Les producteurs d’Asie de l’Est affichent une qualité primée sur la scène mondiale

Chaque année, les producteurs des régions oléicoles non traditionnelles profitent de la lumière des concours internationaux pour démontrer que des produits de qualité huile d'olive extra vierge n’est pas uniquement le domaine du bassin méditerranéen.

Agriculteurs et meuniers d’Asie de l’Est encore une fois est sous les feux des projecteurs, avec des producteurs de Chine et du Japon réunis pour remporter dix prix sur 12 candidatures à l'édition 2024. NYIOOC World Olive Oil Competition.

Nous sommes très fiers de ce résultat. Notre objectif est de combiner l'huile d'olive avec les traditions culinaires japonaises. Notre objectif est de continuer à diffuser la culture de l’olivier à la japonaise. - Ryhoei Mineo, PDG, Mineo Nouen Itonamisha

Deux producteurs du centre de la Chine se sont réunis pour remporter trois prix sur quatre lors du concours de cette année.

Parmi eux, Temps des olives, qui a remporté un troisième Silver Award consécutif pour sa marque Whispering Flowers, un délicat monovariétal Ezhi‑8.

"Nous sommes ravis de gagner à nouveau », a déclaré Jane Gong, fondatrice d'Olive Times. "Pour l’avenir, nous espérons intensifier nos efforts et obtenir un Gold Award l’année prochaine. »

Whispering Flowers est produit par Shanghai Olive Light Biotechnology pour Olive Times, une initiative communautaire pour réduire la pauvreté à Lognan, un district de la province centrale de Gangsu en Chine.

"Les oliviers ont été introduits à Longnan en 1975 pour lutter contre l'érosion des sols, mais ont été confrontés à des défis dus à la faible demande et à l'insuffisance de l'image de marque et du soutien technologique, ce qui a entraîné des avantages économiques limités pour les agriculteurs locaux », a déclaré Gong.

Cependant, un regain d'intérêt pour l'huile d'olive avantages pour la santé dans les grandes villes a revitalisé l’industrie et stimulé le projet Olive Times.

Le projet Olive Times agrandit ses installations de broyage d'olives et diversifie sa gamme de produits pour répondre aux besoins du marché.

"Nous prévoyons de développer de nouveaux produits à base d'huile d'olive. Pour y parvenir, nous devons augmenter nos ressources », a déclaré Gong.

Maedaya Olive a surmonté des variations de température extrêmes pour remporter un Gold Award pour un monovariétal Mission. (Photo : Maedaya Olive)

Bien que la région ait été épargnée par les impacts climatiques importants sur la production d'huile d'olive au cours des deux dernières années, des défis futurs pourraient survenir en raison des conditions du marché.

"L'une des difficultés auxquelles nous sommes confrontés est la hausse du prix de l'huile d'olive, qui pourrait affecter la demande globale », a déclaré Gong.

Parmi les succès de cette saison pour les producteurs chinois, citons également un prix d'or et d'argent pour Technologie agricole de Mianning Peaktop à Liangshan, dans le Sichuan, qui borde la province du Gansu au sud.

Peaktop est l'idée originale de son président, Lin Chunfu, qui plante des oliviers Arbequina, Koroneiki et Arbosana depuis 2011.

Le domaine de Chunfu a étendu sa production d'olives au cours des années suivantes et gère désormais près de 2,000 - hectares d'oliviers, faisant de l'entreprise le plus grand producteur d'huile d'olive de Chine.

Si les trois cultivars d'oliviers méditerranéens restent au centre de sa production, l'entreprise expérimente également 21 autres variétés.

Peaktop a remporté le Gold Award pour sa marque Mutual Beauty, un Koroneiki biologique d'intensité moyenne, et un Silver Award pour sa marque Aiolio, un autre Koroneiki biologique d'intensité moyenne.

De l'autre côté de la mer de Chine orientale, les agriculteurs et les meuniers du Japon se sont réunis pour remporter sept prix parmi huit candidatures au Concours mondial.

Les gagnants japonais venaient de tout le pays et comprenaient des artistes de longue date NYIOOC participants et quelques producteurs célébrant leurs premières victoires.

Dans son NYIOOC début, Ferme de récolte a remporté un Gold Award pour sa marque Virgin Valley, un mélange de cultivars d'origine italienne dont Frantoio, Pendolino, Leccino et Taggiasca.

Cette huile d'olive de classe mondiale est issue d'un projet durable initialement conçu pour revitaliser une zone négligée.

"Il y a huit ans, nous avons travaillé dur pour récupérer des terres agricoles abandonnées qui étaient devenues des forêts et les convertir en oliveraie », a déclaré Yoshinori Shikamoto, fondateur de l'entreprise.

