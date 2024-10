La production d'huile d'olive de l'Union européenne devrait augmenter d'un tiers

Les dernières projections de la Commission européenne suggèrent que la campagne 2024/25 sera retour à des rendements plus typiques après deux années difficiles.

Selon le rapport agricole récemment publié par Bruxelles, perspectives à court termeLa production d'huile d'olive dans l'Union européenne devrait augmenter de 32 pour cent par rapport à la saison dernière.

Cette hausse portera le rendement total estimé pour la prochaine campagne à deux millions de tonnes. En revanche, la production de 2023/24 a chuté à 1.53 million de tonnes, contre 1.39 million de tonnes en 2022/23.

L'Espagne devrait être le plus important contributeur, avec un rendement prévu de 1.3 million de tonnes, même si les experts du pays ont déclaré que la production pourrait atteindre jusqu'à 1.45 million de tonnes.

Pendant ce temps, le Portugal et Grèce devraient permettre d’augmenter la production d’huile d’olive.

À l’inverse, l’Italie devrait faire face à un ralentissement significatif, sa production étant prévue à baisse d'un tiers.

Les stocks initiaux pour la campagne 2023/24 ont chuté à 410,000 671,000 tonnes, contre 350,000 - tonnes l'année précédente. À l'aube de la nouvelle campagne, les stocks ont chuté à - - tonnes.

Néanmoins, l'UE prévoit que les stocks se reconstitueront à plus de 600,000 - tonnes d'ici la fin de la saison, ce qui correspond aux niveaux historiques moyens.

L’augmentation attendue de la disponibilité de l’huile d’olive devrait influencer les prix.

Les prix de l’huile d’olive n’ont que légèrement baissé depuis leur pic de janvier 2024, reflétant les attentes d’une récolte abondante.

Par exemple, selon le département de l'agriculture et du développement rural de l'UE, huile d'olive extra vierge les prix en Espagne sont passés de 9.03 € le kilo à 7.43 €.

Ce prix reste toutefois nettement supérieur à la moyenne quinquennale de 5.05 € par kilo.

Les prix élevés ont également eu un impact sur les exportations. Les exportations d’huile d’olive de l’UE ont commencé à déclin en 2022/23, ne montrant que de légers signes de reprise d’ici la fin de 2023.

Entre octobre 2023 et juillet 2024, les exportations ont diminué de 1.3 % par rapport à la saison précédente et de 26 % par rapport à 2021/22. Cependant, une hausse de - % des exportations est prévue pour la nouvelle saison.

Les importations, en revanche, devraient chuter de sept pour cent.

Malgré cela, les rendements solides et les prix compétitifs en Tunisie et en Turquie pourraient modifier les perspectives à mesure que la saison avance. Au cours de la dernière saison, les importations d'huile d'olive de l'UE ont augmenté de 30 %, 62 % provenant de Tunisie et 14 % de Turquie.

Le rapport sur les perspectives à court terme a également mis en évidence une incertitude considérable sur le marché, notamment en ce qui concerne le taux de baisse des prix et son effet sur les consommateurs.

Certains consommateurs ont réduit leur consommation d’huile d’olive ou ont complètement arrêté d’en acheter en raison des prix élevés.

Selon l'UE, les prix étant toujours élevés, la consommation d'huile d'olive devrait encore baisser d'un pour cent, soit 23 pour cent de moins qu'en 2021/22.

Toutefois, si les prix à l’origine continuent de baisser et que ces réductions sont répercutées sur les consommateurs, la consommation globale dans l’UE pourrait rebondir jusqu’à 7 %.

UE données montrent que la consommation en Espagne, en Italie, au Portugal et en Grèce pourrait presque atteindre 987,000 2024 tonnes en 25/923,000, contre - - tonnes de la saison précédente.