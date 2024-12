L'UICN étudie les compromis entre les oliveraies intensives et traditionnelles

A étude Une étude publiée par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) a examiné les profils de durabilité de différents types d’oliveraies et les a comparés à d’autres cultures oléagineuses.

Depuis sa création en 1948, l'UICN est à l'avant-garde des efforts mondiaux de conservation, fournissant des informations essentielles sur la santé de notre planète. Elle a examiné les résultats de recherches universitaires sur différentes zones de culture de l'olivier et différents types de gestion, ainsi que leurs impacts sur la biodiversité, les services écosystémiques et les rendements.

L’étude a recommandé l’adoption d’une approche systémique, qui devrait inclure la "« La manière dont ces cultures sont produites, commercialisées et consommées et le contexte socio-économique dans lequel ces chaînes de valeur s’inscrivent. »

Il n'y a pas beaucoup de différence entre l'impact de la culture traditionnelle (monoculture) et celui de la culture intensive et super-intensive sur la biodiversité. Dans les deux derniers cas, il s'agit simplement d'une plus grande surface cultivée. - Beatriz Lozano, chercheuse en pédologie, Université de Córdoba

Selon des articles universitaires examinés par un expert en oléiculture spécialement sélectionné, les oliveraies traditionnelles peuvent avoir une biodiversité plus élevée, mais les rendements sont généralement inférieurs. De plus, une richesse en espèces végétales supérieure de 40 pour cent a été constatée dans les milieux biologiques par rapport aux systèmes conventionnels.

En revanche, l’étude a souligné que la culture intensive (à haute densité) de l’olivier s’est avérée avoir un impact plus important impact négatif sur les espèces d’oiseaux hivernants, dont la richesse a diminué de manière significative dans les vergers super-intensifs (à très haute densité).

L'étude de l'UICN souligne que l'olivier pérenne a une croissance initiale plus lente, avec un délai moyen de production initial de trois à cinq ans, et qu'il est très sensible aux ravageurs et aux maladies, ce qui constitue des inconvénients par rapport aux cultures oléagineuses annuelles. Cependant, avec une longue durée de vie (500 ans en moyenne), l'olivier peut tolérer la sécheresse et les sols pauvres.

Voir aussi: Les anciennes oliveraies de Capri sont des réservoirs de biodiversité

L'étude s'est également intéressée à l'aspect vital des besoins en eau. Parmi les cultures oléagineuses étudiées, l'oliveraie est celle qui a la plus grande empreinte hydrique, avec une quantité annuelle de 14,500 9,400 mètres cubes d'eau nécessaire pour produire une tonne d'huile. Viennent ensuite le lin avec 7,500 6,800 mètres cubes, l'arachide avec - - mètres cubes et le tournesol avec - - mètres cubes par an.

Les oliveraies sont traditionnellement non irriguées et comportent des arbres largement espacés (80 à 120 par hectare), comme c'est généralement le cas dans la région méditerranéenne.

Grâce à leur système racinaire profond, les oliviers sont très tolérants à la sécheresse. Cependant, ils sont très sensibles à la quantité de pluie reçue pendant l'hiver.

Le développement optimal des drupes de l'olivier ne peut être garanti en cas de pénurie d'eau prolongée et de températures extrêmes, telles que celles observées au printemps et en été en Espagne et dans une grande partie du reste du bassin méditerranéen. 2022 et 2023, lorsque la production d’huile d’olive est tombée à des niveaux historiquement bas.

En effet, la pénurie d’eau constitue un risque croissant pour les cultures oléagineuses en raison du changement climatique. L’étude souligne également les effets néfastes des monocultures extensives d’oléagineux sur les régimes pluviométriques et climatiques dans le monde entier, avec "événements météorologiques extrêmes « Il est prévu que les pluies torrentielles deviennent beaucoup plus fréquentes, ce qui entraînera des réductions substantielles de la production d’oléagineux. »

"« Il ne faut pas oublier que le paysage traditionnel des oliveraies espagnoles est celui d'une monoculture, avec toutes les conséquences que cela implique pour la biodiversité. Son impact écologique est considérable », a déclaré Beatriz Lozano, membre de l'équipe de recherche sur l'utilisation et la gestion durables des sols du Département de chimie agricole, d'édaphologie et de microbiologie de l'Université de Cordoue.

L'introduction croissante de la culture intensive (200 à 600 arbres par hectare) et super-intensive (1,000 2,000 à - - arbres par hectare) de l'olivier, avec leur utilisation généralisée de l'irrigation, a été une tendance à la hausse en Espagne au cours de la dernière décennie, notamment dans la province andalouse de Jaén.

Cette intensification réduit les coûts de récolte, augmente la production et diminue l'impact du caractère alternant naturel de l'olivier.

