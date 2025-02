Les producteurs d’olives albanais sont confrontés à des difficultés en raison de l’émigration et d’infrastructures inadéquates.

Le départ massif des jeunes Albanais à la recherche de meilleures opportunités a entraîné un vieillissement de la main-d’œuvre dans le secteur agricole.

Cette pénurie de main d'œuvre est particulièrement préjudiciable à la culture de l'olivier. En raison de la fragmentation historique de la propriété foncière en Albanie et du relief escarpé de la région oléicole du pays, la plantation, la taille et la récolte sont généralement effectuées manuellement.

Il faut utiliser des mules (pour transporter les olives), comme au Moyen-Age. Sinon, on peut payer un véhicule tout-terrain pour amener les olives au moulin, mais cela coûte cher. - Ysteak Molitaj, producteur d'olives albanais

L'Albanie abrite environ 12 millions d'oliviers, principalement le long de la côte et dans la région intérieure de Berat, où les olives et autres fruits sont essentiels à l'économie locale.

Selon les données démographiques du recensement, la population albanaise est passée de 2.8 millions en 2011 à 2.4 millions en 2023, les zones rurales étant les plus touchées.

"« Il n'y a plus de jeunes ici, ils sont tous déjà partis », a déclaré à Balkan Insight Ysteak Molitaj, un producteur d'olives de Molishte.

Molitaj a appelé son fils, qui vit en Grèce, pour qu'il rentre à la maison et l'aide à la récolte, mais de nombreux autres agriculteurs ne peuvent pas récolter tous leurs arbres.

Meno Besimaj, du Centre de transfert de technologies agricoles de Vlorë, a déclaré que l'exode rural a augmenté les coûts de production des agriculteurs. En conséquence, les prix de l'huile d'olive à l'origine sont passés de 5 à 6 dollars (4.6 à 5.5 euros) le litre en 2023 à 8 à 10 dollars (7.7 à 9.6 euros) en 2024.

"« La pénurie de main d’œuvre signifie que la valeur d’une journée de travail a également augmenté », a déclaré Besimaj lors d’une conférence de producteurs d’olives et de meuniers.

"« Environ 30 pour cent du coût de la production d’olives est constitué par la seule récolte », a-t-il ajouté, "même si la récolte des olives est de plus en plus mécanisée puisqu’il existe aujourd’hui de nombreux secoueurs d’olives fonctionnant sur batterie et électriques ou au diesel et à essence.

Parmi les raisons de l’exode rural, on trouve le manque d’infrastructures dans les campagnes.

Alors que certains investisseurs dans le secteur oléicole albanais, dont Andrew Strong de The Illyrian Press, insistent sur le fait que les infrastructures se sont améliorées Au cours des 20 dernières années, les agriculteurs locaux estiment qu’il reste encore beaucoup à faire.

De nombreuses routes rurales non pavées sont en mauvais état, ce qui rend plus difficile l’embauche de travailleurs pour la récolte, l’achat des intrants nécessaires tels que les bouteilles et le transport de l’huile d’olive en bouteille vers les marchés et les distributeurs.

"« Nous devons utiliser des mules, comme au Moyen Âge », a déclaré Molitaj. "Sinon, on peut payer un véhicule tout-terrain pour amener les olives au moulin, mais cela coûte cher.

Selon la Banque mondiale, 49 % des producteurs ruraux ont identifié le manque de transports, en particulier l’absence de routes praticables par tous les temps, comme leur plus grand défi.

De plus, le manque d'installations de stockage modernes entraîne des pertes et des gaspillages. Bien que les investissements récents du gouvernement dans des usines modernes aient contribué à faire bouger les choses, certains craignent que ces investissements n'aient pas été accompagnés de programmes de formation adéquats.

Adhurim Lazaj, spécialiste de l'huile d'olive, a déclaré que les agriculteurs albanais doivent améliorer la qualité et se concentrer sur les emballages individuels plutôt que sur les exportations traditionnelles en vrac.

"« Pour obtenir une qualité maximale, nous devons récolter à temps », a-t-il déclaré lors de la même conférence. "Si nous gardons les quantités d’olives récoltées pendant des jours, la décomposition commence et c’est là que l’huile commence à se gâter.

Les efforts visant à moderniser le secteur de l’huile d’olive du pays font partie d’un plan stratégique national visant à accroître la culture de l’olivier et à accroître les exportations.

Selon les données du Conseil oléicole international, l'Albanie devrait produire un volume record de 30,000 2024 tonnes au cours de la campagne 25/-.

"Français Cette année, plus de 120,000 - tonnes d'olives sont attendues, ce qui signifie que les olives converties augmenteront la production d'huile, même si le rendement en huile n'est pas aussi élevé que l'année dernière en raison des fluctuations de température et du stress que les oliviers ont subi à cause de la sécheresse », a déclaré Besimaj.

"« La capacité de production cette année est bonne et toutes les usines fonctionnent à pleine capacité », a-t-il ajouté.

Mivan Peci, un consultant, a déclaré Olive Oil Times dans un Interview 2024 L'Albanie a produit en moyenne 20,670 2021 tonnes d'huile d'olive par an entre 22/2023 et 24/2020. Avant 21/10,000, la production annuelle oscillait entre 13,000 - et - - tonnes.

Malgré une production en hausse, les exportations n’ont pas suivi le mouvement. Selon les données douanières rapportées par Gazeta Tema, l’Albanie a exporté 2,400 2024 tonnes d’huile d’olive au cours des neuf premiers mois de 60, soit une baisse de 2023 % par rapport à la même période en -.

Après de mauvaises récoltes dans une grande partie du bassin méditerranéen, 2023 a été une année record pour les exportations d'huile d'olive albanaise.

Euronews Albanie a rapporté que les exportations d'huile d'olive ont atteint 25 millions d'euros au cours des huit premiers mois de 2023, soit une augmentation de 665 % par rapport à la même période en 2022.

Malgré la demande mondiale d’huile d’olive la production rebondit pour la campagne 2024/25, les producteurs travaillent toujours à l'exportation d'huile d'olive conditionnée individuellement.

"« Comme nous le voyons, le marché de l’huile d’olive progresse à l’étranger », a déclaré Armando Lamaj, un producteur d’huile d’olive de Vlorë. "La qualité de l’huile a également été très bonne cette année. Cette année, je compte m’impliquer dans le marché de l’exportation de l’huile d’olive et nous allons entamer les démarches de certification.