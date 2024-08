A sécheresse incessante couplée à des vagues de chaleur prolongées, cela a gravement affecté les oliveraies italiennes quelques mois avant la récolte précoce.

Les régions du sud, responsables de l'essentiel de la production italienne d'huile d'olive, sont les plus touchées par ces conditions climatiques difficiles.

Coldiretti Puglia, une importante association d'agriculteurs, a averti que la production d'huile d'olive de la région pourrait diminuer de plus de 50 pour cent.

Nous avons déjà perdu toute la production d'olives pour la saison en cours. De plus, si ces conditions climatiques persistent, la production de la prochaine saison pourrait également être menacée. - Paolo Colonna, président de l'association des producteurs d'olives de la Basilique

De nombreux oliviers pluviaux dans les Pouilles présentent des signes de stress hydrique, de nombreuses olives se desséchant sur les branches.

Dans les régions où l’irrigation est possible, l’eau reste rare. Les réservoirs d'eau des Pouilles ont diminué de 57 pour cent par rapport à la saison précédente, entraînant des pertes importantes dans le secteur agricole.

"Une sécheresse grave et prolongée oblige les agriculteurs à entreprendre une irrigation d’urgence à des coûts exorbitants, en raison des prix élevés du carburant nécessaire pour extraire l’eau des puits et la transporter via des camions-citernes », a prévenu Coldiretti. "Les puits artésiens s’effondrent, tandis que les puits moins profonds disparaissent et s’assèchent.

Les températures ont constamment dépassé les moyennes saisonnières, ce qui a incité les services de prévision météorologique de l'aviation militaire italienne à avertir à plusieurs reprises de vagues de chaleur extraordinaires.

Le comportement des espèces protégées d'étourneaux a changé en raison de la chaleur, exacerbant les défis auxquels sont confrontés les oléiculteurs.

De grandes volées de ces oiseaux sont désormais présentes de manière persistante dans les campagnes, causant des dégâts importants à l'agriculture locale. Coldiretti a noté que chaque oiseau peut consommer jusqu'à 20 grammes d'olives par jour.

Pour alléger la pression dans les zones oléicoles déjà fortement touchées par les intempéries, le conseil régional a temporairement levé les mesures de protection des oiseaux, autorisant la chasse à l'étourneau sansonnet pendant la période de pointe de la récolte des olives, lorsque les dégâts sont les plus graves.

Oprol, l'association des producteurs d'olives de la Basilicate, averti que l'état critique des oliveraies observé depuis l'année dernière est devenu une phase d'urgence plus intense.

"Nous avons déjà perdu toute la production d'olives pour la saison en cours », dit Paolo Colonna, le président de l'association. "De plus, si ces conditions météorologiques persistent, la production de la saison prochaine pourrait également être menacée.

La situation en Sicile est tout aussi désastreuse. Les pluies rares et légères dans certaines régions au cours des deux dernières semaines n'ont pas soulagé le sol desséché. Le temps sec fait que les oliviers de plusieurs parties de l'île perdent prématurément leurs olives, une réponse naturelle à un stress extrême.

L'agriculture de toute la région est en état d'urgence, les réserves d'eau tombant à des niveaux historiquement bas.

Lorsque cela est possible, le gouvernement local s'efforce d'apporter une certaine aide aux exploitations agricoles tout en garantissant un approvisionnement en eau adéquat pour la population. La marine italienne a acheminé de l'eau vers l'île.

Dans le même temps, les incendies de forêt se multiplient, posant de nouveaux risques pour les zones forestières et la population et compliquant les efforts de lutte contre la sécheresse.

Coldiretti a indiqué que les incendies ont déjà ravagé 5,800 3 hectares de terres siciliennes. La production d’olives, de fruits et de vin devrait s’effondrer, les dommages causés aux agriculteurs locaux pouvant atteindre - milliards d’euros.

Des conditions de sécheresse et de température légèrement moins graves ont également touché les régions centrales, notamment le Latium et l'Ombrie, qui abrite de nombreuses grandes sociétés oléicoles italiennes.

En Ombrie, les pluies printanières et la bonne floraison avaient initialement fait naître l'espoir d'une saison réussie, même si cette année était une année »hors-année' dans le cycle naturel alterné de production des oliviers.

Cependant, les vents forts, les températures extrêmement élevées et le temps sec mettent les oléiculteurs locaux au défi. À Trevi, l'une des régions historiques de production d'olives de l'Ombrie, de nombreuses olives montrent des signes de déshydratation.

"La sécheresse actuelle inquiète tous les producteurs d'olives de la région », Paolo Morbidoni, président de la Routes de l'huile d'olive de l'Ombrie, a déclaré au service d'information RAI. "En ce moment, tous les producteurs doivent être prudents et agir pour atténuer autant que possible les impacts de la sécheresse.

"La situation dans notre région reste gérable, même si la chaleur met gravement à l'épreuve la résilience des oliviers », Luca Perotti, directeur général du producteur toscan primé. Pometti, A déclaré Olive Oil Times.

"Les plantes peuvent supporter des températures élevées et le manque de pluie, mais les fruits en souffrent. Même s’ils sont abondants cette saison, ils deviennent noirs », a-t-il déclaré. "Cela est principalement dû aux températures constamment élevées dépassant 33 ºC à 35 ºC.

Pometti a déclaré qu'il atténuait les impacts de la sécheresse en utilisant de l'argile kaolin sur ses olives pour les protéger de la lumière directe du soleil et des intempéries. mouche des fruits.

"Généralement, ce produit est utilisé pour se protéger contre la mouche des olives, mais nous avons découvert qu'il protège également les fruits des »coup de soleil », a-t-il déclaré. "Pour le moment, nous ne pouvons pas nous plaindre des conditions sur le terrain. L’enherbement et le paillage résultant de la coupe de l’herbe contribuent certainement à conserver une bonne humidité du sol. Le feuillage est dense et les images satellite confirment l’impact positif de nos efforts.

Les conditions varient considérablement dans certaines régions du centre et du nord, où des conditions météorologiques différentes, des températures plus douces et des précipitations excessives ont, dans certains cas, causé des dégâts importants.

"L'Italie est un pays [actuellement] divisé en deux sur le plan météorologique et confronté à une crise climatique persistante qui met gravement à l'épreuve les entreprises agricoles », a déclaré Cristiano Fini, président national de la CIA-Agricoltori Italiani, une association d'agriculteurs.

En Vénétie, où des précipitations excessives ont posé des problèmes à de nombreuses exploitations agricoles, la saison actuelle des olives exige une approche compétente en matière de gestion des arbres.

"Cette année, nous avons probablement connu plus de précipitations que jamais auparavant dans le nord de l’Italie au cours des six premiers mois. La récolte avance donc très bien », Johannes Pan, directeur marketing de l'entreprise primée Panneau, A déclaré Olive Oil Times.

"Les retours positifs des résultats du concours démontrent que nos approches agricoles et de production sont efficaces, même dans des conditions variables », a-t-il déclaré. "Au cours des cinq dernières années, nous avons été confrontés à tout, depuis une grave sécheresse jusqu'à des précipitations excessives.

Italia Olivicola, l'association des oléiculteurs, a prédit que le »« hors-année », combinée à des conditions météorologiques extrêmes, réduirait la production italienne d'huile d'olive d'au moins 23 pour cent par rapport à la saison précédente.

Les données de l'Union européenne indiquent que l'Italie produit 328,000 - tonnes d'huile d'olive au cours de la campagne agricole 2023/24, soit nettement au-dessus de la moyenne quinquennale de 307,000 tonnes.