Le fondateur de Harvest Farm, Yoshinori Shikamoto, a célébré son premier prix au Concours mondial pour un mélange à base de variétés italiennes. (Photo : Ferme de récolte)

"Nous sommes très heureux de recevoir un prix aussi prestigieux », a-t-il ajouté. "Cette reconnaissance nous encourage à continuer à produire une huile d'olive de haute qualité.

Harvest Farm cultive 17,000 - oliviers Frantoio, Leccino, Pendolino et Taggiasca sur l'île d'Awaji, près d'Osaka, au centre du Japon.

La campagne agricole 2023/24 a donné une récolte fructueuse. "Nous avons également de grands espoirs pour la nouvelle saison, car la floraison est abondante », a déclaré Shikamoto.

"Pour minimiser l’utilisation de pesticides, nous entreprenons des efforts importants, comme tondre soigneusement l’herbe afin de réduire les risques de parasites », a-t-il ajouté.

L'une des tâches les plus exigeantes en main d'œuvre à la ferme est la lutte contre l'olivier. coléoptère anoplophora.

"C'est un insecte indigène ici au Japon. Ses larves peuvent endommager les troncs des oliviers », a déclaré Shikamoto. "C'est une tâche difficile que de les identifier et de tous les retirer des arbres. Si nous ne le faisons pas, les arbres pourraient dépérir. Ainsi, chaque arbre est inspecté et toute trace de larve est éliminée. »

Non loin d'Awaji, sur la côte d'Ushimado, Compagnie des olives nippones a triomphé une fois de plus au NYIOOC, remportant deux Gold Awards pour ses marques Ushimado et Ushimado Superior.

Nippon Olive Company profite du climat méditerranéen d'Ushimado pour établir un héritage de succès au NYIOOC. (Photo : Compagnie japonaise des olives)

"Les locaux comparent notre région à la mer Égée, hommage à un climat qui ressemble beaucoup à celui de la Méditerranée », a déclaré Yasuhiro Yoshida, directeur de production de l'entreprise.

Nippon Olive Company s'approvisionne en huiles d'olive à Tortosa, en Espagne, et dans ses oliveraies de dix hectares dans les jardins d'Ushimado.

Ses pépinières fournissent des oliviers aux agriculteurs et aux particuliers au Japon. Les deux huiles d'olive primées sont des mélanges de cultivars espagnols, notamment Lucca, Mission, Nevadillo Blanco, Manzanillo et Arbequina.

Depuis 2019, Nippon Olive Company a a remporté dix prix au Concours mondial, dont neuf étaient des Gold Awards.

Plus au sud, Mineo Nouen Itonamisha à Etajima, préfecture d'Hiroshima, a remporté un Gold Award et Silver Award pour sa marque Etajima Strong, un mélange aux notes distinctives de thé vert, et son monovariétal Lucca.

"Nous sommes très fiers de ce résultat. Notre objectif est de combiner l'huile d'olive avec les traditions culinaires japonaises », a déclaré Ryhoei Mineo, directeur général de l'entreprise. "Nous visons à continuer à diffuser la culture de l’olive à la japonaise.

À près de 600 kilomètres de là, situé à l'ombre du mont Fuji, Ferme Crea célèbre gagner un prix d'or pour son monovariétal Coratina, le cinquième prix du Concours Mondial décerné par l'entreprise depuis 2019.

"Gagner un prix au NYIOOC est un témoignage du travail acharné accompli tout au long de la saison. Nous sommes fiers d'être évalués pour la qualité à ce stade », a déclaré Yasuko Nishimura, directeur général de l'entreprise.

À mesure que la production augmente, le défi pour Crea Farm est de continuer à maintenir des normes de qualité élevées. (Photo : Ferme Créa)

À mesure que les oliveraies de l'entreprise ont mûri, la quantité d'olives qu'elles produisent a augmenté. Au cours de la campagne agricole 2023/24, l'entreprise a récolté 300 tonnes d'olives, ce qui, selon Nishimura, apporte des opportunités et des défis.

"Nous effectuons un contrôle à 100 % dans le processus de ségrégation et nous pressons les olives dans les 24 heures suivant la récolte, mais nous considérons que la rationalisation du processus est un défi », a-t-elle déclaré.

Non loin de la ferme Crea, dans la préfecture de Yamanashi, Fuefuki Maedaya Olive a fait ses débuts au NYIOOC et de a remporté un Gold Award.

"Nous sommes ravis de cette victoire », a déclaré le fondateur Keisuke Maeda. "En participant au NYIOOC, nous voulions que les meilleurs dégustateurs d'huile d'olive au monde évaluent notre produit. Nous avions besoin de leur évaluation pour comprendre la qualité que nous avons atteinte.

La culture de l'olivier est un développement récent dans la région et l'entreprise explore les meilleures méthodes pour lutter contre le climat difficile.

Dans les années à venir, davantage de cultivars d'oliviers seront plantés et Maeda espère développer la culture de la production d'huile d'olive primée.