Cycle de roulement alterné Les oliviers ont un cycle naturel d'alternance d'années de production élevée et faible, connu sous le nom de "sur des années » et "années creuses », respectivement. Au cours d'une année, les oliviers produisent une plus grande quantité de fruits, ce qui entraîne une augmentation de la production d'huile d'olive. A l'inverse, un "« contre-année » se caractérise par un rendement réduit en olives en raison du stress de la campagne précédente. "par an. » Les producteurs d'huile d'olive surveillent souvent ces cycles pour anticiper et planifier les variations de production.

Toutefois, "« Il n’y a pas beaucoup de différence entre l’impact de la culture traditionnelle et celui de la culture intensive et super-intensive sur la biodiversité », a déclaré Lozano. "Dans les deux derniers cas, cela se traduit uniquement par une plus grande surface couverte.

L’étude de l’UICN a également souligné que, en tant que culture pérenne, l’olivier peut minimiser la perte d’écosystèmes naturels et de biodiversité s’il est cultivé en polyculture, permettant ainsi à une végétation complexe de se développer dans l’oliveraie. Ainsi, l’olivier peut jouer un rôle crucial dans le maintien de la qualité des habitats.

L'intégration des oliviers et des cultures dans le cadre d'un Système de culture en couloirs sylvarisable Il a été démontré que l’eau fournit des services écosystémiques – des avantages que les populations tirent des écosystèmes – tels que la restauration des sols, la préservation de l’eau, la régulation du climat et l’amélioration de la biodiversité.

En 2022, Lozano et son équipe ont mené une étude sur la culture intercalaire dans les oliveraies méditerranéennes non irriguées dans le cadre du projet Diverfarming de l'Union européenne où "« L’objectif de la couverture végétale était d’améliorer la biodiversité et la qualité des sols, ainsi que d’accroître les rendements des producteurs. »

Mesures de conservation durable des sols telles que la culture intercalaire du safran (Crocus sativus) ou lavande (Lavande x intermedia) dans les oliveraies non irriguées "« Cela peut être très efficace pour prévenir l’érosion du sol et améliorer ses propriétés », a déclaré Lozano.

Elle a cependant également averti que "« Les variables climatiques peuvent avoir un impact profond, en particulier sur le système oléicole traditionnel », et "la récolte d'une culture de couverture peut ne pas être garantie. » De plus, "« Il est très difficile d’obtenir un rendement financier positif à partir d’une deuxième récolte réalisée dans les allées des oliveraies non irriguées. »

"« En période de grave pénurie d'eau, qui touche même les oliviers, très résistants à la sécheresse, les cultures de couverture peuvent difficilement supporter le manque d'eau et se sont souvent révélées non durables comme source de revenus supplémentaire pour les oléiculteurs », a ajouté Lozano.

Malgré les risques liés à la viabilité des cultures de couverture dans les oliveraies non irriguées, "« En général, il y a eu récemment une expansion des cultures de couverture dans les oliveraies espagnoles, stimulée par des subventions spécifiques de l'UE », a déclaré Lozano.

En effet, les données officielles sur la superficie des oliveraies avec cultures de couverture intercalaires montrent une augmentation impressionnante de 1.4 million d'hectares en 2022 - avant la dernière itération du Politique agricole commune (CAP) est entrée en vigueur en 2023 – pour atteindre 2.4 millions d’hectares en mars 2024.

À titre d’exemples pratiques, deux projets menés en Espagne portaient sur la culture intercalaire dans les oliveraies, notamment des efforts visant à promouvoir la biodiversité par l’apiculture, la culture de la lavande et le tourisme rural. »Oliviers de Miel projet et »Olivares Vivos, qui, avec ses Projet LIFE Olivares Vivos+, a prolongé au-delà de l'Espagne en Italie, en Grèce et au Portugal – visent à accroître la biodiversité, à réduire l’érosion des sols et à rentabiliser l’investissement dans les cultures de couverture.

Cela peut être réalisé principalement grâce à une formation complémentaire complète en matière de cultures intercalaires et à des efforts spécifiques pour améliorer les stratégies de marketing, de communication et de marque afin de vendre des produits de haute qualité et à valeur ajoutée aux consommateurs soucieux de l’environnement.

La Commission de la survie des espèces de l’UICN a déclaré dans son rapport publié en juin 2024 que "« La transition vers des pratiques plus durables, telles que l’agriculture biologique et l’utilisation de cultures de couverture, est essentielle pour réduire l’empreinte environnementale de la production d’huile d’olive. »

Cet objectif a été renforcé par les nouvelles dispositions prévues dans la PAC de l'UE, qui court jusqu'en 2027, à savoir l'introduction d'éco-régimes (pour l'Espagne, comme précisé dans la Plan stratégique de la PAC espagnole et l'UE Stratégie de la biodiversité pour 2030), avec la reconnaissance de la haute valeur écologique et sociale des performances de conservation environnementale des oléiculteurs conscients pour des bénéfices non marchands accrus.