Les producteurs français célèbrent l’arrivée primée d’une récolte exceptionnelle

Les oléiculteurs et meuniers de France réunis pour remporter 14 prix au 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition, le deuxième total le plus élevé du comté lors du plus grand concours mondial de qualité d'huile d'olive.

La France a amélioré son Classement mondial À partir de 13 ansth place en 2023 à la neuvième place en 2024 malgré l’envoi de six inscriptions de moins cette année. Au total, 11 producteurs se sont réunis pour remporter quatre Gold Awards et dix Silver Awards sur 21 candidatures.

Cela améliore notre influence lorsque nous approchons des revendeurs et des consommateurs potentiels et représente un vote de confiance émanant de sources fiables, nous permettant de nous démarquer de nos concurrents. - Louisa Sherman, copropriétaire, Domaine de Gerbaud

La nouvelle des récompenses a clôturé une récolte exceptionnelle en France. Selon la Commission européenne données, le pays a produit 5,500 tonnes d'huile d'olive au cours de la campagne agricole 2023/24, soit une augmentation significative par rapport aux 3,800 tonnes produites en 2022/23 et 20 pour cent de plus que la moyenne quinquennale.

Alors que les agriculteurs restent déterminés à cultiver des variétés locales, des initiatives sont mises en œuvre pour améliorer considérablement stimuler la production avec des variétés commerciales.

Malgré une fin de récolte abondante et primée, les producteurs français ont cité le changement climatique comme un défi important, certaines plantations ayant des rendements abondants et d'autres ayant une production d'olives très faible.

Quel que soit le rendement, la qualité globale des huiles d'olive extra vierges du pays est élevée cette année en raison de pluies opportunes et d'un été sec et ensoleillé.

Parmi les lauréats de cette année figurait Mas des Bories. Les producteurs, qui se concentrent sur la culture et la mouture de variétés indigènes, ont réagi en "immense joie » en entendant parler de leur Gold Award pour un monovariétal Aglandau et de leur Silver Award pour un mélange certifié par appellation d'origine protégée.

Claire De Fina Coutin fait visiter aux visiteurs les oliveraies de son entreprise à Salon-de-Provence. (Photo : Mas des Bories)

La propriétaire Claire De Fina Coutin attribue leur succès à l'emplacement de leur bosquet à Salon-de-Provence.

"Grâce à notre microclimat sec et ensoleillé, nous n'avons pas souffert de la chaleur estivale », a-t-elle déclaré dans un communiqué. Entretien de février 2024. "Nous étions protégés par notre emplacement dans la vallée arborée. Et nous utilisons aussi l’irrigation, donc ça aide. Mais nous n’avons pas besoin d’irriguer tout au long de l’année ; nous n’irriguons que pendant de courtes périodes.

"Quant à la récolte elle-même, il n’y a pas eu beaucoup de différence entre cette année et l’année dernière », a-t-elle ajouté. "Je dirais que la récolte de cette année était peut-être de 15 à - pour cent supérieure à celle de l'année dernière.

En revanche, Domaine de Gerbaud, qui a obtenu un Gold Award pour un mélange biologique AOP, a dû prendre des précautions supplémentaires pour se protéger des impacts climatiques.

Le Domaine de Gerbaud a célébré un retour gagnant au 2024 NYIOOC. (Photo : Domaine de Gerbaud)

"Ceci est incroyable. Nous ne pouvons pas arrêter de sourire », a déclaré la copropriétaire Louisa Sherman. "En raison de la pandémie de Covid-19, nous avons pris une pause dans les compétitions et travaillé sur une restructuration majeure des arbres pendant que notre fille dirigeait un projet de rebranding. Nous sommes très heureux de remporter ce Gold Award après quelques années d’absence.

Sherman a cité l'impact du changement climatique et de l'inflation comme les principaux défis de l'entreprise dans la production d'une huile d'olive de qualité primée.

"Le changement climatique est notre plus grand défi », a-t-elle déclaré. "Au cours des cinq dernières années, nous avons connu une sécheresse croissante et des périodes de chaleur intense, les deux dernières années étant les pires.

"Notre deuxième problème important est que les coûts de production ne cessent d’augmenter, en particulier les coûts de main-d’œuvre française », a ajouté Sherman. "Malgré cela, le marché résiste à des prix plus élevés et plus justes pour les producteurs et les consommateurs ignorent encore largement les avantages (goût et santé) de l'huile d'olive extra vierge de haute qualité.

Néanmoins, elle a déclaré que le fait de remporter des prix internationaux de qualité est très encourageant et contribue à sensibiliser les professionnels de l'industrie alimentaire et le grand public aux producteurs de haute qualité.

Publicité

Publicité

"Cela améliore notre influence lorsque nous approchons des revendeurs et des consommateurs potentiels et représente un vote de confiance émanant de sources fiables, nous permettant de nous démarquer de nos concurrents », a déclaré Sherman. "Bien sûr, c’est aussi extrêmement gratifiant pour l’équipe de remporter une compétition internationale après avoir travaillé dur toute l’année.

La France est un producteur relativement mineur d'huile d'olive, mais elle occupe la septième place mondiale en termes de consommation. Néanmoins, ses producteurs rencontrent des obstacles pour s'adapter efficacement aux défis posés par la production.

La propriétaire Aurélie Sirvent (à droite) a célébré une quatrième année consécutive de succès au Concours Mondial (Photo : Moulin de la Coquille)

Situé entre Montpellier et Marseille, quatrième vainqueur Moulin de la Coquille a remporté un Silver Award pour un mélange d'intensité moyenne.

La propriétaire, Aurélie Sirvent, a déclaré que le principal défi de l'entreprise cette année était de travailler avec de nouveaux équipements.

"Cette année, le défi majeur a été le changement de notre chaîne de production », a-t-elle déclaré. "Nous avons dû nous adapter à notre nouvel outil de travail. Malheureusement, ce n'est pas une voiture de course que nous pouvons tester avant la compétition.

"Nous devons tester cet outil en direct sur notre production, et il vaut mieux ne pas commettre d'erreur pour ne pas perdre le travail d'une année entière », a-t-elle ajouté.

Selon Sirvent, gagner équivaut à gagner en visibilité. "C’est aussi connaître l’avis de jurys composés d’experts qui récompensent une fois de plus notre travail et notre expertise », a-t-elle déclaré.

Dix des 11 prix français ont été décernés à des producteurs du sud, où se concentre la majeure partie de la production d'huile d'olive extra vierge du pays.

Toutefois, Domaine Pétraghje mettre l'île méditerranéenne de Corse sur la carte mondiale de l'huile d'olive, gagner un prix d'argent pour un délicat Ghjermana di Casinca.

Le propriétaire Roger Philippe Maurizi a salué ce prix comme la fin parfaite d'une excellente récolte au cours de laquelle l'entreprise a produit 4,000 litres d'huile d'olive extra vierge à partir de la variété endémique d'olivier.

"Nous sommes très heureux de ce prix », a déclaré Maurizi. "Gagner montre à nos clients que notre huile d'olive est de haute qualité et pour nous, c'est la preuve que nous faisons du bon travail dans notre oliveraie.