Un producteur du comté de Kern réfléchit à l'industrie californienne de l'huile d'olive

Du bétail aux olives, la famille derrière Ranch Rio Bravo est un élément incontournable de l'agriculture du comté de Kern depuis sept générations.

Le ranch s'étend sur 3,200 165 hectares à l'extérieur de Bakersfield, à environ 18.5 kilomètres au nord de Los Angeles, avec - hectares d'oliveraies certifiées biologiques.

Je pense que nous commençons à voir de plus en plus de clients donner la priorité à leur santé et s'intéresser aux produits qu'ils consomment. - Stefanie Wickensheimer, directrice de projet, Rio Bravo Ranch

« Les liens [de la famille Nickel] avec l'agriculture ont commencé il y a sept générations avec Henry Miller, connu sous le nom de »Le Cattle King, d'où le nom de notre Miller's Reserve Blend, a déclaré Stefanie Wickensheimer, assistante exécutive et directrice de projet au Rio Bravo Ranch.

"Aujourd'hui, la famille Nickel cultive des tomates, du maïs, du coton, des amandes, des melons, des agrumes et des olives », a-t-elle ajouté. "L'importance et la raison de la plantation d'olives pour la production d'huile étaient de produire et d'emballer un produit portant le nom de l'entreprise. C’est la seule culture que nous contrôlons depuis le champ jusqu’à l’utilisateur final.

Voir aussi: Profils de producteurs

Les olives, principalement Picual, Coratina et Frantoio, avec de petites quantités de Pendolino, Ascolana, Nocellara del Belice et Maurino, ont été plantées en 2010, avec la première récolte en 2015. Dès le début, l'entreprise a décidé de privilégier la qualité plutôt que la quantité.

Cette approche a été validée au NYIOOC World Olive Oil Competition, le plus grand concours mondial de qualité de l'huile d'olive. Au cours des deux dernières années, Rio Bravo Ranch a été récompensé pour chacun de ses trois huile d'olive extra vierge marques : un monovariétal Picual et Coratina et le Miller's Reserve Blend comprenant les deux variétés.

Les 18.5 hectares d'oliveraies biologiques de l'entreprise se trouvent dans le sud de la vallée de San Joaquin. (Photo : Ranch Rio Bravo)

"Notre objectif chaque année est de créer un produit de haute qualité, et remporter ces prix montre que nous continuons à le faire année après année », a déclaré Wickensheimer.

En plus de contrôler chaque étape du processus de production, l'entreprise atteint ses objectifs de qualité en commençant la récolte à la mi-octobre.

"Cela tend à être le point idéal », a déclaré Wickensheimer. "Toutes les olives ne sont pas mûres à ce stade, mais nous préférons récolter les olives plus vertes que trop mûres. Nous optons pour une huile d’olive de meilleure qualité et plus riche en polyphénols.

Les tests effectués à la fin de l'été et au début de l'automne déterminent la date exacte de la récolte. "Ce n'est pas parfait, mais nous choisissons une date, nous la respectons, et tout va bien si notre rendement n'est pas aussi élevé tant que nous avons la qualité », a déclaré Wickensheimer.

Le moment de la récolte, qui dure d'une à deux semaines, coïncide généralement avec la fin de la récolte des pistaches, c'est pourquoi Rio Bravo Ranch engage la même entreprise pour faire les deux et évite le problème de trouver des travailleurs.

Rio Bravo Ranch commence sa récolte d'olives à la mi-octobre, généralement juste après la fin de la récolte des pistaches. (Photo : Ranch Rio Bravo)

"Puisque nous récoltons mécaniquement avec un shaker à pistaches, la récolte n’est jamais parfaite », a déclaré Wickensheimer. "Nous ne pouvons que faire de notre mieux et retirer autant de récoltes que possible des arbres. Cela dit, nous n’avons pas rencontré trop de problèmes lors des vendanges.

Rio Bravo Ranch ne dispose pas d'un moulin dédié ; elle a loué un moulin mobile pour venir dans les bosquets depuis 2016.

Wickensheimer a déclaré que cela aide le ranch Rio Bravo à surmonter le défi le plus important auquel il est confronté la plupart des années – les températures élevées – en leur permettant de coordonner avec les cueilleurs le nombre de bacs à récolter chaque matin avant l'arrivée du moulin.

Elle a ajouté que le broyeur mobile offre de nombreux avantages. "Cela réduit les frais de transport », a-t-elle déclaré, éliminant les délais d'attente entre la récolte et la transformation des olives en huile d'olive.

Rio Bravo Ranch passe un contrat avec un moulin mobile, ce qui réduit les coûts de transport des olives et le temps entre la récolte et la transformation. (Photo : Ranch Rio Bravo)

"Le plus grand défi auquel nous devons faire face tout au long de l’année est la chaleur », a déclaré Wickensheimer. "Nous devons garder un œil sur l’irrigation.

Bien que la région ait connu quelques années hydrologiques humides (de juillet à juin), Wickensheimer a déclaré que l'entreprise irrigue ses olives à partir d'un réservoir dédié à des moments précis pour maximiser la qualité.

