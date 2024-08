Le boom de l'huile d'olive de Hazara établit une feuille de route pour le secteur pakistanais

Le district de Hazara, au nord-ouest du Pakistan, est devenu un terrain d'essai pour le secteur national de l'huile d'olive.

Les responsables et les producteurs sont encouragés par les premiers résultats, estimant que la région a fourni une feuille de route pour le reste du Pakistan et ouvert la porte aux exportations à grande échelle.

"Des centaines d'agriculteurs sont attirés par le greffage d'olives sur une race locale nommée Kaho », a déclaré Basharat Hussain Shah, directeur principal de l'Institut national de recherche sur le thé et les cultures de grande valeur (NTHRI).

"Deux à trois ans après la plantation, les arbres ont commencé à produire, et le rendement augmente chaque année », a-t-il ajouté. "Plus de 1,000 - hectares de terres à Hazara sont dédiés aux oliviers, et cette superficie augmente chaque année.

Sabir Sultan est l'un des pionniers de l'oléiculture à Hazara, plantant les premiers oliviers de la Fondation familiale Zaitoon en 2010.

Au cours des 14 dernières années, Sultan a cultivé environ 5,000 - oliviers par greffage, dont la moitié ont commencé à produire des fruits.

"Le climat de Hazara est très propice à la culture des olives », a-t-il déclaré. "L'espace terrestre est vaste, ce qui facilite la culture de grandes quantités d'oliviers.

La combinaison de la disponibilité des terres et des conditions appropriées pour la culture de l'olivier a fait de Hazara un candidat pour des exploitations oléicoles à plus grande échelle, ce qui contribue à réduire les coûts agronomiques et de récolte.

De plus, Sultan a insisté sur le fait que la région montre déjà la voie en matière de qualité.

"Une analyse officielle a eu lieu au Pakistan pour évaluer la qualité de l'huile de différentes régions, et il a été constaté que Hazara produit la plus haute qualité d'huile d'olive de tout le Pakistan », a-t-il déclaré.

Outre Arbequina et Leccino, Sultan cultive deux variétés spécialement sélectionnées pour les conditions climatiques et pédologiques de Hazara : BARI Zaitoon‑1 et BARI Zaitoon‑2.

"Compte tenu de la fertilité et de l'adéquation des terres, si la culture des olives est effectuée efficacement, nous pourrons non seulement arrêter l'importation de produits oléicoles, mais également devenir capables de les exporter dans le monde entier », a déclaré Sultan.

Sabir Sultan est un pionnier de l'oléiculture dans le district de Hazara, où la production d'huile d'olive est en croissance. (Photo : Sabir Sultan)

"L'augmentation de la culture des olives peut être extrêmement bénéfique pour le Pakistan », a-t-il ajouté. "Cela peut donner un immense coup de pouce à l'économie en réduisant les importations d'huile d'olive, qui, avec le thé, constituent l'une des principales importations du Pakistan.

Alors que Hussain a déclaré que le soutien du gouvernement serait nécessaire pour que la culture de l'olivier se propage et finisse par réussir dans ce pays d'Asie du Sud, il a ajouté que "les opportunités sont illimitées.

District de Hazara, situé dans la zone plus large Khyber Pakhtunkhwa province, sert de microcosme à l’ensemble de l’industrie pakistanaise. Hussain estime que bon nombre des opportunités et des défis du Hazara se reflètent à l’échelle nationale.

"Le climat et les conditions pédologiques du Pakistan sont propices à la culture de l'olivier, en particulier dans les régions du nord-ouest comme Khyber Pakhtunkhwa et Pendjab», At-il dit. "Le pays a réalisé des progrès significatifs dans le domaine de la culture des olives, de nombreux agriculteurs ayant adopté des pratiques agricoles et des systèmes d'irrigation modernes.

Malgré ces progrès, Hussain a averti que plusieurs obstacles entravent son plein potentiel.

"La production d'olives du Pakistan est toujours à la traîne des normes mondiales dans plusieurs domaines clés », a-t-il déclaré. "Le rendement moyen par hectare du pays est nettement inférieur à celui des principaux pays producteurs d'olives comme l'Espagne, l'Italie et la Grèce.

"De plus, la qualité de l'huile d'olive pakistanaise ne répond souvent pas aux normes internationales en raison d'installations de transformation et de stockage inadéquates », a ajouté Hussain. "De plus, l'industrie oléicole du Pakistan se concentre principalement sur quelques variétés populaires, tandis que les marchés internationaux exigent une gamme plus large de cultivars.

"Pour résoudre ces problèmes et atteindre les niveaux escomptés, le Pakistan doit investir dans la recherche et le développement pour améliorer les rendements et la qualité, améliorer les programmes de renforcement des capacités et de formation des agriculteurs, développer des infrastructures modernes de transformation et de stockage, explorer de nouveaux marchés et opportunités d'exportation et encourager le adoption de mesures durables et les pratiques agricoles de précision », a-t-il poursuivi.

