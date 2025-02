La récolte israélienne se termine sur fond de guerre

Au cours des deux derniers mois, les oléiculteurs israéliens ont récolté dans des conditions difficiles.

Alors que certaines zones ont été directement touchées par les opérations militaires en cours, d’autres ont été confrontées aux conséquences indirectes du conflit, telles que des pénuries de main-d’œuvre, des interruptions d’approvisionnement et un accès limité aux services essentiels.

Israël est en guerre contre le Hamas et le Jihad islamique à Gaza depuis le 7 octobre 2023, lorsque des militants ont traversé l'enclave palestinienne vers le sud d'Israël, tuant 1,139 250 personnes et prenant - otages.

Pendant la guerre, nous continuons à cultiver et à produire de l’huile d’olive, même au milieu des bombardements et des attaques. - Nimrod Azulay, copropriétaire, KeremZait

Peu après, le groupe militant libanais Hezbollah a commencé à tirer des roquettes sur le nord d'Israël. Le conflit a duré jusqu'à la fin du mois de septembre, lorsqu'Israël a commencé à intensifier ses attaques contre le Hezbollah, ce qui a fini par entraîner la mort de plusieurs dizaines de milliers de personnes. envahir le sud du Liban.

Le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, a fait état de 46,000 3,000 morts depuis le début du conflit. Les autorités libanaises estiment quant à elles que le nombre de morts s'élève à plus de 840 -. L'armée israélienne a déclaré que - soldats avaient été tués dans le conflit.

"« C’est une période très difficile pour Israël », a déclaré Nimrod Azulay, copropriétaire de KeremZaït.

Votre producteur primé est situé à la périphérie de Mishmar HaYarden, surplombant le Jourdain dans le nord d'Israël, à l'extrémité sud de la vallée de Hula.

"« Cette saison a été excellente tant en volume qu'en qualité, après une récolte médiocre en termes de volume l'année dernière », a déclaré Azulay.

Il a expliqué que cette année était une »une année dans le cycle naturel de fructification de l'olivier, ce qui se traduit généralement par un rendement plus important.

Des années et des années Les oliviers ont un cycle naturel d'alternance d'années de production élevée et faible, connu sous le nom de "sur des années » et "années creuses », respectivement. Au cours d'une année, les oliviers produisent une plus grande quantité de fruits, ce qui entraîne une augmentation de la production d'huile d'olive. A l'inverse, un "« contre-année » se caractérise par un rendement réduit en olives en raison du stress de la campagne précédente. "par an. » Les producteurs d'huile d'olive surveillent souvent ces cycles pour anticiper et planifier les variations de production.

Selon les estimations préliminaires du Conseil oléicole international, Israël devrait produire 15,000 2024 tonnes d’huile d’olive au cours de la campagne 25/-.

Tout au long de la récolte, le conflit en cours a rendu impossible pour la plupart des producteurs locaux de compter sur leur main-d’œuvre saisonnière habituelle, y compris les ouvriers palestiniens.

"« L’investissement dans la technologie et les machines a prouvé sa valeur à chaque saison », a déclaré Azulay. "Cette année, cette situation a été particulièrement critique, car elle nous a permis de cultiver, de récolter et de produire notre huile d’olive sans avoir recours à des travailleurs ou à des services supplémentaires, qui sont beaucoup plus difficiles à obtenir en temps de guerre. En particulier dans la région du nord, où le conflit a été le plus intense.

"Pour KeremZait, il n'y a aucun doute : pendant la guerre, nous continuons à cultiver et à produire de l'huile d'olive, même au milieu des bombardements et des attaques", a-t-il ajouté.

Plus au sud, près de Jérusalem, la guerre a également eu un impact significatif sur les oléiculteurs.

"« La crise militaire a sans aucun doute façonné la manière dont nous avons opéré cette année », a déclaré Hani Ashkenazi, fondateur et directeur de l’organisation multi-récompensée Huile d'olive de Jérusalem.

Moosh et Hanzi Askenenazi, copropriétaires de Jerusalem Olive Oil, inspectent leur plantation. (Photo : Jerusalem Olive Oil)

"« Bien que nous ayons eu la chance d’éviter des retards majeurs en matière de logistique et de distribution, le manque de travailleurs disponibles constituait un défi pressant », a-t-elle ajouté. "De nombreuses personnes n’étaient pas disponibles pour travailler en raison de la crise, ce qui a mis notre équipe à rude épreuve pendant les vendanges.

Ashkenazi a déclaré que le conflit a un impact émotionnel profond sur toutes les personnes impliquées dans l'opération, y compris les agriculteurs, les travailleurs et leurs familles.

"« Cependant, ce qui m’a le plus marqué, c’est l’esprit inébranlable d’optimisme et de solidarité entre toutes les personnes impliquées », a-t-elle déclaré. "Malgré les circonstances difficiles, nous avons travaillé plus dur que jamais, motivés par une croyance commune en ce que nous faisons et l’importance de mettre les fruits de notre travail sur le marché. »

La campagne de cette année a été très réussie en quantité et en qualité par rapport à la saison précédente.

