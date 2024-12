Les producteurs affrontent les vents contraires du climat et du marché avec optimisme

Alors que 2024 touche à sa fin, Olive Oil Times Les résultats de l’enquête sur les récoltes montrent des niveaux mesurés d’optimisme parmi les producteurs.

Dans l'enquête annuelle envoyée à 4,208 30 producteurs dans 2024 pays, les agriculteurs et les meuniers ont jugé la campagne 25/- supérieure à la moyenne dans l'ensemble. Cependant, les impacts de changement climatiqueLa volatilité des prix du marché, la confusion des consommateurs et les problèmes liés au travail demeurent des préoccupations majeures.

Pourtant, les producteurs ont évalué la récolte actuelle à 67 sur 100, une amélioration substantielle par rapport à note de l'année dernière de 51 et nettement supérieur à la moyenne des six années précédentes.

Pour souligner ce point, près de 62 % des répondants ont déclaré que la récolte de cette année était meilleure que celle de l'année dernière, les agriculteurs et les meuniers évaluant la quantité à 62 %, la note la plus élevée. depuis 2019, et la qualité est de 82, la plus élevée depuis 2021.

Le score de la récolte OOT 2024

Comment évalueriez-vous globalement la récolte 2024 ? (0=terrible, 100=excellent)

"Après deux années difficiles, nous sommes incroyablement reconnaissants pour une récolte réussie », a déclaré Luisa Gamez de Tropical à Jaén, Espagne. "Cette saison a apporté son lot de défis : des pluies intempestives ont menacé et perturbé nos plans.

"« Mais nous avons eu de la chance », a-t-elle ajouté. "En surveillant quotidiennement les conditions météorologiques, nous avons bénéficié d'une petite fenêtre de récolte, garantissant une récolte précoce au point de maturité des olives que nous recherchions.

Le score de qualité 2024

Comment évalueriez-vous la récolte en termes de qualité ? (0=terrible, 100=excellent)

D'autres producteurs ont déclaré que la récolte de cette année était leur meilleure jusqu'à présent et sont optimistes quant aux perspectives de la prochaine.

"« Nous avons été très satisfaits de la récolte 2024 ici en Géorgie, aux États-Unis », a déclaré Ciriaco Chavez de Fermes de presse fraîche. "« Nous avons commencé la récolte début septembre et l'avons terminée début octobre. La récolte de cette année a été la meilleure que nous ayons jamais eue et représente probablement la plus grande récolte jamais réalisée en Géorgie, et les arbres sont bien préparés pour une bonne récolte en 2025. »

Mieux que l'année dernière

La récolte 2024 sera-t-elle meilleure, identique ou pire que l’année dernière ?

Les données du ministère de l’Agriculture des États-Unis (le Conseil oléicole international n’a pas encore publié ses prévisions officielles de récolte) indiquent que la production mondiale d’huile d’olive devrait atteindre 3.1 millions de tonnes métriques en 2024/25.

Malgré les rendements les plus élevés depuis 2021/22, les producteurs restent méfiants face aux préoccupations habituelles aggravées par les impacts de grande ampleur des conflits mondiaux et des réalités géopolitiques changeantes.

Les rendements pétroliers ont été inférieurs aux prévisions en Grèce et ailleurs en Europe. (Photo : NES Olive Farm)

Les préoccupations climatiques restent au cœur des préoccupations

Une fois de plus, le changement climatique arrive en tête de la liste des défis auxquels sont confrontés les producteurs, 58 % d’entre eux le citant comme l’une de leurs préoccupations les plus importantes.

L’une des caractéristiques du changement climatique a été l’augmentation de conditions météorologiques extrêmes.

Dans tout le bassin méditerranéen, les producteurs ont déclaré que le passage soudain d’un été chaud et sec à un automne humide et tempéré a entravé la récolte des olives et, dans certains cas, a entraîné une moindre accumulation d’huile dans les olives.

Les principales préoccupations des producteurs

Lequel des énoncés suivants vous préoccupe le plus ?

"« Nous vivons une récolte exceptionnelle en termes de qualité et de volume de fruits, mais nous constatons une baisse spectaculaire de nos rendements par rapport aux années précédentes », a déclaré Diamantis Pierrakos, producteur grec. Laconiko.

"« La forte sécheresse a eu des conséquences néfastes sur le développement de l’huile dans nos fruits », a-t-il ajouté. "Bien que nous ayons récemment reçu une pluie bien nécessaire, elle aurait dû arriver bien plus tôt.

(Photo : Ferme Bata Tarim)

Dans l’ensemble, 53 % des personnes interrogées ont déclaré que leurs récoltes avaient été affectées par la chaleur excessive, tandis que 43 % ont déclaré la même chose à propos de la sécheresse.

"« Nous avions beaucoup d’olives, mais elles étaient de très petite taille en raison de la sécheresse, ce qui a réduit les rendements et a quelque peu affecté la qualité », a déclaré Mehmet Taki de Ferme de Bata Tartim en Turquie.

