Le producteur de Mendoza Zuccardi défend la variété locale Arauco sur la scène mondiale

VOTRE Famille Zuccardi a pour mission de promouvoir la variété indigène Arauco d'Argentine dans le pays et à l'étranger.

Les vignerons de troisième génération ont commencé à produire de l'huile d'olive il y a 20 ans au pied de la cordillère des Andes, dans le département de Maipú, dans la province de Mendoza, et sont déjà devenus une référence pour la région.

"« Nous avons choisi de commencer à produire des huiles à partir de cette variété il y a 20 ans en raison de son potentiel de très haute qualité », a déclaré Miguel Zuccardi, qui dirige les opérations d'huile d'olive de l'entreprise.

"« Bien qu’il s’agisse d’une variété principalement destinée à la production d’olives de table, nous l’avons choisie dès le début de notre projet », a-t-il ajouté. "Tout le monde ne connaît pas l’histoire de cette variété, introduite en Amérique du Sud vers 1550 et actuellement absente du bassin méditerranéen, sa zone d’origine.

L'huile monovariétale Arauco est une huile sensiblement amère avec des notes d'arômes et de saveurs vertes fraîches.

"C'est une variété à maturation tardive et qui présente généralement un niveau élevé de polyphénols", a déclaré Zuccardi. "Et le profil aromatique rappelle toujours la tomate, la feuille de tomate et l'herbe coupée.

Cependant, les olives sont broyées en une pâte relativement difficile à obtenir, ce qui entraîne des rendements en huile inférieurs à ceux de nombreuses variétés commerciales.

Bien que la variété Arauco pose des défis uniques, Zuccardi a déclaré que l'huile d'olive obtenue valait le travail supplémentaire. (Photo : Familia Zuccardi)

"« C'est une variété avec un rendement industriel plus faible, et il existe des variétés qui donnent de meilleurs résultats que l'Arauco », a déclaré Zuccardi. "Il faut toujours travailler un peu plus lentement avec la carafe pour obtenir une bonne extraction. Cela dépend aussi beaucoup de la gestion de l’humidité de l’année au moment des vendanges.

"« C’est quand même une variété qui travaille en moulin », a-t-il ajouté. "« Gardez à l’esprit que s’il s’agissait d’une variété qui n’était pas agronomiquement saine, elle n’aurait pas été maintenue dans la région pendant plus de 400 ans. »

Au cours des 20 dernières années, la Famille Zuccardi a planté 60 hectares d'Auraco et 260 hectares de Picual, Coratina, Genovesa, Arbosa et Korneiki ; tous plantés de manière traditionnelle ou à densité moyenne.

"« Pour l'instant, nous ne grandissons pas de manière super intensive », a confirmé Zuccardi. "Nous recherchons des variétés qui nous apportent une différence qualitative, ce qui nous intéresse le plus.

En effet, cette différence qualitative s’est fait sentir en 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition, où la Famille Zuccardi a remporté un Gold Award pour son substrat biologique monovariétal Arauco soumis par le identifiant prolifique de producteurs de qualité Importateurs de produits alimentaires italiens Manicaretti.

"Nous sommes très heureux d'obtenir cette reconnaissance à NYIOOC", a déclaré Zuccardi. "Nous pensons qu’il est bon d’apporter les huiles de notre région à ce prestigieux concours et de faire connaître notre variété Arauco.

Le prix a été décerné à la suite d'une récolte difficile à Mendoza et dans le reste de l'Argentine.

Zuccardi anticipe un rebond de la production après une récolte 2024 décevante. (Photo : Familia Zuccardi)

"« La récolte à Mendoza a été plutôt faible en 2024 », a confirmé Zuccardi. "Principalement à cause de quelques gelées en juin 2023 [qui ont endommagé les arbres alors qu'ils étaient sur le point de fleurir] et des fluctuations de la production d'olives.

La Familia Zuccardi commence la récolte tôt, en commençant par la Genovesa à partir de la deuxième semaine de mars et en continuant avec les autres variétés pour terminer avant le début du mois de juin.

"« Ici à Mendoza, qui est un désert de haute altitude, le risque de gel est toujours présent, c'est pourquoi des récoltes précoces sont nécessaires », a déclaré Zuccardi.

En ce qui concerne 2025, Zuccardi anticipe un rebond de la production grâce à une floraison abondante dans les oliveraies et à beaucoup de neige dans les montagnes pendant l'hiver (de juin à août dans l'hémisphère sud).

