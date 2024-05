Les producteurs grecs célèbrent la fin réussie d’une récolte historiquement basse

La récolte décevante de cette année en Grèce n'a pas empêché les oléiculteurs et les meuniers du pays de fabriquer certaines des les meilleures huiles d'olive extra vierges du monde.

Contre toute attente, les producteurs grecs se sont montrés à la hauteur et ont remporté 56 prix (26 d'or et 30 d'argent) sur 108 candidatures à l'édition 2024. NYIOOC World Olive Oil Competition.

La production grecque d'huile d'olive a chuté en dessous de 150,000 - tonnes pour la campagne agricole 2023/24, un niveau record et moins de la moitié des 340,000 - tonnes de l'année dernière.

Les agriculteurs et les meuniers ont cité des conditions météorologiques irrégulières, qui ont perturbé le modèle établi de culture de l'olivier dans le pays, et une mouche des fruits les infestations sont les principales raisons de la diminution de la quantité et, dans certains cas, de la qualité.

"L'année dernière a été la plus difficile à laquelle nous ayons jamais été confrontés », a déclaré le producteur crétois Panagiotis Tsiriotakis de Acropole Biologique, qui a remporté deux Gold Awards pour les monovariétals Koroneiki.

"Contrairement à la génération de mon grand-père, où la météo était fiable et constante, nous avons été confrontés à des changements météorologiques comme jamais auparavant », a-t-il ajouté.

Les producteurs de Crète et de la péninsule du Péloponnèse, l'épine dorsale de l'industrie grecque de l'huile d'olive, ont remporté la part du lion des distinctions lors du salon de cette année. NYIOOC avec 32 récompenses.

AMG Karabela de la région d'Ilia, dans la péninsule, a traversé les intempéries qui ont dominé la région cette année pour célébrer deux médailles d'or et une médaille d'argent au Concours mondial.

Les températures élevées au printemps et le temps humide tout au long de la récolte faisaient partie des défis auxquels AMG Karabelas a été confronté pour atteindre une qualité primée. (Photo : AMG Karabélas)

Alexis Karabelas a déclaré que des conditions météorologiques irrégulières, notamment des pluies excessives au printemps et un temps chaud au moment de la récolte, ont contraint l'entreprise à changer de tactique et à atteindre à nouveau ses normes de qualité élevées.

"Nous avons dû effectuer des tests fréquents pour obtenir les résultats souhaités », a-t-il déclaré. "Après l’avoir fait cette année, nous pensons que nous pourrons également gagner dans les années à venir.

Le producteur du Péloponnèse a remporté deux Gold Awards pour le Laurel & Flame Fresh, un monovariétal Tsabidoelia, et son mélange Olympia IGP pour la troisième année consécutive. Les Mythes d'Olympie de la société ont également été récompensés.

"Nous sommes également ravis car les Mythes de l'Olympie antique, une huile d'olive extra vierge Koroneiki que nous avons soumise au NYIOOC pour la première fois, a remporté un Silver Award dans le cadre du concours », a déclaré Karabelas.

En Crète, où certaines zones de production de l'île ont connu une baisse spectaculaire de 60 à 70 pour cent de la production d'huile d'olive, les nouveaux arrivants Skoutári et de Récolte crétoise a surmonté une récolte exigeante pour remporter des prix cette année NYIOOC.

Situés sur les côtés opposés de l'île – Skoutari à l'est près de Lasithi et Cretan Harvest à l'ouest près de La Canée – les deux producteurs ont été aux prises avec le temps sec de l'île et les ravageurs des olives pendant la récolte.

Après une campagne agricole 2023/24 difficile, les producteurs ont déclaré que la situation pour 2024/25 semble plus prometteuse. (Photo : Récolte crétoise)

"Le temps est devenu imprévisible, avec des vents violents et un temps chaud en avril et mai qui ont de graves conséquences sur le processus de nouaison des olives », a déclaré Maria Sgourou de Skoutari. "Outre les manifestations de la mouche des fruits, la campagne agricole 2023/24 a également été très sèche. La sécheresse est l’une de nos principales préoccupations dans l’est de la Crète.

