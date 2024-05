L'innovation et la durabilité génèrent des résultats brillants pour les producteurs des Pouilles

La capacité à faire ressortir le meilleur de la variété autochtone d'olive Coratina est au cœur de Ganga Lupo »s succès.

La jeune entreprise a été fondée à Bari, dans les Pouilles, dans le but de produire un monovariétal de qualité supérieure. Ses efforts ont été une nouvelle fois récompensés par un Gold Award Au 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition, la sixième distinction consécutive de l'entreprise.

On prend davantage conscience qu'un produit de qualité n'est pas seulement une marchandise, mais le fruit d'un travail de soin, d'attention et de respect du territoire et des communautés. - Vito Girone, fondateur, GangaLupo

"La plupart des arbres dont nous prenons soin ont été plantés par mon arrière-grand-père et mon grand-père », a déclaré le fondateur Vito Girone. "En effet, notre entreprise a été créée récemment, mais ma famille se consacre à l'oléiculture depuis des générations.

"Ils vendaient les olives aux moulins locaux et une petite partie des fruits était destinée à la production d'huile d'olive destinée à la consommation intérieure », a-t-il ajouté. "La gestion de l'exploitation, qui produit également des légumes, a ensuite été transmise à nos parents, qui nous soutiennent, moi et mon frère, dans notre projet axé sur la qualité.

Voir aussi: Profils de producteurs

Jusqu'à peu avant la création de l'entreprise, la carrière de l'agriculteur des Pouilles avait pris un chemin différent.

Après le lycée, Girone a déménagé à Turin, dans la région du Piémont, au nord de l'Italie. Là, il obtient son diplôme et commence à travailler dans une entreprise d'ingénierie. Cela a duré quelques années jusqu'à ce qu'une voix intérieure l'incite à reculer.

"C'était un très bon travail, mais avec le temps, j'ai réalisé que j'avais besoin de changement, d'autant plus que ma passion pour l'huile d'olive s'est fait sentir", a-t-il déclaré. "C'est pourquoi j'ai proposé à mon frère Luigi, diplômé en sciences forestières et environnementales et qui travaillait déjà dans l'entreprise familiale, de lancer notre propre production de huile d'olive extra vierge. »

"Il a accepté avec enthousiasme et nous avons commencé à réorganiser l'organisation de l'entreprise », a ajouté Girone. "Comme nous n'avions que des connaissances de base sur la fabrication de l'huile d'olive, nous nous sommes tournés vers un consultant externe, Alfredo Marasciulo, expert en production de qualité. Constatant notre ferme conviction dans le projet, il a accepté de nous soutenir et nous avons commencé la campagne agricole 2017/18.

Aujourd'hui, l'exploitation s'étend sur 25 hectares à Santo Spirito, le quartier le plus septentrional de la capitale des Pouilles. Là, 5,500 - oliviers fleurissent sur un terrain plat à moins d'un kilomètre de la mer Adriatique.

Les vergers sont situés dans un hameau appelé Ganga di Lupo, d'où dérive le nom de l'entreprise. Plus de la moitié des arbres sont vieux de plusieurs siècles et conservent toujours un schéma de plantation traditionnel, avec un espacement d'au moins six mètres sur sept. Des arbres plus jeunes ont été placés dans certaines zones pour épaissir les vergers.

"Dans l'oliveraie, nous avons installé deux unités de contrôle météorologique qui détectent l'humidité de l'air et du sol », a déclaré Girone. "Nous avons également ajouté des capteurs de feuilles qui nous permettent de surveiller la croissance des feuilles et d’éviter le stress thermique et hydrique des plantes.

Ce système Agriculture 4.0 permet d’optimiser les ressources et les charges de travail. Girone et son frère prévoient d'installer un système d'irrigation souterrain pour économiser l'eau et l'énergie, en remplacement du système goutte à goutte dans les vergers.

"Être durable est l'une de nos valeurs fondamentales et, par conséquent, nous accordons une attention particulière à l'utilisation efficace des ressources », a déclaré Girone. "Des études indiquent qu’avec l’irrigation goutte à goutte, la perte d’eau par évaporation peut atteindre 40 à 50 pour cent.

"Cela n’arrive pas avec l’irrigation souterraine, qui réduit la consommation d’eau et, par conséquent, la consommation d’énergie puisque les pompes de surpression doivent pomper moins d’eau et moins de temps du puits », a-t-il ajouté. "D'ici la prochaine récolte des olives, ce système devrait être opérationnel dans certains vergers.

Girone estime que son entreprise et le secteur de l'huile d'olive ne peuvent plus se permettre de continuer à utiliser des pratiques agricoles non durables.

