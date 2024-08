Cinq ans plus tard, le rapport de l'UC Davis envoie toujours des ondes de choc

Il y a cinq ans aujourd'hui, l'Université de Californie au Davis Olive Center a publié son rapport sur une étude de la qualité des huiles d'olive dans certains supermarchés de la région. Le rapport de la bombe allait changer la donne, cité d'innombrables fois pour illustrer les exploits de producteurs sans scrupules.

L'étude, qui a été financée en partie par des producteurs californiens, était à petite échelle, mais elle a été très efficace: "69 pour cent des huiles d'olive importées étiquetées comme extra vierges », rapport proclamé, "échoué à la norme sensorielle du CIO. »En d'autres termes, la plupart des huiles d'olive extra-vierge importées n'étaient pas du tout extra-vierges.

Cette simple déclaration s'avérerait irrésistible pour la presse traditionnelle et le rapport Davis a été cité et mal cité depuis.

Le document est devenu une preuve matérielle recours collectifs et audiences de la commission du commerce. Ce serait le cri de ralliement d'un effort pour établir une commande marketing, une offre imposer des contrôles à l'importation dans le projet de loi agricole fédérale, la création d'un Commission californienne de l'huile d'olive et, plus récemment, l’adoption de de nouvelles normes de qualité en Californie.

"Cela semblait intéressant à l'époque », a déclaré Dan Flynn, directeur exécutif de l'UC Davis Olive Center, "mais je n'avais pas vraiment la moindre idée de sa taille et du fait qu'il se répercuterait aussi longtemps que possible. Accablé par la réponse au rapport, Flynn a appris que plus d'un millier de médias avaient repris l'histoire quelques jours après sa publication. "C'était mon introduction à l'ère moderne et à la façon dont les nouvelles se propagent », a déclaré Flynn.

Malgré une telle réponse, l'étude et ses méthodes n'ont pas été sans critiques, mais Flynn soutient sans réserve le rapport. "Nous faisions la lumière sur un problème qui existait », a-t-il déclaré. "Après cinq ans et tout ce qui s'est passé, je me sens bien dans ce que nous avons fait.

A Recherche Google révèle à quelle fréquence le rapport de l'Olive Center a été cité au fil des ans, mais aucune citation n'était aussi médiatisée et inexacte que celle d'un tristement célèbre Infographie du New York Times qui a proclamé que 69 pour cent de toutes les huiles d'olive importées "trafiqué. "Alors que le Times a finalement corrigée l'article, le dommage avait été fait et plus les accusations ont volé et-vient à travers l'Atlantique.

Les producteurs d'huile d'olive du monde entier ont été à juste titre choqués par l'efficacité du rapport Davis pour éveiller les soupçons d'huile d'olive sous toutes ses formes. Les magazines de consommation et les groupes de défense du monde entier ont commencé à mener leurs propres tests de qualité souvent pseudo-scientifiques qui impliquaient certaines huiles, mais ont également servi à jeter un voile tordu sur le secteur de l'huile d'olive et tous ceux qui y sont impliqués.

La désinformation s'est répandue et tout le monde voulait savoir si l'huile d'olive dans leur cuisine était bonne ou non. Profitant de la confusion, le gourou des conseils de télévision populaire Dr. Oz a dit à ses 3 millions de téléspectateurs que, pour vérifier si l'huile était extra vierge, nous devions simplement la mettre au réfrigérateur pour voir si elle se gélifiait - une méthode qui, selon Oz, lui servait bien mais, en fin de compte, avait aucune base en fait.

Depuis le rapport Davis, les producteurs des deux côtés du débat qui a suivi ont intensifié leurs efforts pour améliorer la qualité de leurs produits et distinguer les marques grâce aux appellations d'origine, aux prix de la concurrence et aux labels de qualité. Lentement, les gens sont revenus parler de la bienfaits de l'huile d'olive pour la santé encore une fois, et comment il élève les goûts des plats.

Le mois dernier, cependant, le groupe représentant de nombreux importateurs d'huile d'olive qui étaient les cibles de l'étude 2010 a riposté avec un rapport de leur propre cela, ont-ils dit, a révélé l'insuffisance des nouvelles normes californiennes. Les critiques appellent ce rapport profondément déficientset le débat continue.