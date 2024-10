Filippo Berio, un dirigeant de l'entreprise, prévoit une reprise de la production et une baisse des prix

Dusan Kaljevic se sent optimiste alors que des récoltes d'olives prometteuses commencent dans tout le bassin méditerranéen et que les prix à l'origine devraient baisser.

"« Nous envisageons 3.2, peut-être 3.3 millions de tonnes métriques à l'échelle mondiale », a déclaré le directeur général de Filippo Berio pour l'Amérique du Nord. Olive Oil Times. "« C’est un chiffre important. »

La campagne 2024/25 devrait être la première "récolte « normale » depuis 2021/22, lorsque la production a atteint 3.4 millions de tonnes.

Si le chiffre de 3.2 millions de tonnes se confirme après les deux premiers mois de récolte, je m'attends à ce que le prix passe sous les 5 € en janvier. - Dusan Kaljevic, PDG, Filippo Berio Amérique du Nord

Au cours des deux campagnes agricoles intermédiaires, la production a chuté à 2.6 et 2.4 millions de tonnes respectivement ; des années consécutives de températures printanières élevées et de sécheresse ont donné lieu aux récoltes les plus faibles depuis près d’une décennie.

L'Espagne est le centre de la production mondiale d'huile d'olive et Kaljevic prévoit une production atteignant 1.5 million de tonnes, "deux fois plus élevé que les deux dernières récoltes.

"« L’hiver a été idéal pour l’incubation de l’huile d’olive », a-t-il déclaré, avec beaucoup de pluie et des températures modérées. "Cela devrait être un grand soulagement pour l’ensemble du secteur. »

Voir aussi: Mises à jour des récoltes 2024

Outre l’Espagne, les producteurs turcs et tunisiens s’attendent également à une reprise significative de leur production.

Kaljevic estime que la Tunisie produira environ 300,000 36 tonnes, soit - ​​% de plus année dernière et 56,000 - tonnes de plus que la moyenne quinquennale.

En Turquie, la production devrait grimper à environ 350,000 - tonnes, dépassant rendement de l'an dernier de 180,000 39 tonnes, soit - pour cent de plus que la moyenne quinquennale.

Kaljevic a attribué l'augmentation de la production dans les deux pays à une combinaison de conditions météorologiques meilleures que lors de la récolte précédente, de nouveaux arbres entrant en maturité et de nombreux bosquets entrant en phase de semis. »« année par année » dans le cycle naturel de production alternée des oliviers.

Des années et des années Les oliviers ont un cycle naturel d'alternance d'années de production élevée et faible, connu sous le nom de "sur des années » et "années creuses », respectivement. Au cours d'une année, les oliviers produisent une plus grande quantité de fruits, ce qui entraîne une augmentation de la production d'huile d'olive. A l'inverse, un "« contre-année » se caractérise par un rendement réduit en olives en raison du stress de la campagne précédente. "par an. » Les producteurs d'huile d'olive surveillent souvent ces cycles pour anticiper et planifier les variations de production.

"« Il existe d’énormes incitations et investissements gouvernementaux, et la Tunisie et la Turquie ont toutes deux fait un travail fantastique », a-t-il ajouté. "Leurs ministères de l’agriculture soutiennent l’industrie… Chaque année, il y a davantage d’investissements dans les exploitations intensives et super-intensives.

Toutefois, certaines régions de Tunisie et du Maroc voisin ont reçu des précipitations excessives, ce qui devrait entraîner une production inférieure à la moyenne au Maroc.

Kaljevic estime que le deuxième producteur d'huile d'olive d'Afrique du Nord produirait entre 100,000 120,000 et 160,000 - tonnes, bien en dessous de la moyenne de - - tonnes.

En plus du Maroc, Kaljevic a confirmé que la production est on s'attend à ce qu'il tombe en Italie, principalement en raison de l'entrée de producteurs sur un marché »« hors saison » et des conditions météorologiques extrêmes.

Publicité

Publicité

Pendant ce temps, la production en Grèce est devrait doubler des plus bas de l'année dernière à un niveau compris entre 250,000 280,000 et - - tonnes.

Les producteurs portugais prévoient également un meilleur rendement – ​​entre 170,000 190,000 et - - tonnes – en raison de conditions climatiques favorables et de nombreux arbres entrant dans une »'en cours d'année.'

Selon Kaljevic, la production d'huile d'olive en Syrie est également devrait rebondir, atteignant 140,000 - tonnes.

Filippo Berio achète de l'huile d'olive lampante aux moulins du nord-ouest du pays, actuellement occupé par la Turquie, la raffine en Italie et la mélange avec de l'huile d'olive vierge et huile d'olive extra vierge à vendre comme »pur' ou »huile d'olive 'extra légère'.

"« Il y a certainement un problème permanent de sécurité et de guerre civile, mais le gouvernement protège l’agriculture », a-t-il déclaré. "Malgré les problèmes économiques et la guerre civile, ils investissent dans l’huile d’olive.

En raison du rebond de la production, Kaljevic anticipe prix de l'huile d'olive devrait initialement baisser d'ici le début de 2025, à mesure que les stocks d'huile d'olive se reconstituent rapidement.

