Les producteurs italiens révèlent leurs stratégies gagnantes lors de la compétition mondiale

Italien huile d'olive extra vierge les producteurs ont ouvert la voie au 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition, obtenant 97 Gold Awards et 50 Silver Awards, plus que tout autre pays participant. Les juges ont attribué 68 pour cent des 217 labels italiens soumis au concours.

Même si ces résultats soulignent le qualité des huiles d'olive extra vierge italiennes, le modeste taux de réussite n'est pas une surprise, car les producteurs gagnants ont fait face à une récolte très difficile.

Les Campagne agricole 2023/24 Ces événements comprenaient des événements météorologiques extrêmes du nord au sud, notamment des sécheresses prolongées, des vagues de chaleur estivales torrides, des vents violents et des tempêtes de grêle.

Alors que le sud de l'Italie a enregistré de bonnes performances, augmentant les volumes de production globaux, les régions du nord et du centre ont connu une campagne désastreuse.

"Cela a été l'une des saisons les plus difficiles dont je me souvienne, marquée par des conditions météorologiques défavorables et des mouche des fruits attaques », a déclaré Alessandra Nicolai, propriétaire de l’entreprise primée Gold Award. Millenovecento 80 en Italie centrale.

Niché au cœur de la région étrusque du Latium, au nord de Rome, Millenovecento 80 est ancré dans une tradition oléicole centenaire.

"Heureusement, plusieurs de nos vergers d'oliviers dans la région du lac Bolsena sont restés productifs, ce qui nous a permis d'atteindre nos objectifs de production », a déclaré Nicolai. "Cependant, dans notre région, j'ai vu de nombreux vergers complètement dépourvus d'olives.

Alessandra Nicolai célèbre une saison réussie après avoir surmonté les parasites et les événements météorologiques extrêmes. (Photo : Millenovecento 80)

Elle a souligné que l'amélioration de la production d'huile d'olive extra vierge de haute qualité en Italie dépend de la mise en œuvre de politiques de soutien et d'une sensibilisation accrue des consommateurs.

"Pour impliquer les consommateurs, nous organisons des dégustations guidées d'huile d'olive, mettant en valeur notre approche unique du monde extraordinaire de l'huile d'olive », a déclaré Nicolai.

"Nous sommes ravis du Gold Award », a-t-elle ajouté. "C'est l'aboutissement d'années de travail acharné, de sacrifices et d'amélioration continue. Nous nous efforçons d’améliorer notre campagne chaque année et d’obtenir des résultats encore meilleurs.

Malgré quelques revers de tempêtes de grêle de fin de saison, la plupart des producteurs d'huile d'olive des Pouilles, situées dans le sud de l'Italie, ont signalé une saison réussie.

Les NYIOOC Le Gold Award n'a pas surpris les frères Vieste, Pasquale, Vincenzo, Giacomo et Raffaele, qui gèrent l'entreprise. Oleificio Fratelli Vieste dans les Pouilles.

Pasquale, Vincenzo, Giacomo et Raffaele Vieste (Photo : Oleificio Fratelli Vieste)

"Nous recherchions ce résultat. Nous avons été très attentifs à la gestion du bosquet et à toute la phase de production », a déclaré Raffaele Vieste. "Gagner à New York signifie beaucoup pour nous, car cela nous montre que nous sommes sur la bonne voie.

"Cultiver des fruits sains est devenu plus difficile que par le passé, principalement en raison de l’imprévisibilité du climat », a-t-il ajouté. "Cela signifie également surveiller attentivement chaque phase après la végétation, adopter des produits plus durables et naturels et lutter contre la mouche de l'olivier avec des pièges.

L'huile d'olive extra vierge primée Cristalda e Pizzomunno tire son nom d'une légende locale sur deux amants contrariés par des sirènes de mer envieuses.

Après avoir résisté aux tentations des sirènes, les amants se sont transformés : l'homme en rocher et la femme en sirène. La légende raconte qu'ils se réunissent tous les 100 ans grâce à la grâce du dieu de la mer.

"Notre objectif est de partager cette légende précieuse, transmise de génération en génération », a déclaré Vieste. "Les clients sont attirés par l'histoire et le design unique de la bouteille de l'artiste local Raffaele Montemorra.

"Notre produit phare excelle à la fois sur le plan sensoriel et en tant que support narratif. Nous ne pourrions être plus fiers de son succès », a-t-il ajouté.

Un autre vainqueur des Pouilles, Archidamo III, également a remporté un Gold Award à New York. Archidam III a remporté son quatrième NYIOOC récompense d'affilée.