Cependant, le Gold Award que Skoutari a remporté pour le quatrième consécutive Cette année a énormément contribué à alléger le fardeau des récoltes difficiles.

"Gagner ce prix nous a rempli de fierté pour notre parcours dynamique mais aussi de gratitude envers nos compagnons de voyage », a déclaré Sgourou. "Fidèles à notre engagement d’offrir la plus haute qualité, nous poursuivons nos efforts avec encore plus de persévérance.

Pour sa part, Cretan Harvest a célébré un Silver Award au concours pour une délicate huile d'olive extra vierge Koroneiki, malgré quelques défis liés à la difficile campagne agricole 2023/24.

"La saison a été très exigeante, la mouche des fruits et le gloeosporium ayant un impact sur la quantité et la qualité des huiles d'olive crétoises », a déclaré le propriétaire Stamatis Madariotakis. "Toutefois, malgré la NYIOOC Ce prix récompense notre travail acharné pour maintenir nos normes élevées en matière de production d'huile d'olive.

Madariotakis a ajouté que la récolte 2024/25 semble prometteuse, avec un bon développement des fleurs des oliviers.

D'autres experts s'attendent à une amélioration du rendement en huile d'olive en Grèce en 2024/25, à condition que la nouaison des olives se poursuive sans entrave.

"Une forte fructification est clairement visible sur les oliviers à travers le pays, ce qui portera la prochaine récolte d'huile d'olive entre 200,000 et 220,000 tonnes », a déclaré Vasilios Frantzolas, dégustateur d'huile d'olive et consultant en qualité.

"Cependant, le dessèchement des fleurs d'olivier dans certaines zones en raison de la sécheresse intense, combinée à l'absence de heures de refroidissement requises l’hiver dernier, devrait nous inciter à la prudence », a-t-il ajouté. Nous devrions avoir une meilleure idée de la prochaine récolte d'huile d'olive d'ici la mi-juin.

À Lesbos, la troisième plus grande île de Grèce et une autre région traditionnellement productrice d'huile d'olive du pays, la production a chuté à 3,000 tonnes cette saison, contre plus de 10,000 tonnes en 2022/23.

Falcon s'occupe de 40,000 12 oliviers de - variétés sur l'île de Lesbos. (Photo : Faucon)

Malgré la sombre récolte de l'île, Falcon de Sigri, sur la côte ouest de l'île, a triomphé avec trois Gold Awards, réitérant ainsi le succès de l'année dernière au Concours mondial.

"C'est tellement important d'être récompensé au prestigieux concours de New York après une année aussi difficile », a déclaré Nana Kanakaki, responsable de la section huile d'olive de l'entreprise. "Les trois Gold Awards 2024 NYIOOC sont la suite naturelle des récompenses que Falcon a reçues l’année dernière.

L'entreprise a transformé une zone auparavant déserte en un vaste bosquet de 40,000 12 oliviers de pas moins de - cultivars d'oliviers différents, dont les variétés indigènes Adramytini et Kolovi.

Falcon a remporté ses prix du Concours mondial pour trois monovariétals d'olives Kalamon, Kolovi et Adramytini.

Kanakaki a déclaré que l'hiver doux et la mouche des fruits, qui a fait sentir sa présence assez tôt sur l'île, ont nécessité des approches non conventionnelles en matière de production d'huile d'olive.

"Pour éviter tout impact grave sur nos huiles d'olive, nous avons commencé la récolte fin août pour fabriquer notre huile d'olive extra vierge, récoltée tôt et riche en polyphénols », a-t-elle déclaré. "Nous nous efforçons constamment de promouvoir notre huile d'olive à travers une approche différente en termes de qualité et de durabilité, comme l'utilisation minimale d'eau et l'exclusion de l'oxygène atmosphérique du processus de production pour obtenir la plus haute qualité.

"Nous sommes très heureux que nos efforts et notre travail acharné soient reconnus au fil du temps », a conclu Kanakaki.