"« Si le chiffre de 3.2 millions de tonnes se confirme après les deux premiers mois de récolte, je m'attends à ce que le prix descende en dessous de 5 € en janvier », a-t-il déclaré.

En effet, certains contrats d'achat à terme pour les premières livraisons de novembre et décembre oscilleraient entre 5 et 6 euros le kilo. D'autres experts anticipent une baisse des prix entre 3 et 4 euros le kilo si la récolte est conforme aux attentes.

"« Je ne suis pas sûr que le niveau descendra en dessous de 4 euros, car il faudra un certain temps pour ajuster les réserves mondiales ; il n'y a pas de report », a déclaré Kaljevic.

Il prévoit que certaines huiles d'olive vierges et extra vierges encore en stock seront bientôt reclassées dans une catégorie inférieure et vidées des cuves au fur et à mesure qu'elles seront nettoyées et préparées pour la prochaine récolte.

Filippo Berio s'approvisionne principalement en huile d'olive extra vierge en Espagne, en Italie et en Grèce. Toutefois, les mauvaises récoltes enregistrées dans ces trois pays ces dernières années et la hausse constante de la production au Portugal, en Tunisie et en Turquie ont conduit l'entreprise à diversifier sa stratégie d'approvisionnement.

Kaljevic a ajouté que la société a également commencé à acheter de l'huile d'olive extra vierge d'Argentine et du Chili pour compléter son stock à mi-chemin entre les récoltes de l'hémisphère nord.

Comme beaucoup dans le secteur de l’huile d’olive, il considère changement climatique comme une menace existentielle pour l’industrie.

Tout en soulignant la résilience des oliviers, Kaljevic craint que les événements météorologiques extrêmes et un climat de plus en plus chaud et sec puissent rendre l'activité de fabrication et de vente d'huile d'olive non durable.

"« Il y a un impact sur le changement climatique », a déclaré Kaljevic. "Les tendances changent. Au lieu d’envisager le cycle de récolte de l’huile d’olive sur cinq à dix ans, nous envisageons désormais une période de deux à trois ans.

À moyen terme, il prévoit que certaines régions oléicoles d'Europe et de Californie s'étendront vers le nord. Des rapports en provenance d'Italie montrent que le nombre d'oliveraies et de producteurs d'huile est en augmentation. en augmentation dans le nord tandis que ces chiffres restent stables ou diminuent dans le sud.

Kaljevic estime que les entreprises doivent s'adapter au changement climatique en étudier de nouveaux cultivars d'oliviers et le génome de l’olivier. Il a également appelé à davantage d’investissements dans le développement de nouvelles technologies pour augmenter les rendements des moulins et optimiser les pratiques agronomiques.

"« Nous devons investir dans la technologie, ce qui signifie microfiltrer l'eau jusqu'aux blocs et aux rangées exactes où les oliviers en ont besoin », a déclaré Kaljevic. "« Dans le même temps, nous devons investir dans la plantation de nouvelles variétés d’oliviers super-intenses. »

À cette fin, Filippo Berio étudie 50 cultivars différents dans son laboratoire en plein air en Italie, dont certains ne sont plus plantés à des fins commerciales.

"Huit de ces 50 sont plus résistants face à la mouche des fruits et Xylella fastidiosa« , a déclaré Kaljevic. "Ils ont également besoin de moins d’eau.

Alors que Kaljevic passe beaucoup de temps à réfléchir à l'offre du secteur de l'huile d'olive, son objectif chez Filippo Berio North America est d'augmenter la pénétration des ménages et la consommation par habitant dans le troisième pays le plus peuplé du monde et la plus grande économie.

"« Quand nous parlons des États-Unis, nous parlons d’un continent et non d’un pays », a-t-il déclaré. "Un consommateur en Floride ou quelqu’un dans le Dakota du Nord perçoit l’huile d’olive de manière complètement différente.

Selon Kaljevic, le marché américain est particulièrement difficile à pénétrer à grande échelle en raison de sa taille immense, de ses climats différents, de ses importantes inégalités de revenus et de sa diversité culturelle.

"« Il existe un plan visant à accroître la pénétration dans les ménages », a-t-il déclaré. "Aujourd'hui, ce chiffre atteint 45 % ; 55 familles sur 100 aux États-Unis n'utilisent pas du tout d'huile d'olive.

"« Les 45 pour cent des familles qui consomment de l’huile d’olive ont un revenu plus élevé que la moyenne et connaissent mieux le produit », a ajouté Kaljevic. "Ce consommateur américain est prêt à payer un peu plus que les consommateurs du reste du monde.

Il estime que l’augmentation de l’offre, le maintien de prix équitables pour les clients et les consommateurs et la croissance de la demande grâce à l’éducation sont essentiels au succès à long terme du secteur.

"« Nous devons rendre ce produit plus disponible, plus abordable et plus compréhensible pour les consommateurs du monde entier », a-t-il déclaré. "« Il n’y a aucun moyen d’accroître la capacité de production sans augmenter la demande. »