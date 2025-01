À la découverte de l'huile d'olive primée des hauts plateaux du sud du Brésil

Niché au cœur de l'État brésilien le plus au sud du Rio Grande do Sul, un vaste parc dédié à la nature et aux oliviers est devenu la source d'un patrimoine primé huile d'olive extra vierge.

S'étendant sur des dizaines d'hectares, le parc abrite une grande diversité de plantes et d'animaux aux côtés de milliers d'oliviers. Chaque année, des centaines de milliers de visiteurs s'émerveillent devant sa splendeur naturelle.

Le parc Olivas do Gramado se trouve dans les collines verdoyantes de la région de la rivière Caí, à environ deux heures au nord de Porto Alegre. Officiellement ouvert aux visiteurs il y a six ans, le parc d'oliviers est ancré dans une riche tradition familiale.

"« Le parc a célébré son sixième anniversaire en décembre », a déclaré André Bertolucci, copropriétaire du Les olives de Gramado. "Cependant, les bases, y compris les infrastructures touristiques, les routes d'accès, les oliveraies, les machines et les équipements, ont été posées au milieu des années 2010, lorsque les premiers investissements ont été réalisés sur notre propriété familiale pour réaliser un grand rêve.

Depuis 2023, Olivas do Gramado a remporté deux Silver Awards consécutifs NYIOOC World Olive Oil Competition éditions pour son délicat mélange d'olives Arbequina, Picual, Frantoio, Koroneiki, Ascolana et Manzanilla.

La famille s’est appuyée sur l’expertise du patriarche Pedro Bertolucci, qui faisait la promotion du tourisme au Brésil depuis les années 1980.

"« Avec mes frères et sœurs Paula et Daniel, et notre défunte mère Susana Bertolucci, nous avons visité des oliveraies dans des pays comme le Portugal, l'Espagne et l'Italie, et nous avons constaté que la culture de l'olivier au Brésil en était encore à ses débuts », a déclaré Bertolucci.

C'était alors que oléotourisme est devenu la force motrice d’un nouveau projet.

Parmi les offres touristiques d'Olivas do Gramado, il y a la possibilité pour les visiteurs de créer leurs propres mélanges d'huile d'olive. (Photo : Olivas do Gramado)

"« Nous avons vu une opportunité unique de partager avec les Brésiliens le processus fascinant de production d'huile d'olive extra vierge de haute qualité, enrichi par une gamme d'expériences gastronomiques, aventureuses, contemplatives et divertissantes qui constituent désormais le cœur des activités d'Olivas do Gramado », a déclaré Bertolucci.

"« Au parc, les visiteurs peuvent se joindre à la dégustation sensorielle harmonisée, en dégustant jusqu'à sept huiles d'olive et infusions aromatiques différentes, chacune associée à des aliments spécifiques », a-t-il ajouté. "Lors de présentations quotidiennes organisées en cinq sessions dans notre auditorium de 40 places, nos sommeliers dispensent des mini-cours sur l'huile d'olive, abordant des sujets tels que la récolte, l'extraction, les attributs sensoriels, la fraude, l'analyse chimique et une introduction à l'évaluation sensorielle.

La famille Bertolucci a également investi dans un train touristique, l'Olivas Express, qui traverse l'oliveraie tandis qu'un guide touristique décrit la plantation, la gestion de l'oliveraie et la récolte.

"« En février et mars, nous organisons un événement appelé Nostra Oliva, où les visiteurs participent à la récolte des olives et à l'extraction de l'huile, et mettent même en bouteille leur propre or liquide », a déclaré Bertolucci.

"La journée se termine par une vue sur le coucher du soleil sur les canyons, avec des DJ invités, un somptueux assortiment d'antipasti et, bien sûr, notre café non filtré fraîchement préparé. olio nuovo," il ajouta.

Selon Bertolucci, Olivas do Gramado attire 250,000 - visiteurs par an, bénéficiant de son emplacement dans une destination touristique locale populaire.

