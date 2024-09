En Grèce, les vergers ont besoin de pluie avant la récolte

Après plus de quatre mois de temps chaud et sec dans une grande partie de la Grèce, les oléiculteurs et les producteurs d'huile d'olive citent la pluie comme le facteur le plus critique pour une récolte substantielle d'huile d'olive dans le pays au cours de la prochaine campagne 2024/25.

"« La sécheresse a frappé la culture de l'olivier dans toute la Méditerranée », a déclaré Yiorgos Kokkinos, président de l'association des producteurs Nileas de la région de Messénie, dans le sud du Péloponnèse.

"Dans notre région, le temps a été plus chaud que d'habitude « Depuis le printemps, nous n’avons pas vu de pluie substantielle depuis quatre mois », a ajouté Kokkinos. "Il y a quelques jours, nous avons eu quelques pluies légères, mais elles étaient sporadiques. Dans certaines zones, les oliviers sont confrontés à des problèmes importants en raison des conditions prolongées de chaleur et de sécheresse.

Il ne nous manque que quelques pluies pour arroser les arbres et obtenir une bonne récolte d'huile d'olive. Mais si les pluies ne viennent pas, la récolte n'aura pas lieu dans certaines parties de la région. - Yiorgos Kokkinos, président, association des producteurs de Nileas

Toutefois, Kokkinos a déclaré que les producteurs locaux s'attendent à une récolte satisfaisante si les pluies arrivent à temps.

"« La fructification des oliviers s’est très bien passée », a-t-il déclaré. "Il nous faut juste quelques pluies qui arrosent les arbres pour que la récolte d’huile d’olive soit abondante. Mais si les pluies ne viennent pas, la récolte n’aura pas lieu dans certaines parties de la région.

Les premières estimations indiquent que la production d'huile d'olive dans la région de Messénie devrait rebondir à plus de 60,000 40,000 tonnes contre environ - - tonnes l'année dernière.

Cet été, les régions du centre et du sud de la Grèce, où se trouvent la plupart des oliveraies du pays, ont connu des conditions climatiques sèches identiques en juin et juillet, caractérisées par une absence de pluie et de rosée matinale et des températures restant entre 35 ºC et 40 ºC pendant plusieurs jours d'affilée, stressant les oliviers.

Le mois de juillet a également été le mois le plus chaud jamais enregistré dans le pays, selon l'Observatoire national d'Athènes, dépassant de 1991 °C la température moyenne de 2020 à 2.9 et de 2012 °C le mois de juillet le plus chaud de 0.3.

Selon les prévisions météorologiques à long terme, il y a également plus de 60 pour cent de chance que les mois de septembre et d'octobre soient de 1.5 à 2 ºC plus chauds que d'habitude en Grèce.

Les estimations sur la production d'huile d'olive du pays en 2024/25 varient considérablement selon les experts du secteur, indiquant l'incertitude qui domine le secteur en raison des conditions météorologiques irrégulières.

Cependant, les oliviers étant entrés dans une »En un an, dans leur cycle naturel de production alternée, la plupart des régions productrices d'huile d'olive en Grèce sont sur le point de rebondir après une précédente récolte 2023/24 morose.

Selon Manolis Yiannoulis, président de l'Association nationale interprofessionnelle de l'huile d'olive (EDOE), la Grèce produira probablement entre 250,000 280,000 et - - tonnes d'huile d'olive, soit presque le double de la quantité de l'année dernière.

"« La condition préalable pour que cela se produise est que le temps reste favorable jusqu'à la récolte, qui aura lieu dans environ trois mois », a noté Yiannoulis. "Les températures élevées et le manque de pluie sont toujours une source d’anxiété pour les producteurs.

D'autres experts ont déclaré Olive Oil Times La prochaine récolte d'huile d'olive en Grèce devrait probablement tourner autour du seuil des 200,000 30 tonnes, soit une augmentation de plus de - pour cent par rapport à l'année dernière.

La pluie est également un élément crucial pour une récolte robuste dans d’autres régions productrices du pays.

"« Les oliviers de l'île ont eu une floraison vigoureuse, nous avons donc de grands espoirs pour une production abondante, tant en qualité qu'en quantité, à condition que nous ayons un peu de pluie », a déclaré le producteur et propriétaire du moulin Yiannis Protoulis de l'île de Lesbos dans la mer Égée.

Lesbos abrite plus de 11 millions d'oliviers, principalement des variétés locales Kolovi et Adramytini qui produisent l'huile d'olive jaune caractéristique de l'île.

"« L’année dernière, la production d’huile d’olive à Lesbos était minime », a déclaré Protoulis. "« Nous n’avons pas connu de récolte exceptionnelle sur l’île depuis la saison 2019/20. Quelques pluies abondantes en septembre permettront à la production d’huile d’olive de l’île de dépasser les 15,000 - tonnes cette année, un chiffre qui nous vient tout droit de nos glorieuses années passées. »

Dans le nord de la Grèce, les producteurs d'oliviers basés dans la péninsule de Chalcidique ont déclaré à ERT News qu'ils étaient obligés d'arroser leurs oliviers depuis avril en raison du climat anormalement chaud et sec de la région.

Ils ont ajouté que la Chalcidique est une destination touristique estivale populaire, ce qui oblige les touristes et les agriculteurs à se concurrencer pour la même ressource, et que l'État devrait introduire une réglementation pour garantir la disponibilité de l'eau à des fins agricoles.

En Crète, les producteurs s'attendent également à une récolte supérieure à la moyenne cette année, à condition que les oliveraies de l'île reçoivent un peu de pluie.

"« À part 30 pour cent [des oliviers de l'île], qui ont eu des problèmes depuis leur fructification précoce, les 60 à 70 pour cent restants se développent très bien, et ce sera une bonne année si le temps est de notre côté », a déclaré le producteur Michalis Kabitakis d'Héraklion.

"« Si nous avons un peu de pluie en août, les oliviers se porteront beaucoup mieux », a-t-il ajouté. "Sinon, les 30 pour cent qui ont déjà des problèmes deviendront 50 pour cent.

Selon certaines estimations initiales, la production d'huile d'olive en Crète dépassera probablement les 60,000 2024 tonnes en 25/2023, après une campagne 24/30,000 décevante, au cours de laquelle environ - - tonnes d'huile d'olive ont été produites sur l'île.

Cependant, lors des récoltes précédentes en Crète et dans d'autres régions productrices, il a été observé que les pluies d'automne bénéfiques qui aident les olives à augmenter leur teneur en huile peuvent parfois également favoriser la manifestation de ravageurs de l'olivier, en particulier le mouche des fruits.

De retour dans le Péloponnèse, l'optimisme vient de la région d'Élide, dans la péninsule, où les producteurs locaux sont optimistes quant à une récolte abondante d'huile d'olive cette année.

"Nos arbres sont chargés", a déclaré un habitant local producteur primé Alexis Karabelas. "La pénurie d’eau n’est pas un problème puisque nos arbres sont irrigués. Presque tous les producteurs des environs d’Olympie s’attendent à une récolte abondante.

"« Les pluies récentes dans notre région ont été abondantes au cours des dernières semaines, aidant considérablement les arbres non irrigués, et la mouche des fruits est introuvable », a-t-il conclu. "Il semble que ce sera l’une des meilleures récoltes que nous ayons jamais vues.