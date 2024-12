Un rapport de l'UE prédit une stagnation du marché de l'huile d'olive

Selon les estimations de la Commission européenne, la production et la consommation d’huile d’olive de l’Union européenne devraient légèrement diminuer dans les années à venir.

Dans son dernier rapport à moyen terme Perspectives agricoles, la commission a souligné les effets néfastes de changement climatique sur la disponibilité de l’eau et la productivité des sols.

Ces changements ont déjà des répercussions sur la production alimentaire, notamment sur l'huile d'olive et les olives de table, et devraient s'intensifier. Le rapport note que ces changements "« limitent le potentiel de croissance du rendement et induisent un déplacement des zones agroclimatiques vers le nord, affectant les modes de culture des cultures. »

Malgré ces défis, le secteur agricole de l’UE devrait augmenter ses exportations alimentaires au cours de la prochaine décennie tout en maintenant son autosuffisance dans des produits de base essentiels tels que le blé, l’orge, la viande, les produits laitiers, le vin et l’huile d’olive.

La Direction générale de l'agriculture et du développement rural de la Commission européenne constate une réorientation vers l'exportation de biens à plus forte valeur ajoutée plutôt que de gros volumes. Cette tendance devrait accroître la valeur globale des exportations de l'UE.

Un ralentissement de la production agricole est prévu, et certains produits de base, dont l’huile d’olive, devraient connaître une baisse au cours des dix prochaines années.

Le rapport a souligné une contraction significative de consommation d'huile d'olive dans les principaux pays producteurs entre 2010 et 2024.

"« La tendance à la baisse observée dans la consommation d’huile d’olive au cours des dernières années devrait se poursuivre dans les principaux pays producteurs, tandis que la consommation devrait augmenter dans d’autres pays de l’UE », indique le rapport.

Selon la Commission, 1.79 million de tonnes d'huile d'olive ont été consommées dans l'UE en 2010. Ce volume a régulièrement diminué pour atteindre 1.59 million de tonnes en 2021 et 1.23 million de tonnes en 2022, avec des niveaux similaires enregistrés en 2023 et 2024. Ces volumes devraient rester constants jusqu'en 2035.

En Espagne, en Italie et en Grèce, la consommation d’huile d’olive devrait diminuer de 3 % par an au cours de la prochaine décennie. À l’inverse, au Portugal, la consommation et la disponibilité devraient augmenter.

Dans le reste de l’Union européenne, la consommation d’huile d’olive devrait croître en moyenne de 3.7 % par an jusqu’en 2035.

Du côté de la production, le rapport met en évidence une diminution progressive de la superficie des oliveraies en Italie et en Grèce, deux des trois premiers producteurs du continent. Cette réduction devrait entraîner de nouvelles baisses de la production au cours des dix prochaines années.

"« La rentabilité future du secteur de l’huile d’olive de l’UE dépend de la transformation réussie des systèmes de production, c’est-à-dire des vergers extensifs aux plantations intensives et hautement mécanisées », indique le rapport.

Le document mentionné spécifiquement investissements dans l'agriculture intensive pratiques en Espagne et au Portugal, qui devraient soutenir des augmentations annuelles moyennes de la production d’environ 1.2 pour cent en Espagne et de - pour cent au Portugal au cours de la prochaine décennie.

Les rendements dans ces pays devraient augmenter respectivement de 0.7 % et de 1.4 % par an.

Les conditions climatiques difficiles auront également un impact sur le secteur des olives de table, qui devrait rester globalement stable avec une croissance lente au cours de la prochaine décennie.

"« Les propriétés bénéfiques de la consommation d’olives et les préoccupations croissantes en matière de santé concernant les habitudes alimentaires soutiennent cette expansion », écrivent les auteurs du rapport.