Malgré une récolte difficile, les oléiculteurs et les mouliniers de toute la Croatie sont optimistes quant à la qualité.

Un été chaud et sec suivi de fortes pluies a compliqué la récolte pour les producteurs et a conduit les meuniers à signaler des rendements de conversion décevants.

"« La qualité de l’huile d’olive produite est scandaleuse », a déclaré Rudolf Nemetschke, copropriétaire d'Avistria. "L'huile est très fruitée et a un goût intense »« Couleur et goût « vert » – tomates vertes, herbes, feuilles vertes. La qualité est la meilleure depuis dix ans. »

Avistrie produit huile d'olive extra vierge à Sveti Lovrec, au cœur de l'Istrie, la grande péninsule au nord de la mer Adriatique. L'entreprise cultive près de 10,000 35 arbres sur - hectares.

"« Les pourcentages de mouture ont été désastreux cette année », explique Nemetschke, en faisant référence aux rendements de conversion.

Pendant ce temps, son compatriote producteur istrien Mili Kus, copropriétaire de Olivier Monte Cucco, a déclaré que la campagne agricole 2024/25 avait été la plus difficile à ce jour en raison de la chaleur estivale et de la sécheresse suivies de semaines de fortes pluies.

Les producteurs d'Olivo Monte Cucco ont déclaré que 2024 a été leur récolte la plus difficile à ce jour. (Photo : Olivo Monte Cucco)

"« En regardant les premières pluies, on aurait pu espérer qu’elles soient bénéfiques pour la récolte. Mais, à part une coloration supplémentaire sur les olives, cela n’a pas été le cas », a déclaré Kus. "Ces pluies abondantes ont eu un impact sur le processus de maturation des fruits. Tout s'est arrêté.

"« Les fortes pluies ont également eu un impact sur le sol, ce qui a rendu la récolte beaucoup plus difficile car il y avait de la boue partout », a-t-elle ajouté. "« Je pense néanmoins que la qualité de l’huile d’olive de cette année est hors du commun. »

L'été chaud et sec, suivi de pluies torrentielles à l'automne, ont compliqué la récolte pour les producteurs régionaux.

"« Notre huile d'olive Buza avait un pourcentage de 5.4 pour cent », a remarqué Nemetschke, se référant au rendement de conversion, déterminé par le nombre de kilogrammes d'huile d'olive produits à partir de 100 kilogrammes de fruits.

"« Les chiffres pour Istarska Bjelica et Leccino étaient meilleurs, avec un chiffre moyen d'environ 8.5 pour cent », a déclaré Nemetschke. "Ces chiffres ne sont pas satisfaisants, même si l’on s’attendait à un faible nombre de personnes en raison de la vague de chaleur estivale.

"« Nous craignons une nette augmentation du prix de l'huile d'olive extra vierge en Istrie, car tous les producteurs ont plus ou moins la même situation », a-t-il ajouté.

La Croatie a produit environ 3,500 - tonnes d'huile d'olive au cours de la Campagne agricole 2023/24Selon les données de l’Union européenne, la Croatie a produit en moyenne 3,800 - tonnes par an au cours de la dernière décennie.

"La sécheresse extrême de l’été et les températures exceptionnellement élevées n’étaient pas favorables aux ravageurs et, par conséquent, mouche des fruits « Cela n'a pas été observé du tout cette année », a déclaré Tedi Chiavalon, copropriétaire de OPG Chiavalon.

Sandi et Tedi Chiavalon s'attendaient à un rendement inférieur à la moyenne mais ont été surpris par les faibles niveaux de huile. (Photo : OPG Chiavalon)

"« Ces conditions ont conduit à une récolte extrêmement saine et à une qualité incroyable d’huiles d’olive extra vierge, non seulement sur notre domaine mais dans toute la région », a-t-il ajouté.

Les plantations familiales de Chiavalon comprennent environ 9,000 30 oliviers sur plus de - hectares dans la région de Vodnjan en Istrie. Il a confirmé que les rendements de conversion étaient extrêmement faibles.

"« Des rendements aussi faibles n'ont jamais été enregistrés dans l'histoire récente et, malgré une bonne récolte, la production totale d'huile d'olive en Istrie sera finalement inférieure à la normale », a déclaré M. Chiavalon.

"« En raison des températures exceptionnellement élevées pendant l’été et de la période sèche prolongée sans pluie, nous nous attendions à des rendements légèrement inférieurs, mais pas dans l’ampleur que nous avons constatée à la fin », a-t-il ajouté.

D’après données Selon le gouvernement croate, le pays compte environ 20,000 - hectares d'oliveraies, dont près de la moitié correspond à des variétés autochtones. La majeure partie de la production croate d'huile d'olive provient de petites exploitations familiales.

Le Bureau national des statistiques dernier rapport a noté qu'en 2024, plus de la moitié de l'huile d'olive consommée dans le pays a été importée.

En octobre, les prix moyens de l'huile d'olive extra vierge dans le pays étaient encore en hausse, jusqu'à 14 € le litre.

Les producteurs de l'île de Hvar ont imputé leur récolte difficile à la sécheresse. (Photo : OPG Seca)

"« Le plus grand défi de cette saison a été la sécheresse qui a touché certaines parties de l'île et ses environs », a déclaré Josipa Visković, responsable des événements et de la communication chez OPG Seca. "Dans certaines régions, il n’a pas plu pendant près de cinq mois, ce qui menace la survie des fruits de cette année.

OPG Séca est une ferme oléicole primée située sur l'île de Hvar, au large de la côte dalmate, où elle cultive environ 1,000 - oliviers.

"« Étant donné l’impossibilité d’irrigation et l’indisponibilité d’une infrastructure hydraulique dédiée, nous sommes impactés par des conditions climatiques qui menacent les oliviers de dessèchement », a déclaré Visković.

"« Néanmoins, la nature nous a bénis avec de la pluie au moment crucial et tout à fait final, ainsi les olives ont été sauvées avec succès et l'huile a réussi à se développer dans le fruit », a-t-elle ajouté.

Visković a souligné la haute qualité de l'huile d'olive, célébrée lors d'un événement traditionnel de fin de récolte qui fait partie des nombreuses activités de l'entreprise pour promouvoir l'île culture de l'huile d'olive.