Le score de rendement 2024

Comment évalueriez-vous la quantité d'huile d'olive ? (0=terrible, 100=excellent)

En général, 35 % des agriculteurs et des meuniers ont déclaré que le mauvais temps avait eu un impact sur leur capacité à produire de l’huile d’olive, tandis que 27 % ont cité les pluies excessives comme problème.

"La récolte 2024 a été gravement touché par des pluies printanières excessives en 2023 », a déclaré Fernando Rotondo, de l'ONG brésilienne Olivoampa. "La nouvelle nouaison (2024/25) est également affectée par les pluies printanières et un nuage de cendres [d'incendies de forêt] en Amazonie dans l'environnement qui a entravé la pollinisation.

La pénurie de main d'œuvre continue d'avoir un impact sur la récolte

Alors que les producteurs ont déclaré que la chaleur excessive, la sécheresse, le mauvais temps et les pluies excessives étaient les quatre facteurs ayant le plus d’impact sur leurs récoltes cette année, les pénuries de main-d’œuvre n’étaient pas loin derrière.

Un quart des personnes interrogées ont déclaré que le manque de travailleurs pendant la récolte avait un impact direct sur leurs opérations, tandis que 35 % ont cité les difficultés de main-d'œuvre parmi leurs principales préoccupations.

Trouver suffisamment de travailleurs pour la récolte reste un défi permanent en Californie. (Photo : Central Coast Olive Company)

"« À mesure que mes arbres mûrissent, j'obtiens des récoltes de plus en plus importantes, mais je suis très préoccupée par la pénurie de main-d'œuvre en Californie », a déclaré Beth McCown de Compagnie d'huile d'olive de la côte centrale.

"« Nous avons besoin d’un programme de travail pour les immigrants qui permette aux travailleurs d’autres pays d’entrer dans l’État et de rentrer chez eux après avoir terminé le cycle agricole », a-t-elle ajouté.

Principaux défis

Parmi les éléments suivants, lesquels ont affecté votre récolte cette année ?

D’autres producteurs ont identifié un problème à deux volets : la pénurie de main d’œuvre. En plus de la difficulté à trouver suffisamment de personnel pour cueillir les olives et les transporter rapidement au moulin, la dynamique de l’offre et de la demande a obligé les producteurs à payer des salaires plus élevés, ce qui a augmenté les coûts de production.

"« Je n’arrive pas à trouver suffisamment d’acheteurs cette année pour couvrir mes coûts de production croissants », a déclaré Lauren Clancy de Villa le Masse di San Leolino en Italie. "« Quand nous avons commencé à produire de l’huile en 2016, nous payions 12 € de l’heure pour la récolte. Aujourd’hui, nous payons 20 € de l’heure, mais les prix de gros n’ont pas changé. »

Les prix du marché continuent d’inquiéter les producteurs

Après avoir atteint des sommets records en janvier 2024, les prix de l'huile d'olive à l'origine devraient tomber en dessous de 5 € par litre début 2025.

Cette volatilité et son impact sur les consommateurs ont fait des prix du marché l’une des préoccupations majeures de 39 % des producteurs, juste après le changement climatique.

Tropicual fait partie des nombreux producteurs andalous à célébrer une récolte abondante après deux années difficiles. (Photo : Tropicual)

La baisse des prix à l’origine a conduit certains producteurs à craindre de ne pas être en mesure de couvrir leurs coûts croissants.

"« Notre principale préoccupation est le marché et les prix », a déclaré Taki de la ferme Bata Tarim. "Les prix chutent comme une pierre, en dépit de la hausse des coûts. Nous espérons que la croissance de la consommation reviendra avec des prix plus bas.

D’autres producteurs craignent que deux années de prix de l’huile d’olive sans précédent aient changé la donne. consommateurs attitudes entièrement.

(Photo : Ferme oléicole de Campodonico)

"« En période de difficultés économiques, le prix élevé de l’huile d’olive en fait un produit de base dans la catégorie des dépenses discrétionnaires », a déclaré Andrew Lilly de Juno Olives en Nouvelle-Zélande.

"Avec une mauvaise récolte et des coûts de production toujours plus élevés engrais« En raison des prix élevés de l’huile d’olive, du carburant, du fret, etc., le coût de l’huile d’olive pourrait nous mettre hors marché », a-t-il ajouté. "En tant qu’industrie, nos rendements sont faibles et, par conséquent, les oliviers sont arrachés au profit d’autres cultures.

Facilité anticipée de vente de la production de cette année

Quel sera le défi de vendre la production de cette année ? (0 = très difficile, 100 = très facile)

Malgré les inquiétudes concernant les prix, les producteurs se sont montrés très confiants quant à la facilité de vente de la production de cette année, la notant à 72 (zéro signifiant très difficile à vendre et 100 très facile).

Le manque de connaissances des consommateurs nuit aux producteurs

Après le changement climatique et les prix du marché, 38 % des producteurs ont cité la confusion des consommateurs comme l’un de leurs plus grands défis.

De la terminologie confuse et du manque de sensibilisation à avantages pour la santé de l'huile d'olive et des qualités organoleptiques à la désinformation rampante, les agriculteurs et les meuniers craignent que éducation à l'huile d'olive ne se répand toujours pas à grande échelle.

