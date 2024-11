Les producteurs italiens confrontés à des rendements décevants

Les producteurs italiens de toute la péninsule signalent des volumes de production d'huile d'olive inférieurs aux attentes alors que la saison des récoltes bat son plein.

Dans certains cas, de grands volumes d’olives ne donnent pas les rendements habituels, tandis que dans d’autres, les rendements typiques proviennent d’un nombre réduit d’olives.

Les producteurs du nord du pays déplorent des rendements de conversion bien inférieurs à la moyenne.

Les pluies de fin octobre ont retardé les récoltes et maintenu les rendements à un niveau bas… Cela aura inévitablement un impact sur les prix, et ce ne sera pas facile à expliquer aux clients. - Alessandro Melchiorri, propriétaire, Melchiorri Olio

"« Cette année, j’ai récolté beaucoup plus d’olives dans nos vergers du nord que dans ceux du sud », a déclaré Pietro Polizzi, propriétaire de Olio Enotre, qui possède des bosquets en Vénétie au nord et en Calabre au sud.

La production d'huile d'olive devrait chuter en dessous des prévisions initiales en Italie en raison de la baisse des rendements dans une grande partie du pays. (Photo : Marina Colonna)

"Les olives étaient saines, sans aucun signe de mouche des fruits," il ajouta. "« Le problème réside cependant dans les rendements de conversion, qui sont inhabituellement bas – environ sept à huit pour cent. »

Le rendement de conversion se réfère à la quantité d'huile d'olive extraite de 100 kilogrammes d'olives. Un rendement de 100 % signifie que - kilogrammes d'huile d'olive sont obtenus à partir de la mouture de - kilogrammes d'olives.

Voir aussi: Mises à jour des récoltes 2024

"Ces faibles taux de conversion auront inévitablement un impact sur le prix final du produit. Le point positif est que la qualité reste très élevée », a déclaré M. Polizzi.

Ceil Friedman, le copropriétaire d'Erminio Cordioli dans la région de Vérone, en Vénétie, elle a également déploré des rendements de sa récolte inférieurs aux attentes.

Ceil Friedman a déclaré que les précipitations ont interrompu la récolte, qui a également été affectée par une baisse des rendements en huile. (Photo : Erminio Cordioli)

"« Les olives étaient belles et nous sommes ravis de la qualité de l’huile », a-t-elle déclaré. ""C'était un travail difficile, surtout avec des pluies qui interrompaient fréquemment la récolte. Mais nous avons été surpris par les rendements inférieurs aux prévisions."

"« Ce problème affecte tous les producteurs de la région, je peux vous l’assurer », a ajouté Friedman. "Les variétés comme le Grignano local donnent habituellement environ dix pour cent, mais cette fois, il a atteint six pour cent.

Furio Battelini, le directeur technique de Agraria Riva del Garda, dont les vergers sont situés juste au-dessus du lac de Garde, ont également observé des rendements étonnamment bas.

"« Nous avons connu une production d’olives assez abondante cette année, car les conditions depuis le printemps étaient favorables », a-t-il déclaré. "La mouche de l'olivier ne s'est pas remise de la chaleur estivale maximale du mois d'août et n'a donc pas pu causer de dégâts.

"« Pourtant, nous avons constaté des rendements très faibles à l'usine, jusqu'à 14 %, alors que nous nous attendons généralement à quelque chose entre 15 et - % », a-t-il ajouté.

Battelini attribue ce phénomène aux conditions météorologiques observées depuis septembre, lorsque les journées ensoleillées sont devenues rares. "« Le manque de soleil a probablement affecté la maturation des olives, les empêchant d’atteindre leur pleine maturité », a-t-il déclaré.

Selon Battelini, les producteurs soucieux de la qualité devraient néanmoins opter pour une récolte précoce dans de telles conditions, car attendre peut diminuer la teneur en phénols de l'huile.

Publicité

"« Nous avons également connu de fortes pluies, qui ont provoqué la chute prématurée des olives des arbres », a-t-il déclaré. "Ceux qui n’ont pas récolté tôt ont probablement perdu une quantité importante de fruits.

"« Les faibles rendements ont gâché la saison des récoltes, généralement joyeuse pour beaucoup », a ajouté Battelini. "La qualité de l'huile d'olive reste excellente, avec des profils très élégants et nets. Il est toutefois dommage que nous ne puissions pas remplir nos cuves de stockage cette année.

Les rendements pétroliers dans certaines régions du nord de l'Italie ont été inférieurs de 50 % à la moyenne en raison de variations climatiques inhabituelles entre l'été et l'automne. (Photo : Agraria Riva del Garda)

En Italie centrale, les volumes de production sont satisfaisants, mais les rendements de conversion inférieurs laissent perplexes les producteurs, car les olives de grande taille et saines retiennent beaucoup d'eau. Une fois pressées, les rendements en huile sont inférieurs aux prévisions.

Les producteurs de cette région attribuent ce phénomène aux pluies abondantes et prolongées du début de l’automne après un été chaud et sec.