"La récolte précoce a entraîné des taux de conversion plus faibles, d'environ dix pour cent, mais cela est typique lorsque l'on donne la priorité à la production de vins plus aromatiques et complexes. huile d'olive extra vierge« , a déclaré Ashkenazi. "Au fur et à mesure que la saison avançait et que les olives mûrissaient, les taux de conversion ont augmenté de manière significative, allant de 16 à 24 pour cent, selon la variété.

De retour dans le nord du pays, l'équipe derrière Sindyanna de Galilée a abordé les complexités sociales et commerciales de la récolte difficile de cette année.

Malgré le défi posé par la pénurie de main d'œuvre, Lahav a déclaré que de nombreux Israéliens ont acheté de l'huile d'olive pour soutenir les producteurs locaux. (Photo : Sindyanna de Galilée)

"« L’escalade du conflit dans notre région souligne l’urgence et l’importance de notre mission », a déclaré Hadas Lahav, la fondatrice de l’organisation. organisation à but non lucratif primée. "Les tensions sociales et politiques actuelles entre les citoyens arabes et juifs israéliens affectent profondément notre communauté, en particulier alors que nous travaillons à créer un espace commun de coopération arabo-juive.

"« De nombreux Israéliens cherchent des alternatives à la croyance selon laquelle la guerre est inévitable », a-t-elle ajouté. "Sindyanna représente un modèle pour un avenir différent et plus prometteur pour ces personnes.

Malgré les défis créés par le conflit en cours, Lahav a déclaré qu'il y avait un sentiment de solidarité parmi les Israéliens, en particulier envers les entreprises locales.

"« La demande de notre marché local a doublé, avec des commandes répétées d’huile d’olive de la part de clients israéliens », a déclaré Lahav.

Similaire à récolte de l'an dernierLahav a déclaré que la fermeture de la frontière avec la Cisjordanie a rendu très difficile l'embauche de suffisamment de travailleurs, en particulier pour les agriculteurs traditionnels.

"« Le problème le plus urgent était le manque de main d’œuvre en raison des restrictions imposées aux travailleurs palestiniens entrant en Israël depuis la Cisjordanie », a-t-elle déclaré. "Cela a particulièrement touché les petites maisons d’impression et les agriculteurs arabes possédant des plantations non irriguées, qui dépendent traditionnellement de la récolte manuelle.

"«Au cours des années précédentes, environ 12,000 7 travailleurs saisonniers ont participé à la récolte des olives en Israël. Depuis le 2023 octobre 150,000, leur entrée, ainsi que celle de - - autres travailleurs palestiniens d'autres secteurs, est interdite», a ajouté Lahav. "Cette situation est catastrophique non seulement pour les agriculteurs israéliens et les travailleurs eux-mêmes, mais aussi pour l’économie palestinienne, qui manque d’alternatives suffisantes sur le marché du travail en Cisjordanie.

Sindyanna opère à Kana en Galilée, près de Nazareth, et à seulement 50 kilomètres de la frontière avec le Liban.

"« La guerre dans le nord d’Israël a eu lieu pendant la récolte, créant des conditions dangereuses pour les agriculteurs, avec la menace constante de roquettes tombant sur les plantations », a déclaré Lahav. "Cela nous empêchait souvent d’accéder aux champs ou créait des obstacles logistiques importants »,

Même dans de telles conditions, Sindyanna a réussi à récolter dans les délais prévus et Lahav a déclaré que l'association à but non lucratif produisait de l'huile d'olive biologique de haute qualité.

"« Notre engagement en faveur de l’agriculture biologique, du commerce équitable et de l’agriculture régénératrice reflète notre respect de l’environnement et notre croyance en l’agriculture durable », a déclaré Lahav.

Sindyanna travaille avec des agriculteurs israéliens et palestiniens locaux pour passer à des pratiques biologiques et rechercher des certifications internationales pour ajouter de la valeur à leurs produits.

"« Grâce à des audits professionnels annuels des oliveraies, nous garantissons l’absence de pesticides et d’engrais chimiques », a déclaré Lahav. "Ce processus favorise la santé des sols et des arbres, ce qui permet d’obtenir des olives d’une qualité exceptionnelle. Il favorise également un lien plus fort entre la communauté et la terre, cultivant un profond respect de la nature.

Selon Lahav, cette approche durable, ainsi que l’implication personnelle dévouée de nombreuses personnes, ont été un facteur clé dans le succès de la dernière campagne d’huile d’olive.

"« Ce succès reflète les efforts extraordinaires et la détermination de notre équipe, ainsi que la mobilisation de la famille, des amis et des bénévoles qui se sont réunis pour aider pendant cette période difficile », a noté Lahav.

"Sindyanna reste fidèle à sa mission de promotion de la paix, de la collaboration et du développement durable, même dans les circonstances difficiles actuelles », a-t-elle conclu.