Les agriculteurs hongrois progressent dans la culture de l'olivier

Alors que l’Europe se réchauffe, les oliviers ont commencé à prendre racine régions improbables loin de leurs zones de culture traditionnelles autour de la Méditerranée.

En Hongrie, pays d'Europe centrale, les oliviers ont trouvé un foyer fertile sur les pentes sud entourant le lac Balaton, l'une des principales régions viticoles du pays et une destination touristique populaire.

J'ai réussi à récolter mon rendement le plus élevé cette année, 232 kilos, le plus élevé de Hongrie. Comme mes jeunes arbres continuent de pousser, je pense qu'il est réaliste de doubler le rendement. - Csaba Török, producteur d'olives

"« La région bénéficie d'un microclimat unique et est incroyablement pittoresque », a déclaré Csaba Török, vigneron et producteur d'huile d'olive local de 55 ans. Olive Oil Times.

"« Il est entouré par les collines Witness qui ont émergé des vestiges de l'ancienne mer de Pannonie, et le sol ici est riche en matériaux volcaniques », a-t-il ajouté.

Török a noté qu’à mesure que l’Europe du Sud devient plus chaude et plus sèche, les zones propices à la culture de l’olivier se déplacent vers le nord.

Selon l’Agence européenne pour l’environnement, l’Europe est la réchauffement le plus rapide continent. Événements météorologiques extrêmes, comme les vagues de chaleur et les sécheresses, devraient s’aggraver.

Au cours des deux dernières décennies, le sud de la Hongrie a également connu des hivers plus doux et des étés plus chauds. Des recherches scientifiques ont également montré que la température de l'eau de surface du lac Balaton a augmenté de près de 2 ºC depuis 2000.

Török a commencé à cultiver des oliviers avec ses raisins Sangiovese pour prouver que ses sceptiques avaient tort. (Photo : Csaba Török)

Török a fondé son vignoble et sa cave à vin sur la colline de Szent Gyorgy il y a environ 20 ans. Quelques années plus tard, il a planté ses trois premiers oliviers à côté de ses vignes pour prouver que la culture de l'olivier était possible dans la région.

"« Quand je suis arrivé ici, j'ai planté des cépages rouges, notamment du Sangiovese », explique Török.

"À l’époque, cette région était considérée comme propice principalement aux cépages blancs, et beaucoup de gens m’ont dit que ces vignes ne survivraient jamais sous ce climat.

"Mais je leur ai prouvé qu’ils avaient tort », a-t-il ajouté. "Pour prouver encore plus que j’avais fait le bon choix, j’ai également planté quelques oliviers, car le Sangiovese est souvent cultivé à côté des oliviers.

Trouver les variétés d'oliviers les plus adaptées à la plantation a été un véritable parcours pour Török, qui a finalement réussi à cultiver l'olivier par essais et erreurs.

"« Lors de ma première tentative, 200 jeunes arbres Leccino, alors âgés de 15 ans, ont gelé pendant l'hiver — une leçon coûteuse », a-t-il déclaré. "Mais j’ai recommencé et l’état actuel de ma plantation s’est formé au cours des huit à dix dernières années. J’ai pris des décisions plus éclairées et j’ai beaucoup appris sur ces arbres au fil du temps.

Le vignoble et l'oliveraie de Török s'étendent sur six hectares et comprennent plus de 60 oliviers de différentes variétés d'olives, dont les Picual et Arbequina espagnoles, les Aglandu et Mouflal français et le Leccino d'Italie.

Csaba Török avec ses olives récoltées (Photo : Török)

L'oliveraie abrite également trois variétés d'oliviers originaires des Balkans : Oblica et Bjelica de Croatie et Carolea de Slovénie. Une douzaine d'oliviers cultivés par Török ont ​​entre 50 et 400 ans, tandis que les autres ont 10 ans.

En 2020, Török est devenu le premier producteur hongrois d'huile d'olive à partir d'olives récoltées localement. Cette année-là, il a obtenu sa récolte la plus abondante.

"« J'ai réussi à récolter mon rendement le plus élevé cette année, 232 kilogrammes, le plus élevé en Hongrie », a-t-il déclaré. "« À mesure que mes jeunes arbres continuent de pousser, je pense qu’il est réaliste de doubler le rendement. »

Bien que le climat se fasse plus doux dans la région, les températures hivernales descendent souvent en dessous de zéro, ce qui représente un défi de taille pour Török.

"« Le plus gros problème est le froid hivernal », a-t-il déclaré. "« Dans ma propriété, la température la plus basse enregistrée au cours des 15 dernières années a été de –14.7 ºC, et même là, elle n'a duré qu'une heure. En général, elle ne descend jamais en dessous de –10 ºC. »

"« Je crois que les meilleurs sites pour la culture de la vigne – ceux qui ont l’angle, l’orientation, l’élévation et d’autres facteurs idéaux – sont également les plus adaptés à la culture des olives, offrant une production de fruits constante année après année », a-t-il ajouté.

Selon la variété, les oliviers peuvent supporter des températures allant jusqu'à -12 ºC. Cependant, une exposition prolongée à des températures inférieures à -7 ºC peut les endommager gravement.

Török a également noté qu'au cours des trois dernières années, de nombreux agriculteurs près du lac Balaton ont commencé à cultiver des oliviers, même si certains d'entre eux ne le sont qu'à des fins décoratives.

"« J’ai l’impression que c’est moi qui ai allumé le feu vert », a-t-il déclaré. "« Cependant, beaucoup de ceux qui cultivent des oliviers manquent de connaissances professionnelles. Ils plantent des oliviers simplement parce qu’ils les aiment, et non parce qu’ils veulent en vivre. »

La culture de l'olivier s'est étendue à de nouvelles régions du sud de la Hongrie. Au sud-est du lac Balaton, près de Pécs, le jardinier et agriculteur Gabor Stix cultive des oliviers depuis près de deux décennies.

Gabor Stix avec des visiteurs dans son oliveraie (Photo : Gabor Stix via Facebook)

« [Les oliviers] sont parmi les plantes les plus reconnaissantes avec lesquelles j'ai eu affaire jusqu'à présent », a déclaré Stix à la publication en ligne hongroise Zöld Hang. "Nous avons un sol argileux qui leur convient parfaitement. Leurs besoins en eau ne sont pas particuliers non plus ; nous leur donnons autant d’eau qu’ils en ont besoin.

Les oliviers de Stix sont principalement destinés à la vente et il compte vendre tous ses arbres d'ici mars. Il produit également de petites quantités d'huile d'olive localement en utilisant un moulin à marteaux pour écraser les olives et un pressoir à vin pour extraire l'huile de la pulpe d'olive.

Stix attribue la durabilité des oliviers qu’il cultive et vend à leur sélection locale et à l’adaptation des jeunes arbres aux conditions climatiques locales.

"« Cela fonctionne parce que nous vendons des plantes que nous produisons nous-mêmes », a-t-il déclaré. "L’acclimatation est importante car les arbres apprennent à quel point il faisait froid l’année précédente et se développent en conséquence l’année suivante.

"Jusqu'à présent, peu de huile a été produit en Hongrie, mais la quantité modeste est de très bonne qualité", a ajouté Stix. "Le prix d’un litre d’huile d’olive produite en Hongrie est d’environ 45,000 50,000 à 109 121 forints [environ - à - euros]. Cela paraît incroyable, mais les gens l’achètent quand même.

"« Nous avons déjà de plus grandes plantations dans notre pays », a-t-il conclu. "« Je pense que c’est un grand avantage ici en Hongrie d’avoir de telles opportunités. »