Publicité

"« Notre récolte précoce donne généralement des rendements plus faibles, mais cette année, nous sommes tombés à la moitié de la normale », a déclaré Marco Prosseda de DueNoveSei, une entreprise de Moricone, au cœur de la Sabina romaine du Latium.

"«Après un été favorable, des pluies persistantes sont arrivées en septembre et octobre, provoquant le gonflement des olives par l'eau», a-t-il ajouté. "Ironiquement, malgré une abondance de fruits, 30 pour cent de plus que l'année dernière, nous produisons presque autant d'huile que l'année dernière mais avec beaucoup plus d'olives.

À mi-chemin des vendanges, des tendances claires se sont dégagées, selon Prosseda.

"« Premièrement, les oliveraies sont chargées de belles olives saines ; deuxièmement, nous produisons des produits de haute qualité avec d'excellents profils organoleptiques et nutraceutiques ; troisièmement, à partir de 100 kilogrammes de fruits, nous extrayons seulement neuf litres d'huile, un rendement de neuf pour cent, alors que nous atteignons habituellement environ 15 pour cent. »

Une situation similaire peut être observée à Montelibretti, une autre ville de la Sabine romaine où Antonio Mancini cogère l'exploitation agricole Marcoaldi Roberta.

"« La récolte progresse bien, avec de nombreuses olives saines sur les arbres », a déclaré Mancini. "Nous nous attendons à une récolte de meilleure qualité que nous ayons connue ces dernières années.

"« Cependant, de fortes pluies il y a dix jours ont frappé les oliviers à leur apogée, les faisant gonfler », a-t-il ajouté. "Après des mois de sécheresse, leur volume a doublé en seulement 12 à 24 heures, et leur poids a augmenté en raison de l'absorption d'eau.

Plus au nord dans la région de Tuscia, Pietro Re, fondateur de Tamìa, cultive plusieurs variétés d'olives qui ont donné une récolte abondante et une qualité optimale, bien qu'avec des rendements inférieurs.

Pietro Re a déclaré que la récolte d'olives avait été abondante dans le Latium, mais que les rendements en huile étaient inférieurs à la moyenne. (Photo : Tamìa)

"« Chaque saison d’huile d’olive a sa propre histoire, avec de nouveaux défis chaque année, et celle-ci ne fait pas exception », a déclaré Re.

En Toscane, Simone Botti, de Le Fontacce, dans la région d'Arezzo, attribue les faibles rendements à la sécheresse.

"Nous avons commencé à récolter le Leccino, une variété précoce, le 16 octobreth, obtenant un rendement de six pour cent », a-t-il déclaré. "Aujourd'hui, en travaillant sur un mélange de Moraiolo, Leccino et Frantoio, nous obtenons des rendements de 8.5 à 13 %, contre notre moyenne précédente de - %.

Selon Botti, les sécheresses fréquentes et sévères de l'été ont eu un impact sur les rendements. Il estime que les mois d'été secs ont affecté le développement des fruits, ce qui a entraîné un rapport disproportionné entre le noyau et la pulpe, avec plus de noyau et moins de pulpe.

"En raison de l'été sec, l'accumulation de huile n'a pas eu lieu au bon moment », a-t-il expliqué. "« Quand les pluies sont finalement arrivées, c’était trop tard. »

Massimo Ragno, chef de panel et responsable des achats chez Monini, a noté que les rendements inférieurs aux attentes dans le centre de l'Italie étaient dus à des précipitations importantes, suivies de températures chaudes, qui ont ralenti le processus de séchage et augmenté la teneur en eau des olives.

Monini s'attend à des rendements plus faibles dans le centre de l'Italie en raison de précipitations importantes suivies de températures chaudes. (Photo : Monini)

"« Cette année, la quantité et la qualité des olives ont été excellentes, sans mouche des fruits », a ajouté Alessandro Melchiorri, propriétaire de Melchiorri Olio à Spoleto, en Ombrie. "Toutefois,« Les pluies de fin octobre ont retardé la récolte et maintenu les rendements à un niveau bas, entre 11 et - pour cent. Cela aura inévitablement un impact sur les prix, et il ne sera pas facile de l'expliquer aux clients. »

"« Par rapport à l'année dernière, nous voyons une augmentation significative de la production d'olives, mais compte tenu des faibles rendements, il est encore difficile de prédire le résultat global de la saison », a-t-il déclaré.

Ragno a souligné l’impact des pluies intenses avant et pendant les vendanges.

""L'huile d'olive se forme entre août et septembre. Après cette période, c'est surtout la teneur en eau qui change", a-t-il expliqué. "« Quand il pleut, les oliviers peuvent utiliser efficacement l’eau, ce qui conduit à de bons rendements. »

"« Cependant, si de fortes pluies surviennent juste avant la récolte, comme ce fut le cas dans plusieurs régions, ce processus est perturbé et l'eau finit par saturer les fruits », ajoute Ragno. "Dans certains cas, les rendements étaient inférieurs parce que les olives contenaient beaucoup plus d’eau que d’habitude.

