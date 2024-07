La sécheresse et les pluies inopportunes entraînent de mauvaises récoltes en Uruguay

Deux ans de sécheresse historique suivies par les pluies pendant la récolte et le cycle naturel alterné de production de l'olivier ont entraîné une baisse significative de la production dans le petit pays d'Amérique du Sud qu'est l'Uruguay.

Gonzalo Aguirre, le producteur primé de Oliviers de Santa Laura et président de l'Association oléicole uruguayenne (Asolur), a estimé que la production tomberait à 500,000 458 litres (2024 tonnes) d'huile d'olive en 78, soit une diminution de - pour cent par rapport à l'année dernière. récolte exceptionnelle et 72 pour cent en dessous de la moyenne quinquennale.

"La récolte a été très, très faible », a-t-il déclaré. "Cela était en partie dû à la sécheresse de l'année dernière, qui n'a pas permis aux pousses d'être prêtes à pousser des olives. De plus, la récolte a été influencée négativement par certains producteurs car il a beaucoup plu et ils ont perdu des olives.

Laura Da Trindade, la directrice de Connaissait dans le département de Lavalleja, au sud-est de l'intérieur, a confirmé que la récolte de cette année était nettement inférieure à la précédente.

"Notre récolte a été mauvaise par rapport à l’année dernière, mais pas aussi mauvaise que celle du pays en général », a-t-elle déclaré. "Nous avons récolté 75 pour cent des fruits par rapport aux deux années précédentes, qui étaient de bonnes récoltes.

"Le plus gros problème était l’accumulation de huile, qui a considérablement diminué par rapport aux années précédentes », a ajouté Da Trindade. "Nous étions à une moyenne de dix pour cent alors que nous étions auparavant à 13 ou 14 pour cent. Une différence significative a été observée dans la quantité d’huile obtenue.

Alors que la production est passée de 11 tonnes en 2023 à sept tonnes en 2024, Da Trindade a déclaré que l'un des principaux défis de l'entreprise était de réduire les coûts de production afin d'atténuer les impacts de la baisse du rendement.

"Les défis de cette année étaient d'essayer de réduire les coûts de récolte parce que nous savions que ce serait mauvais et aussi qu'il y aurait moins de demande de services dans notre huilerie en raison du manque de fruits dans la région », a-t-elle déclaré. "Cela a considérablement augmenté nos coûts de production et c’est l’une des raisons pour lesquelles nous avons choisi cette année de mécaniser la récolte avec des parapluies pour réduire les coûts et le temps de récolte.

Alors que la plupart des producteurs ont connu des rendements nettement inférieurs, María Vittoria, la directrice de Pique Roto dans le département voisin de Floride, a déclaré que sa production augmentait à mesure que les arbres récemment plantés arrivaient à maturité.

Pique Roto, dans le département du centre-sud de la Floride, fait partie des rares producteurs à avoir vu leur production augmenter cette année. (Photo : Pique Roto)

"Pour nous, la récolte en 2024 a été très bonne, atteignant 190 tonnes d'olives récoltées et moulues, avec 9,000 - arbres », a-t-elle déclaré. "Nous étions peut-être la plantation qui a obtenu… la plus grande production d’huile par hectare : une moyenne de 768 kilogrammes par hectare, avec l’excellence de Frantoio, qui nous a donné 1,417 - kilogrammes d’huile par hectare.

"Nous estimons que la production atteindra 25 tonnes, soit 212 pour cent de plus que l'année dernière », a ajouté Vittoria. "La production a été fortement impactée par la sécheresse importante qui a touché la région et le département de Floride en particulier, où il y a eu huit mois sans pluie.

Elle a déclaré que les principaux défis de l'entreprise sont de garantir que le processus de mouture soit effectué rapidement et correctement pour obtenir une qualité élevée et d'enrichir le sol avec des déchets de taille et du marc d'olive pour éviter l'utilisation d'engrais chimiques.

La baisse significative de la production en Uruguay intervient après une mauvaise récolte dans l'hémisphère Nord et la baisse des récoltes dans Argentine, Chili et des Pérou. En conséquence, les consommateurs uruguayens ont connu des hausses de prix significatives tout au long de 2024.

"Les prix augmentent déjà parce que les grands producteurs de la Méditerranée fixent les prix », a déclaré Aguirre. "Le commerce international du vrac en Uruguay a augmenté cette année plus que jamais. Il y a eu une augmentation considérable de 30 à 40 pour cent dans le commerce de détail.

"Les prix en Uruguay ont déjà augmenté et je pense qu'ils continueront d'augmenter en raison du manque d'offre et de la forte demande », a ajouté Da Trindade. "Nous avons dû [augmenter nos prix] pas mal cette année.

Même dans les bonnes années, environ la moitié de l'approvisionnement en huile d'olive de l'Uruguay provient d'Argentine, d'Italie et d'Espagne. En conséquence, Vittoria a déclaré que les prix nationaux de l'huile d'olive suivent une dynamique différente de celle des huiles importées.

"Le prix de la production locale et de la vente peut être fixé de manière relativement autonome et ponctuelle, en prenant la qualité comme référence », a-t-elle déclaré.

Cependant, Aguirre s'attend à ce que les prix des importations restent stables à court terme et baissent d'ici le début de 2025, lorsque les huiles d'olive des dernières récoltes espagnoles et italiennes commenceront à arriver.

"L’année prochaine, s’il y a une bonne récolte en Méditerranée et dans la région, je pense que les prix pourraient même baisser », a-t-il déclaré.

Au lieu de trop s'inquiéter des prix, Aguirre est plus préoccupé par le fait que le Conseil oléicole international (CIO) décerne les prix Mario Solinas à l'Uruguay en août. C'est la première fois que le concours a lieu dans l'hémisphère sud.

La mauvaise récolte en Uruguay coïncide avec la remise des Prix Mario Solinas (Photo: Sabía)

Compte tenu de la maigre récolte et de la pression exercée pour que l’événement réussisse, il craint que le timing ne soit malheureux.

"La récolte a été mauvaise et même si l'entrée de Mario Salinas ne coûte pas d'argent, elle a des exigences de quantité et les producteurs doivent recourir à un notaire pour sceller les échantillons », a-t-il déclaré.

Le CIO a récemment annoncé des modifications à ses règles pour faciliter l'entrée d'un plus grand nombre de petits producteurs dans l'hémisphère sud. La quantité d'huile d'olive que chaque producteur doit conserver sur le lot a été abaissée de 4,000 1,000 à - - litres.

Aguirre, qui a été fortement impliqué dans le processus, espère une forte participation de l'Uruguay et des sept autres pays producteurs de l'hémisphère sud.

Il a confirmé que son entreprise enverrait des échantillons, ajoutant qu'il ne savait pas combien d'échantillons le jury du Laboratoire technique uruguayen avait déjà reçu. Da Trindade et Vittoria ont également déclaré qu'ils participeraient.

Les échantillons doivent arriver avant le 15 aoûtth. Le jugement aura lieu à la mi-septembre et les résultats seront annoncés avant la deuxième Conférence annuelle de l'huile d'olive d'Amérique latine, qui aura lieu tenue à Montevideo en novembre.

"Je pense qu'il est important que [le concours devienne un événement annuel en Argentine et en Uruguay] et que le monde prenne en compte la qualité des producteurs de l'hémisphère Sud car, en général, il y a beaucoup d'engagement en faveur de la qualité ici », a déclaré Aguirre.