentarias.

D'autres responsables de grandes coopératives ont confirmé Olive Oil Times qu'il devient de plus en plus difficile de trouver suffisamment de travailleurs pour les récoltes, de nombreux jeunes Espagnols quittant les zones rurales pour des centres urbains plus grands.

Les migrants économiques en provenance d'Afrique du Nord comblent de plus en plus ce vide, mais les responsables affirment qu'ils partent souvent pour d'autres opportunités d'emploi après la récolte.

Cela crée un roulement annuel qui s’ajoute au fardeau économique des producteurs d’olives de table qui ne bénéficient pas de l’efficacité accrue d’une main-d’œuvre expérimentée et doivent consacrer du temps à former de nouveaux travailleurs.

Alors qu’un nombre croissant de recherches en Californie ont démontré la efficacité de la mécanique Les cueilleuses d'olives de table, variétés Manzanilla et Gordal, ne peuvent pas être mécanisées efficacement sans abîmer les fruits et nuire à leur qualité.

Malgré les défis permanents créés par la pénurie de main-d'œuvre, les producteurs espagnols ont récolté 480,000 96 tonnes d'olives de table cette année, dont - pour cent proviennent d'Andalousie.

"« Les résultats de la campagne ont été satisfaisants », a déclaré Cabello, "« bien mieux que les prévisions faites au début des vendanges. »

Il a ajouté que la production d'olives de table pourrait atteindre 550,000 - tonnes, dépassant ainsi la prévision de 492,250 - tonnes fabriqué en septembre et dépassant de loin le total de 2023 408,790 tonnes de -.

L'Espagne est le troisième producteur mondial d'olives de table après l'Égypte et la Turquie, avec 197,335 77,650 hectares d'oliveraies dédiées à la production d'olives de table - - % du total des oliveraies du pays - et - - hectares supplémentaires plantés de variétés à double usage.

Cabello a reconnu que les deux pays sont devenus de plus en plus compétitifs sur le marché mondial des olives de table, avec une production en augmentation rapide et des coûts de récolte inférieurs à ceux de l'Espagne.

Alors que les précipitations abondantes dans la péninsule ibérique ont permis à la récolte d'olives de table de rebondir, Cooperativas Agroalimentarias a cité la menace de droits de douane supplémentaires de la nouvelle administration du président élu des États-Unis, Donald J. Trump, comme un autre vent contraire auquel le secteur est confronté.

Selon Antonio de Mora, secrétaire général de l'Association des exportateurs d'olives de table (Asemesa), les 35 pour cent tarifs imposés Les mesures prises par l'administration Trump en 2017 sur les olives noires de table espagnoles ont déjà entraîné des pertes de 260 millions d'euros.

De Mora a ajouté que les tarifs douaniers ont reconfiguré de manière permanente le marché, les producteurs espagnols perdant 70 pour cent de leur part de marché aux États-Unis et les exportateurs d'Égypte, de Turquie et du Maroc venant combler le vide.

Trump, qui ne prendra ses fonctions qu'à la fin du mois de janvier, a déjà annoncé son intention d'imposer des tarifs douaniers au Canada, à la Chine et au Mexique. Pendant la campagne, il a déclaré qu'il prévu d'imposer des tarifs douaniers de 10 à 20 pour cent sur tous les biens importés.

Cabellos a averti que les exportations d'olives de table vertes espagnoles pourraient également tomber dans le collimateur d'une deuxième administration Trump.

"« Nous sommes habitués aux tarifs douaniers », a-t-il déclaré. "« Tout indique que Donald Trump continuera à utiliser des politiques protectionnistes aux États-Unis. »

"N'oublions pas que les olives de table vertes et l'huile d'olive confronté à un tarif « découlant du conflit entre Airbus et Boeing », a ajouté Cabellos. "Ces les tarifs ont été suspendus depuis cinq ans, mais avec l’arrivée de Trump, on ne sait pas ce qui pourrait arriver.