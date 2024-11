En Grèce, la récolte rencontre des difficultés dès le début

Les producteurs grecs d'huile d'olive nourrissent de grands espoirs quant à une récolte robuste pour la campagne 2024/25

ont été anéantis par la sécheresse prolongée et la manque de substantiel Pluies d'automne dans le sud de la Grèce.

La péninsule du Péloponnèse, plaque tournante de l'industrie de l'huile d'olive du pays, a connu un temps sec et plus chaud que d'habitude tout au long de l'année 2024.

Le changement climatique se fait sentir plus que jamais. Cet hiver sera critique : nous avons besoin d’un temps froid et pluvieux pour que nos arbres survivent. - Maria Sgourou, copropriétaire, Skoutari Olive Oil

En conséquence, la récolte des olives a été reportée dans certaines régions productrices de la péninsule, les agriculteurs attendant un temps plus frais et plus humide dans l’espoir d’une plus grande accumulation d’huile d’olive.

Le temps sec a considérablement affecté les oliviers, notamment en Messénie, dans le sud du Péloponnèse, entraînant une faible accumulation d'huile d'olive.

"« Dans de nombreux cas, 100 pour cent de la production est endommagée dans notre région », a déclaré dans un communiqué l'association agricole de Chandrinos, dans l'ouest de la Messénie. "Et la situation s’aggrave à mesure que la sécheresse et la chaleur persistent.

L'association a également appelé le gouvernement grec à indemniser les oléiculteurs touchés dans la région.

De plus en plus d'agriculteurs et de meuniers de Messénie, l'une des régions productrices d'huile d'olive les plus abondantes du pays, sont confrontés aux répercussions du temps sec et des températures élevées de cette année agricole.

"« Les olives récoltées se fissurent de manière irrégulière lors du transport vers le broyage en raison des températures élevées dans la région au cours des six derniers mois », a déclaré Yiannis Panagopoulos, producteur d'olives et propriétaire de moulin à huile, de la ville de Filiatra, sur la côte ouest de la région. Olive Oil Times.

"« Les agriculteurs locaux ont donc cessé la récolte jusqu’à ce que le froid s’installe pour ramener les olives à des températures normales », a-t-il ajouté.

Certains oléiculteurs de la région ont également signalé que les branches des oliviers sont susceptibles de se fissurer pendant la récolte en raison du manque de sève dans les arbres.

Dans la région voisine de Laconie, la récolte a également été interrompue dans certaines zones en raison de la faible quantité d'huile produite par les olives.

Le temps chaud et sec a également eu un impact sur la production d’huile d’olive en Achaïe, dans l’ouest du Péloponnèse.

"« Les olives sont très fines et ridées », explique l’agriculteur local Yiannis Bodiotis. "La récolte devrait commencer après le 15 novembreth, et nous espérons un peu de pluie jusque-là. La production est en baisse de 50 pour cent, mais ce n'est rien comparé à récolte désastreuse de l'an dernier. »

De l'autre côté de la mer Égée, sur l'île de Lesbos, la troisième plus grande île du pays et une autre région traditionnelle de production d'huile d'olive grecque, la récolte et le broyage des olives ont également été temporairement suspendus dans certaines zones.

"« Nous nous attendions à ce que notre récolte d'huile d'olive soit six fois plus importante que l'année dernière, similaire à celle que nous avions eue il y a 20 ans », a déclaré Vasilios Kokkinoforos, agriculteur et meunier du village oriental de Moria, à la chaîne publique ERT. "Cependant, le manque de pluie au cours des derniers mois dans notre région a largement impacté la quantité d'huile d'olive de la saison.

"« L’arrosage des oliviers est difficile à appliquer dans notre région car le terrain de notre île est semi-montagneux », a-t-il ajouté.

En Crète, les oliviers situés dans la partie orientale de l'île sont également fortement affectés par les conditions climatiques sèches qui durent depuis longtemps.

"« Cela fait presque un an que les dernières pluies sont tombées dans notre région », a déclaré Maria Sgourou, copropriétaire du restaurant primé Huile d'olive Skoutari de Sitia. "Nos oliveraies sont irriguées, mais nous avons quand même dû redoubler d’efforts pour obtenir la qualité que nous recherchions dans nos huiles d’olive cette année.

"« Cependant, la plupart des oliviers de notre région ne sont pas irrigués et ils ont beaucoup de mal à faire face à la sécheresse prolongée malgré leur tolérance naturelle à la sécheresse », a-t-elle ajouté. "La situation est meilleure dans notre ville natale de Kritsa, mais elle empire à mesure que nous approchons du village de Kavoussi, où les arbres sont presque dévastés.

"Changement climatique « a fait sentir sa présence plus que jamais », a noté Sgourou. "Cet hiver sera critique ; nous avons besoin d’un temps froid et pluvieux pour que nos arbres survivent.

Selon l'association des municipalités crétoises productrices d'oliviers (SEDIK), la situation est meilleure dans les parties occidentales de l'île, près de La Canée, où quelques pluies sont tombées en septembre.

Cependant, dans le centre de la Crète, les autorités locales d'Héraklion ont annoncé que le rendement de la saison en huile d'olive devrait être inférieur aux prévisions initiales en raison de la sécheresse persistante.

En même temps, la diminution de la production d'oliviers due à la sécheresse ne donne pas droit à une indemnisation de la part de l'ELGA, l'organisation grecque d'assurance agricole. Les producteurs d'olives et d'huile d'olive de tout le pays demandent une modification du règlement de l'organisation pour y inclure les dommages causés par la sécheresse.