"« Le printemps a commencé avec une floraison plus abondante qui, nous l’espérons, portera ses fruits », a-t-il déclaré. "Heureusement, nous avons eu un hiver avec de bonnes chutes de neige dans les Andes, ce qui est déterminant pour la disponibilité de l’eau et la recharge des nappes phréatiques dans une région désertique comme Mendoza.

"« D’autre part, les conditions désertiques de notre région nous permettent de pratiquer une agriculture biologique certifiée sur 100 pour cent de la surface que nous cultivons », ajoute Zuccardi.

Mendoza a un climat aride et reçoit environ 300 millilitres de précipitations par an. Cependant, Zuccardi a déclaré avoir remarqué une diminution des couches de neige dans les Andes au fil des ans, ce qui signifie moins de ruissellement en été pour recharger l'aquifère souterrain sur lequel se trouvent les oliveraies.

Cet impact apparent de changement climatique et la hausse des coûts de l’électricité en raison des récentes réformes gouvernementales a fait de la gestion de l’irrigation un élément essentiel de l’entreprise.

Miguel Zuccardi a rejoint l'entreprise familiale il y a 20 ans et dirige aujourd'hui le segment de l'huile d'olive. (Photo : Familia Zuccardi)

"« La gestion de l’irrigation est essentielle », a-t-il déclaré. "Si l’on observe la tendance des 15 dernières années, on constate une diminution des chutes de neige dans la chaîne de montagnes. Cette année, heureusement, a été une année normale avec de meilleures chutes de neige.

L'autre défi est l'inflation persistante en Argentine, qui a érodé le pouvoir d'achat des consommateurs au fil des ans. Mais Zuccardi a déclaré que l'Argentine restait le principal marché de l'entreprise.

"« Notre principal marché aujourd’hui est l’Argentine, car la distribution de notre vin nous permet d’atteindre différents canaux de commercialisation, en profitant de notre structure commerciale », a-t-il déclaré. En effet, des restaurants et des cafés de Buenos Aires proposent les huiles d’olive Familia Zuccardi à leurs clients.

Si le marché local reste l'objectif principal de l'entreprise, Familia Zuccardi exporte également au Brésil, en Chine, au Japon et aux États-Unis (via Manicaretti).

"« Le Brésil est notre principal marché potentiel », a déclaré Zuccardi. "« C’est un marché important avec beaucoup de proximité culturelle. »

"« Notre part de marché aux États-Unis est encore très faible, mais nous comprenons que gagner des prix aide à promouvoir nos huiles et nos ventes », a-t-il ajouté.

L'offre touristique importante de Familia Zuccardi lui a permis de se constituer une clientèle fidèle au Brésil, où il existe des vols directs entre São Paulo et Mendoza.

Le tourisme à Mendoza a permis à de nombreux Argentins et Brésiliens de découvrir la variété Arauco et d'autres variétés. (Photo : Familia Zuccardi)

"« Mendoza possède une industrie du tourisme viticole et gastronomique qui a connu une croissance significative ces dernières années », a déclaré Zuccardi. "Nous recevons de nombreux visiteurs du Brésil, ce qui permet à de nombreuses personnes qui visitent Mendoza en provenance du Brésil d’apprécier et de comprendre la qualité de l’huile d’olive d’ici.

L'offre touristique de la famille comprend trois restaurants, dont Pan y Oliva (« Pain et olives »), spécialisé dans l'huile d'olive. Zuccardi a déclaré que l'entreprise accueille 90,000 - visiteurs par an.

"« Nous proposons également des cours de cuisine et, si vous venez pendant la saison des récoltes, vous pourrez réaliser votre propre mélange d’huile d’olive », a-t-il déclaré. "Il existe également des programmes qui permettent de faire un tour à vélo à travers l'oliveraie.

Alors que de nombreux producteurs du pays ont abandonné le marché intérieur pour se concentrer sur les exportations vers les États-Unis et l'Europe, Zuccardi estime qu'il existe un potentiel latent en Argentine.

"« Le marché de l’huile d’olive de qualité est en pleine croissance », a-t-il déclaré. "Dans la mesure où les gens comprennent la qualité, ils comprennent que pour huile d'olive extra vierge « Pour être bon pour la santé, il faut aussi que le produit soit de qualité. Il faut qu’il soit frais. Cela génère un marché en pleine croissance. »

"« Pour moi, le marché est passionnant », conclut Zuccardi. "L’Argentine est encore un petit pays, mais les consommateurs sont intéressés par l’huile d’olive.