"« La production du Centre-Nord, notamment de la Toscane et du Latium, continue de progresser de manière positive en termes de qualité et de quantité », a-t-il noté.

Des nouvelles réconfortantes sont également venues du centre-sud région de Molise.

Marina Colonna a imputé la baisse des rendements d'olives dans la région centre-sud du Molise aux conditions météorologiques. (Photo : Marina Colonna)

"« La récolte se déroule sans problème, même si les volumes sont légèrement inférieurs à ceux des meilleures saisons, en grande partie à cause des conditions climatiques », a déclaré Marina Colonna, propriétaire de la ferme Colonna.

"« Les rendements sont moyens, mais la qualité est excellente », a-t-elle déclaré. "Les olives ont conservé des caractéristiques organoleptiques intenses, produisant une huile d'olive au profil aromatique riche et complexe. Les huiles de cette année ont des notes vertes plus prononcées et un piquant persistant.

Dans les régions du sud, où la majeure partie de l'huile d'olive du pays est traditionnellement produite, les producteurs ont dû faire face à des difficultés en raison des conditions de canicule et de sécheresse tout au long de la saison. De plus, cette année est une année faste pour les producteurs d'huile d'olive. »« année creuse » dans le cycle de production alternée des oliviers, ce qui entraîne une diminution de la production de fruits.

Années actives et inactives Les oliviers ont un cycle naturel d'alternance d'années de production élevée et faible, connu sous le nom de "sur des années » et "années creuses », respectivement. Au cours d'une année, les oliviers produisent une plus grande quantité de fruits, ce qui entraîne une augmentation de la production d'huile d'olive. A l'inverse, un "« contre-année » se caractérise par un rendement réduit en olives en raison du stress de la campagne précédente. "par an. » Les producteurs d'huile d'olive surveillent souvent ces cycles pour anticiper et planifier les variations de production.

Dans les Pouilles, la plus importante région productrice d'huile d'olive du pays, les rendements de conversion se situent entre 12 et 16 pour cent. Cependant, la réduction du volume de fruits a des répercussions sur le niveau global de production.

"« Nous estimons que les Pouilles produiront moins de la moitié de leur production habituelle », a déclaré Ragno. "La combinaison du cycle de production alterné et des conditions défavorables pendant la floraison, ainsi qu'une saison très sèche, ont gravement affecté la production.

Malgré ces défis, certains producteurs de qualité ont réussi à s’adapter.

"« Grâce à des pratiques agronomiques intensives, nous avons obtenu de bons résultats en termes de qualité et de quantité », a déclaré Emmanuel Sanarica, propriétaire de La ferme Sanarica.

"« L’utilisation de systèmes de prévision et de capteurs environnementaux nous a permis de maintenir des niveaux de production cohérents avec les années précédentes », a-t-il ajouté, soulignant le rôle crucial de la technologie dans l’adaptation à l’imprévisibilité climatique.

"« Les températures élevées tout au long des stades phénologiques ont été un défi majeur, affectant même la récolte, que nous avons commencée 30 jours plus tôt que d'habitude, sacrifiant ainsi les rendements », a expliqué Sanarica. "Néanmoins, nous avons réussi à produire des huiles hautement aromatiques riches en polyphénols. »

Alors que les rendements en huile se situaient autour de la moyenne dans les Pouilles, le rendement en fruits était inférieur à celui de l'année dernière. (Photo : Sanarica Farm)

Les producteurs ont rencontré des difficultés similaires dans la région méridionale de Calabre, deuxième plus grande région productrice d'huile d'olive d'Italie.

"« Dans notre région, nous constatons une baisse significative des volumes d'olives, jusqu'à environ dix pour cent de ce que nous attendions. Heureusement, la qualité reste optimale », a déclaré Diego Fazio, copropriétaire de Tre Olive.

Le point positif est que les rendements de conversion sont plus élevés que la saison dernière. "Cela nous permet de maintenir un très haut niveau de qualité pour nos huile d'olive extra vierge, même si les quantités sont limitées », a ajouté Fazio.

"« La sécheresse de l'été nous a obligés à mettre en œuvre un arrosage d'urgence, en particulier pour les jeunes arbres », a ajouté Maria Cristina Di Giovanni, propriétaire de Podere d'Ippolito.

La plupart des producteurs de la plaine de Lamezia Terme ont signalé des rendements décents, même si le nombre d'olives est considérablement réduit.

"« Certaines de nos exploitations ont subi des dommages considérables en raison des inondations et des fortes pluies de la fin octobre, qui ont mis à rude épreuve la résilience de nos producteurs pendant la campagne oléicole », a déclaré Di Giovanni.

"Nos producteurs ont également dû gérer les débordements de ruisseaux et les glissements de terrain qui obstruaient les voies d’accès », a-t-elle ajouté. "Nous terminons actuellement les opérations de récolte et de transformation pour garantir que nos clients continuent de recevoir de l'huile d'olive extra vierge de la plus haute qualité.