Bien qu'Archidamo III se trouve à proximité de la zone tampon pour Xylella fastidiosa, cela n'a pas empêché le producteur d'étendre ses bosquets. (Photo : Archidamo III)

"Ces victoires nous disent, à nos clients et au monde entier, que l'huile d'olive de haute qualité des Pouilles reste de classe mondiale même en ces temps difficiles », a déclaré le propriétaire Ernesto Maria Buondonno. "Nous souhaitions participer au concours car nous sommes situés dans une région où la production d'huile d'olive risque d'être abandonnée.

"C'était une façon de rassembler une nouvelle énergie à un moment où les olives des Pouilles sont frappées par Xylella fastidiosa," il ajouta. "C’était une manière de montrer que l’agriculture régénératrice, les bonnes pratiques sur le terrain et l’innovation peuvent produire des résultats et renforcer la résilience.

Malgré les défis posés par la bactérie mortelle de l’olivier, la région a eu la chance d’avoir une bonne récolte.

"Nous n'avons pas connu une mais plusieurs mauvaises saisons", a déclaré Buondonno. "Cette fois-ci, nous avons eu un peu de pluie au printemps au moment idéal. Les rendements pourraient peut-être être plus importants, mais la qualité est très élevée.

"Cette région extraordinaire a encore tant à dire, et c'est pourquoi nous investissons dans 5,000 - nouveaux oliviers de différents cultivars, issus du patrimoine unique de biodiversité des Pouilles », a-t-il ajouté.

La campagne difficile à laquelle sont confrontés de nombreux producteurs toscans du centre de l'Italie n'a pas entravé leur résilience. Frantoio Pruneti a été décerné au NYIOOC chaque année depuis 2016 et a remporté un autre Gold Award en 2024.

Malgré les nombreux défis auxquels les producteurs toscans ont été confrontés cette année, Frantoio Pruneti est optimiste quant à l'avenir et s'efforce actuellement de planter 12,000 - nouveaux arbres. (Photo : Frantoio Pruneti)

"Au cours des dernières années, beaucoup de choses ont changé », a déclaré le copropriétaire Gionno Pruneti. "Nous avons investi massivement dans notre nouveau moulin à huile d'olive et dans les dernières technologies. Nous avons également investi dans les bosquets, en récupérant des vergers abandonnés et en plantant 12,000 - nouveaux arbres, dont des variétés d'oliviers traditionnelles et d'autres presque inédites.

"Les mois précédant les vendanges ont été incertains en raison de la météo », a-t-il ajouté. "Mais après les premiers tests, nous avons réalisé que nous retrouvions les notes significatives traditionnelles dans nos huiles d'olive, et une excellence encore une fois confirmée.

Pruneti a dit que l'approche innovante de l'entreprise dans les bosquets et au moulin leur a permis de surmonter les défis posés par les ravageurs tout en conférant à l'huile d'olive extra vierge obtenue des notes herbacées distinctives.

Malgré une saison difficile pour beaucoup dans le nord de l'Italie, Agraria Riva del Garda, une coopérative renommée située au bord du plus grand lac d'Italie, a une fois de plus célébré l'obtention d'un Gold Award pour sa marque Uliva.

"Ce prix nous remplit de satisfaction et, surtout, confirme que le chemin que nous avons parcouru pour maintenir et éventuellement améliorer les normes de qualité de nos produits est le bon », a déclaré Furio Battelini, qui dirige l'unité technique d'Agraria.

La coopérative Agraria Riva del Garda est située à la limite nord du terroir oléicole traditionnel. (Photo : Agraria Riva del Garda)

Situé à proximité du 46th Parallèlement, historiquement la frontière la plus septentrionale de la culture de l'olivier, le succès d'Uliva découle du cultivar unique Casaliva et des efforts dévoués d'environ 1,200 - producteurs locaux.

"Nous avons vécu une succession d’années absolument positives et d’autres extrêmement difficiles ces dernières années », a déclaré Battelini.

L'expert en chef des olives d'Agraria estime que s'adapter aux conditions météorologiques et changement climatique nécessite une innovation continue dans les pratiques agricoles et les techniques de transformation des olives.

« Notre engagement en faveur du développement durable ne cesse jamais », a-t-il déclaré. "Chaque saison apporte son lot de défis, mais nos résultats constants confirment que nous interprétons correctement ces variations.

"En effet, la qualité constante, certifiée par le NYIOOC, signifie que la région, les variétés d'olives et la capacité de culture dans l'oliveraie et de transformation dans le moulin sont gérées de la meilleure façon », a conclu Battelini.