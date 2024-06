Les agriculteurs grecs sont témoins des impacts du changement climatique après des récoltes historiquement faibles

Le secteur grec de l'huile d'olive a été mis à rude épreuve cette année, le pays cédant une production record de moins de 150,000 - tonnes d'huile d'olive en raison des intempéries et de l'entrée des oliviers dans un »« hors-année » dans la plupart des régions productrices du pays.

Certains des 56 Les producteurs grecs récompensés Les participants à la compétition mondiale de cette année ressentent encore les contrecoups des récoltes difficiles.

Même si nous n’avons peut-être pas de contrôle direct sur le changement climatique et les conditions plus chaudes qui y sont associées, nous avons la capacité d’apporter des changements au sein de nos oliveraies pour atténuer certains de ses effets. - Diamantis Pierrakos, Laconiko

"Cette année, nous avons réalisé que la culture des oliviers n'est plus viable », a déclaré Apostolos Porsanidis, propriétaire de Dr Kavvadia, un participant de retour de l'île ionienne de Corfou. "Nous devons évoluer avec les défis posés par le changement climatique.

Le producteur a remporté un Silver Award aux 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition pour un monovariétal moyen de la variété locale Lianelia.

"La fructification était minime et le mouche des fruits a eu un lourd tribut sur les olives », a déclaré Porsanidis. "Nous avons travaillé dur pour produire notre huile d'olive et avons été ravis de recevoir un Silver Award cette année. Le NYIOOC a toujours été l'endroit idéal pour présenter notre huile d'olive à davantage de consommateurs du monde entier.

Les paroles de Porsanidis ont été reprises par Vlasios Nisiotis de Raftéli Protouli de Lesbos, qui a déclaré que le Gold Award remporté par l'entreprise au salon 2024 NYIOOC garantit l'accueil favorable de la marque de l'entreprise à l'étranger.

"En soumettant au concours notre Lesvos Aegean Gold IGP, nous voulions confirmer que nous poursuivons sur la voie de la qualité que nous suivons depuis des années », a déclaré Nisiotis.

Il a toutefois noté que le changement climatique a laissé sa marque sur la récolte lamentable que Lesbos a connue cette année agricole.

"La récolte 2023/24 a été l’une des pires des 20 dernières années », a-t-il déclaré. "La culture de l’olivier a été plus durement touchée que jamais par des volumes de production sans précédent dus au changement climatique.

"Les faibles rendements en huile d’olive et les pénuries d’eau auxquelles nous sommes régulièrement confrontés sur l’île pourraient signifier que le moment est venu pour nous, les gens, de faire face à tous les dégâts que nous avons causés à la planète depuis des années », a ajouté Nisiotis.

Il a noté que la récolte 2024/25 semble pour l’instant prometteuse. "Nous espérons une récolte abondante l’année prochaine. Tous les signes sont encourageants », a déclaré Nisiotis. "Mais il reste encore un marathon à parcourir jusqu’au début des vendanges, et tout peut arriver.»

Nisiotis a attribué la récolte historiquement faible sur l'île de Lesbos aux impacts du changement climatique. (Photo : Raffeli Protouli)

Agriston, un autre producteur primé à mi-chemin entre Thessalonique et Kavala, a représenté les producteurs du nord de la Grèce au Concours mondial, remportant un Silver Award pour un monovariétal moyen à base d'olives de Chalcidique.

Le propriétaire Vangelis Chrysafoudis estime que l'huile d'olive conditionnée est la voie à suivre pour les producteurs grecs.

"Lorsque vous vendez en gros, vous êtes au miséricorde des Italiens», At-il dit. "Si vous le vendez emballé, au moins vous contrôlez votre jeu. »

L'entreprise exporte son huile d'olive de marque dans de nombreux pays, dont la Suède, la France, le Canada, les États-Unis et l'Allemagne. Mais les maigres rendements de l'année dernière ont amené Chrysafoudis à reconsidérer sa stratégie.

"Il y a deux ans, nous produisions 500 tonnes de huile et l’année dernière, 70 tonnes », a-t-il déclaré. "La production réduite a brisé mes rêves. J'aurais pu ouvrir beaucoup plus de portes si j'avais eu plus d'huile d'olive. Pour autant, je ne reviendrai pas à vendre à 1.50 € le kilo. Je me débrouillerai."

Athanasios Molasiotis, professeur d'agronomie à l'Université Aristote de Thessalonique, a déclaré que les températures plus élevées que d'habitude, attribuées au changement climatique, affectent le secteur grec de l'huile d'olive de plusieurs manières.

Il a ajouté que les températures élevées surviennent principalement en été, épuisant les oliviers.

"Un autre problème est celui que connaît le centre et surtout le nord de la Grèce : la températures hivernales élevées", a déclaré Molasiotis. Les oliviers doivent recevoir des températures assez basses en hiver pour une floraison et une fructification fortes.

"Cependant, [la réduction de la fructification] des oliviers ne doit pas nous intimider », a-t-il ajouté. "Les oliviers ont »sur et »années, montrant une fructification partielle, voire une stérilité après une année de fructification intense. D'une part, il y a les facteurs climatiques qui affectent la fructification, et d'autre part, les oliviers, par nature, ne portent pas de fruits de manière constante.

Diamantis Pierrakos de Laconiko, un producteur primé de la péninsule du Péloponnèse, a déclaré qu'une approche ciblée est nécessaire pour contrebalancer l'impact du changement climatique sur les oliveraies et les arbres.

"Même si nous n'avons peut-être pas de contrôle direct sur le changement climatique et les conditions plus chaudes qui y sont associées, nous avons la capacité d'apporter des changements au sein de nos oliveraies pour atténuer certains de ses effets », a-t-il déclaré.

"Nos oliveraies, situées le long de la côte sud du Péloponnèse, sont confrontées à des défis tels que la pauvreté des nutriments du sol et la faible rétention d'eau due au sol sableux », a ajouté Piuerrakos.

"Notre stratégie s'est concentrée sur l'amélioration et le renforcement des conditions du sol afin de renforcer la résilience de nos oliviers face au changement climatique », a-t-il expliqué. "En renforçant nos sols et nos arbres, nous avons observé des améliorations significatives et une résilience accrue de nos bosquets.

Laconiko a remporté quatre prix (deux d'or et deux d'argent) lors du Concours mondial de cette année, portant son total à 21 prix et consolidant sa position de producteur grec le plus récompensé au monde. Olive Oil Times Classement mondial.

"Nous portons les prix de cette année avec fierté », a déclaré Pierrakos. « Comme il s'agissait de notre récolte la plus difficile à ce jour, avec un pénurie de travailleurs et des retards constants lors de nos vendanges, le fait que nous ayons réussi à être une fois de plus reconnus en dit long sur notre engagement envers la qualité.