"Pour fabriquer un produit de qualité, il faut de l'eau, mais changement climatique a réduit sa disponibilité », a-t-il déclaré. "Avec moins de pluie et une baisse des niveaux des aquifères, les agriculteurs doivent faire attention à leur consommation et à leur gestion de l’eau. Autrement, cette précieuse ressource risque de ne plus être disponible pour l’agriculture.»

Publicité

Publicité

La sécheresse est menacée la production de l'an dernier. Un printemps pluvieux a été suivi d'une période sèche prolongée de juin à novembre, nécessitant un apport en eau et en énergie plus important.

Néanmoins, les efforts supplémentaires ont porté leurs fruits et le rendement des olives a été satisfaisant. Coratina est une variété tardive, mais Girone réalise une récolte précoce, qui commence généralement dans les premiers jours de novembre et se termine à la mi-décembre.

"Pour atteindre de tels résultats, nous nous appuyons sur l'une des meilleures usines de la région », a déclaré Girone. "Dans son établissement de Modugno, Donato Conserva, également connu sous le nom Mimi, nous offre la meilleure technologie disponible aujourd'hui. Il existe un plan pour construire notre propre usine, peut-être dans quelques années, mais nous allons avancer étape par étape pour le moment et continuer à travailler avec ces grands professionnels.

Les forces de GangaLupo proviennent des compétences complémentaires possédées par chaque membre de la famille et ses collaborateurs. (Photo : GangaLupo)

Girone attribue le succès de l'entreprise aux compétences complémentaires que lui, son frère et ses parents possèdent.

"En créant notre entreprise, j'ai combiné toutes nos expertises, à savoir l'expérience de vie de mes parents à la campagne, les connaissances agricoles de mon frère et mes compétences en ingénierie, notamment dans la mise en œuvre d'un modèle d'agriculture de précision, en plus des capacités de nos collaborateurs », a-t-il déclaré. dit. Travailler en équipe peut être un choix gagnant même pour une petite entreprise.

Girone attribue cette stratégie commerciale aux résultats primés obtenus par l'entreprise au fil des années.

"Les récompenses obtenues nous donnent la plus grande satisfaction », a-t-il déclaré. "Ils indiquent non seulement que nous faisons du bon travail, mais donnent également du prestige à notre image. Et nous y sommes parvenus malgré les difficultés que tous les agriculteurs comme nous ont rencontrées ces dernières années, dues aux problèmes de plus en plus fréquents événements météorologiques extrêmes à la augmentation des coûts de production. »

Girone a révélé qu'au début de la saison des ventes, il craignait que hausse des prix de l'huile d'olive pourrait effrayer les consommateurs. Cependant, il s’est rendu compte qu’une bonne partie d’entre eux comprenaient réellement la valeur des produits haut de gamme et continuaient à les acheter et à les utiliser malgré l’augmentation des coûts.

"Le fait est que les prix des produits de qualité inférieure ont également augmenté », a-t-il déclaré. "En substance, la différence entre les prix des produits de haute qualité et de mauvaise qualité s'est considérablement réduite et les consommateurs ont commencé à comprendre que, dans ces conditions, cela vaut la peine d'acheter une huile d'olive extra vierge de haute qualité.

Girone a noté que l'excellente communication des professionnels de l'huile d'olive a également sensibilisé les gens à ce qui se cache derrière une production de qualité et à ses nombreux avantages.

"De plus en plus de consommateurs savent qu'un produit de haute qualité fait toute la différence, tant à table qu'en termes de avantages pour la santé», At-il dit. "Nous voyons un nombre croissant de personnes découvrir ce monde de qualité.

"On est plus conscient que par le passé qu'un produit de qualité n'est pas seulement une marchandise, mais le fruit d'un travail de soin, d'attention et de respect du territoire et des communautés », a ajouté Girone. "En effet, il s’agit probablement d’un moment clé pour le secteur, au cours duquel nous pouvons sensibiliser un grand nombre de personnes aux différences entre un produit de haute qualité et un produit de mauvaise qualité.

L'agriculteur des Pouilles a déclaré qu'il ne pouvait pas imaginer une vie différente de celle qu'il mène grâce à l'huile d'olive extra vierge. Il a ajouté qu'il s'engage à améliorer et à exploiter les innovations d'aujourd'hui pour améliorer la qualité et la durabilité.

"Je crois que dans notre travail, il y a des points fondamentaux que nous devons garder à l'esprit, et l'un d'eux est le respect de l'environnement », a déclaré Girone. "Certes, les innovations d'aujourd'hui nous aident à atteindre les plus hauts niveaux de qualité et à être plus productifs, mais je crois qu'il ne faut pas en faire trop. Nous devons toujours traiter avec le plus grand soin l’environnement et le territoire qui nous offre ce produit extraordinaire.

"Grâce à la réduction des émissions et à une utilisation efficace des ressources, nous pouvons être une entreprise durable dans tous les sens du terme tout en visant les normes de qualité les plus élevées », a-t-il conclu.