Plusieurs initiatives sont en cours pour résoudre ces problèmes, notamment un projet visant à promouvoir la culture commerciale de l'olivier, principalement financé et soutenu par le ministère de la Sécurité alimentaire nationale et de la recherche.

Saeed Ur Rahman (à droite) fait partie des spécialistes qui travaillent au développement de l'oléiculture dans le nord-ouest du Pakistan. (Photo : Saeed Ur Rahman)

"Ce projet ambitieux vise à planter des olives sur 75,000 acres (30,000 hectares) à l'échelle nationale pour atteindre l'autosuffisance en matière de production d'huile d'olive », a-t-il déclaré. "En outre, le gouvernement accorde une subvention de 67 pour cent, avec une part de 33 pour cent aux agriculteurs, pour l'achat de nouveaux plants d'oliviers et pour aider les agriculteurs à installer des systèmes d'irrigation goutte à goutte pour les vergers d'oliviers.

Hussain a salué le travail du Centre d'excellence pour la recherche et la formation en olive (Cefort), BARI Chakwal et ARI Tarnab pour conseiller les oléiculteurs et les meuniers locaux.

"En outre, l'initiative comprend le greffage de plus de trois millions d'oliviers sauvages et la formation d'environ 2,800 agriculteurs et acteurs de l'olivier chaque année », a-t-il déclaré.

Hazara a été au cœur de ces efforts.

"Le gouvernement met en relation les agriculteurs avec vendeurs du secteur privé pour la transformation, la valeur ajoutée, la commercialisation et la marque des produits oléicoles », a déclaré Saeed Ur Rahman, un spécialiste des olives basé à Hazara au Conseil de recherche agricole du Pakistan (PARC). "La création d’unités de transformation est également en cours, avec un potentiel de création d’emplois.

"À Hazara et dans d’autres régions, cinq millions d’oliviers sauvages sont greffés sur des arbres fruitiers productifs », a-t-il ajouté.

Hussain a déclaré que la construction d'une usine de 200 kilogrammes par heure à Hazara a contribué à augmenter la production et la qualité ; quatre autres moulins ont été construits à travers Khyber Pakhtunkhwa.

"Le rendement de 48.5 kilogrammes d'olives équivaut à un impressionnant 7.5 litres d'olives de haute qualité. huile d'olive extra vierge», a déclaré Hussein.

Les agronomes aident les agriculteurs à greffer des oliviers sauvages endémiques à Hazara. (Photo : Wasim Shahzad)

"La production d'huile d'olive à Hazara est passée de 90 kilogrammes en 2019 à plus de deux tonnes en 2022 et 2023, offrant des avantages financiers substantiels aux agriculteurs », a-t-il ajouté.

Selon Saeed, le Pakistan a produit 86 tonnes d'huile d'olive au cours de la campagne agricole 2022/23, dont la plupart étaient vierge et extra vierge.

"Le pays compte environ sept millions d'oliviers plantés sur 25,000 1,400 hectares, et la production potentielle de ces vergers déjà plantés devrait atteindre - - tonnes par an », a-t-il déclaré. "D’ici 2027, la production devrait dépasser 10,000 - tonnes par an.

"Au cours de l'exercice 2022/23, environ 110 tonnes d'huile d'olive ont été produites et 40 tonnes de fruits ont été ajoutées à la valeur, générant une activité économique d'une valeur de 300 millions de roupies pakistanaises (990,000 - €) », a ajouté Saeed. "Ce développement a entraîné la création d'emplois dans les zones rurales pauvres en ressources, soulignant l'impact significatif de la culture de l'olivier sur l'économie locale.

Hazara contribue désormais de manière significative à la production globale d'olives du Pakistan.

"La région possède un potentiel considérable pour stimuler la production globale d'olives du Pakistan, avec des centaines de milliers d'arbres Kaho (oliviers sauvages) qui contribuent à la prospérité économique et agricole », a déclaré Hussain.

Grâce à leurs efforts pour accroître la production, les responsables pakistanais estiment que le pays sera bientôt autosuffisant et pourrait même avoir la capacité d'exporter de l'huile d'olive.

"Le Pakistan est en passe de devenir à l'avenir un exportateur important d'huile d'olive extra vierge », a déclaré Hussain. "En 2022, le pays a exporté pour plus de 1.9 millions de dollars (1.8 €) d'huile d'olive vierge et extra vierge vers sept pays, la plupart des exportations étant destinées au Mozambique et au Canada.

"Dans le cadre de son objectif stratégique de réduire le déficit commercial, le Pakistan promeut activement les exportations d'huile d'olive extra vierge », a-t-il ajouté. "Certaines entreprises pakistanaises exportent déjà vers les marchés mondiaux, notamment la Chine et les États-Unis.