(Photo : Natura Rhodes Kallas)

"« L’éducation des consommateurs est essentielle au succès de l’ensemble de l’industrie », a déclaré Paul Durant, de l’Oregon. Moulin à olives Durant. "« Non seulement sur les choses évidentes, comme la façon d'utiliser l'huile d'olive, ses bienfaits pour la santé et la façon dont elle améliore une expérience culinaire, mais aussi sur la façon dont elle est fabriquée, d'où proviennent les olives, à quoi ressemble la chaîne de traçabilité pour les opérations de mouture. »

De nombreux petits producteurs et producteurs traditionnels ont déclaré qu'ils pensaient que l'ignorance des consommateurs à l'égard des produits biologiques et de haute qualité était huile d'olive extra vierge la production est directement liée à la réticence à payer des prix plus élevés.

"Il y a beaucoup d'efforts et de succès dans la production huile d'olive de haute qualité, mais le consommateur moyen considère l'huile d'olive comme une marchandise et n'est pas disposé à payer la valeur réelle des produits cueillis à la main, pressés à froid et de petits producteurs », a déclaré Zeynep Belger, de l'entreprise turque Zayto.

(Photo : Khalaf Olives)

D’autres producteurs ont souligné le refrain commun selon lequel l’huile d’olive doit suivre les traces du vin pour maintenir sa rentabilité et continuer à prospérer.

"L'huile d'olive, surtout quand elle est extra vierge « Le fait que les produits soient biologiques ou non n’est pas très connu dans le monde entier », a déclaré Eduardo de Il Casellino en Italie. "Il faudrait faire des campagnes pour expliquer à quel point l’huile d’olive est importante pour notre santé et à quel point il est intéressant et coûteux pour l’agriculteur de produire de l’huile d’olive, surtout si elle est biologique.

""Le prix doit refléter tout cela. Les gens sont prêts à dépenser 100 euros pour une bouteille de vin, qui ne durera peut-être qu'une journée, et non 20 euros pour une bouteille d'huile, qui fait beaucoup pour notre santé", a-t-il ajouté.

Les tarifs douaniers et les conflits deviennent de nouvelles préoccupations en 2024

Alors que le climat, les prix et la connaissance des consommateurs sont des préoccupations constantes pour les producteurs, l’incertitude géopolitique croissante de 2024 a apporté de nouveaux défis aux agriculteurs et aux meuniers.

Onze pour cent des répondants ont cité tarifs parmi leurs préoccupations les plus importantes, accentuée par les élections de l'ancien président Donald J. Trump aux États-Unis, dont l'administration précédente avait mis en œuvre deux séries de tarifs ciblant les olives de table et l'huile d'olive espagnoles.

Les tarifs douaniers et l'instabilité géopolitique font partie des nouvelles préoccupations auxquelles sont confrontés les producteurs mondiaux d'huile d'olive. (Photo : Ptora)

Sept pour cent supplémentaires ont déclaré que les troubles et les conflits, qui ont un impact sur le sentiment des consommateurs et les chaînes d’approvisionnement (sans parler des personnes qui les vivent), figuraient parmi leurs principales préoccupations.

"« Les plus grandes menaces pour notre travail sont la pénurie de main-d’œuvre et la possibilité d’une escalade de la guerre entre la Russie et l’Ukraine qui perturberait l’ensemble du marché mondial et les chaînes logistiques », a déclaré Julio Alves de Quinta dos Olmaïs.

"La contrebande en provenance des zones de conflit a terni la réputation de l'huile d'olive", a ajouté Belger, à propos de contrebande d'huile d'olive du nord-ouest de la Syrie à travers la Turquie et vers l’Europe pour être mélangé et revendu.

Les producteurs restent confiants quant à l'avenir

Bien que les producteurs soient confrontés à une série de défis qui nécessitent des solutions sur mesure et difficiles, ils restent généralement optimistes quant à l’avenir.

Sur une échelle allant de zéro (aucune confiance) à 100 (très confiant), les producteurs ont évalué leur confiance à 72.

Le score de confiance des producteurs 2024

Dans quelle mesure êtes-vous confiant quant à l'avenir de votre entreprise ? (0 = pas confiant, 100 = très confiant)

"L'industrie est en pleine croissance en Californie, et nous participons à cette montée en puissance avec de l'huile d'olive extra vierge de haute qualité », a déclaré Richard Meisler de Ferme oléicole de San Miguel. "Nos visites de fermes ont doublé. Nous attendons avec impatience la récolte de l'année prochaine, qui sera riche et aura du beau temps.

D’autres producteurs ont déclaré qu’ils se sentaient pleins d’espoir lorsqu’ils remarquaient l’arrivée de nouveaux jeunes dynamiques dans le secteur.

"« Par ailleurs, nous avons noté l’esprit d’entreprise de deux jeunes frères de notre ville locale qui ont ouvert une nouvelle petite usine de production avec des machines de pointe, cherchant à rompre avec la tradition et à produire davantage d’huile d’olive extra vierge de haute qualité », a déclaré Gamez de Tropicual. "L’industrie est donc en pleine croissance et attire de jeunes talents.