Publicité

Publicité

"Il y a des moments où il faut irriguer davantage », a-t-elle déclaré et d’autres fois où le Rio Bravo Ranch arrête d’irriguer pour stresser un peu les arbres. "Lorsque vous stressez les arbres en été, vous devez les surveiller pour vous assurer qu'ils ne sont pas trop stressés », a ajouté Wickensheimer.

Outre les défis, les températures élevées offrent également certains avantages. "Nous n'avons pas beaucoup de problèmes avec le mouche des fruits», a déclaré Wickensheimer. "Ils ne semblent pas bien résister aux températures élevées. C'est l'un des avantages d'avoir de la chaleur.

Jusqu'à présent, la situation de l'oliveraie s'annonce bonne pour la campagne 2024/25. "Les arbres ont l'air bien », a-t-elle déclaré. "Les arbres étaient en pleine floraison il y a un mois et leurs fruits bourgeonnent déjà… mais il est encore un peu tôt pour voir quelle quantité de récolte nous allons réellement obtenir.

Voir aussi: Rio Bravo Ranch remporte 3 prix en 2024 NYIOOC

Désormais, l’entreprise espère des températures constantes tout au long de l’été, suivies d’un temps plus frais en septembre, afin de maximiser leur rendement.

Une fois que l'huile d'olive est produite dans le moulin, elle est conditionnée dans des fûts plus grands ou dans des bacs en carton SpaceKraft, semblables aux conteneurs bag-in-box, en fonction de la quantité. Ceux-ci sont stockés dans un bâtiment réfrigéré derrière le bureau.

"Ce que nous aimons, c'est que les doublures sont scellées sous vide, où elles descendent avec l'huile et ne laissent pas entrer beaucoup d'oxygène, ce qui est génial », a déclaré Wickensheimer.

Un autre avantage est qu’ils peuvent être facilement expédiés aux clients car ils sont carrés et relativement légers.

Rio Bravo Ranch vend son huile d'olive principalement en ligne, dans certains marchés de producteurs locaux et magasins d'alimentation artisanale de Bakersfield. Elle fournit également de l'huile d'olive pour les marques privées d'un restaurant local et d'un magasin d'alimentation basé à San Francisco.

Rio Bravo Ranch produit des monovariétals Picual et Coratina ainsi qu'un mélange. (Photo : Ranch Rio Bravo)

Wickensheimer, qui surveille de près les extra vierges californiennes prix de l'huile d'olive, a déclaré que ce segment de marché n'a pas été largement affecté par les prix d'origine historiquement élevés en Espagne et dans le reste de l'Europe.

"Même avec les prix plus élevés en Europe, elle reste moins chère que celle de l'huile d'olive de Californie », a-t-elle déclaré.

Wickensheimer a attribué la hausse des prix en Californie à l'augmentation des coûts de production. "Nous constatons une augmentation rapide du coût de l'agriculture », a-t-elle déclaré. "C’est exactement comme ça en ce moment. C'est malheureux, mais nous devons augmenter un peu nos prix pour couvrir ces augmentations.

Bien qu’il ait dû augmenter les prix, Wickensheimer n’a pas constaté beaucoup d’impact sur la demande.

"Je pense que nous commençons à voir de plus en plus de clients donner la priorité à leur santé et s’intéresser aux produits qu’ils consomment », a-t-elle déclaré. "Pour cette raison, nous n'avons pas constaté de baisse des ventes, même si nous avons dû augmenter légèrement nos prix pour faire face à la hausse de nos coûts.

Jusqu'à présent, l'entreprise prévoit une autre bonne récolte pour la campagne 2024/25, mais a déclaré qu'il est encore trop tôt pour dire quelle quantité de fruits sera produite. (Photo : Ranch Rio Bravo)

"Nous avons constaté un plus grand intérêt pour notre option gallon (3.8 litres), qui peut être l'option la plus économique en fonction de son utilisation », a ajouté Wickensheimer.

Une autre tendance de consommation que Wickensheimer a constatée au fil des années est le rôle des huiles d'olive aromatisées comme porte d'entrée vers la catégorie frontière pour les nouveaux consommateurs.

"Lorsque les gens commencent à mettre le pied dans la porte, ils ont tendance à commencer avec des huiles d'olive infusées et à progresser jusqu'à utiliser de l'huile d'olive extra vierge nature », a-t-elle déclaré.

Wickensheimer a ajouté que tout le monde ne veut pas boire une cuillerée d'huile d'olive extra vierge pour découvrir ses saveurs.

"Certaines personnes font la grimace lorsqu’elles l’essayent avec du pain », a-t-elle déclaré. "Mais l'huile d'olive infusée a certainement aidé, car les gens sont plus disposés à l'essayer si c'est une saveur qu'ils aiment.

"C'est une façon pour eux de commencer à incorporer l'huile d'olive dans leur alimentation, car beaucoup de gens ne réalisent pas que, quelle que soit l'utilisation du beurre ou de l'huile végétale, vous pouvez à peu près utiliser l'huile d'olive », a conclu Wickensheimer.