Son propriétaire estime qu'un quart de million de personnes visitent Olivas do Gramado chaque année pour en apprendre davantage sur l'huile d'olive et profiter du paysage pittoresque. (Photo : Olivas do Gramado)

"« Situé au cœur de la forêt atlantique et offrant une vue imprenable sur les canyons de Pedras Brancas dans la campagne de Gramado, une zone façonnée par la colonisation italo-allemande dans la région des Hortênsias du Rio Grande do Sul, ce rêve est devenu réalité », a déclaré Bertolucci.

Olivas do Gramado cultive 29 hectares d'oliveraies avec environ 12,600 - oliviers, dont Arbequina, Koroneiki, Ascolana et Manzanilla. D'autres variétés espagnoles, grecques et italiennes sont également cultivées sur la propriété.

La plupart des oliviers ont environ 10 ans, certains plus jeunes. À mesure que ces arbres grandiront, l'entreprise prévoit une augmentation substantielle des rendements d'olives.

La sélection des cultivars appropriés a été essentielle au succès du projet.

"« Nous avons beaucoup appris de l’Uruguay, notamment de l’Association uruguayenne de l’olivier (Asolur) et de la faculté de chimie de l’Université de la République uruguayenne », a déclaré Bertolucci.

"« L’Uruguay a une longue histoire de culture de l’olivier en Amérique du Sud et constitue une excellente référence pour l’oléiculture brésilienne en raison des similitudes de terroirs », a-t-il ajouté. "Cela nous a beaucoup aidé à sélectionner les variétés les mieux adaptées à notre sol dans la Serra Gaúcha.

Selon Bertolucci, la préservation de l’environnement est l’un des principes fondamentaux de la culture de l’olivier au Brésil.

"« À Olivas do Gramado, toutes les forêts riveraines sont entièrement préservées, ce qui assure la protection de la plantation contre les champignons, les pucerons, les cochenilles et autres maladies qui pourraient affecter les oliviers », a-t-il déclaré.

"« Une grande partie de l'infrastructure touristique est alimentée par une installation photovoltaïque, qui utilise des panneaux solaires pour générer de l'énergie verte pour le moulin, le laboratoire, le magasin et le restaurant », a ajouté Bertolucci.

En outre, l'entreprise s'approvisionne en eau à partir de sources et de puits artésiens. Olivas do Gramado accorde également une grande importance au traitement des déchets.

Les fortes pluies du printemps dernier ont entraîné une petite récolte et une production d'huile d'olive historiquement faible dans tout le Rio Grande do Sul. (Photo : Olivas do Gramado)

"« Tous les déchets organiques des restaurants sont compostés et utilisés plus tard comme engrais pour les oliveraies et les jardins biologiques », a déclaré Bertolucci. "Les déchets non organiques, tels que le carton, l’aluminium et le plastique, sont collectés, triés et stockés dans des conteneurs avant d’être envoyés au recyclage.

"« Les bénéfices de la vente de ces matériaux sont réinvestis dans l’entretien des poubelles et des conteneurs, la signalisation touristique et l’éducation environnementale de notre personnel », a-t-il ajouté.

L'entreprise exploite également une usine de traitement des effluents, décrite par Bertolucci comme "« À la pointe de la technologie. » L'usine convertit les eaux usées dans les eaux grises utilisées pour le nettoyage extérieur.

"« De plus, plus de 49 hectares de zones de préservation permanente garantissent la pleine préservation de la flore et de la faune de la région », a-t-il déclaré.

Selon Bertolucci, les oléiculteurs de la région de Serra Gaúcha sont confrontés à deux défis majeurs, notamment le sol basaltique acide, qui a une teneur élevée en aluminium et nécessite un chaulage régulier.

"« Le deuxième défi est le terrain escarpé, qui rend l’installation de filets d’ombrage et la récolte plus difficiles », a noté Bertolucci.

Malgré des investissements importants au fil des ans, une planification minutieuse et de bonnes pratiques agricoles, les producteurs de la région restent vulnérables à l’imprévisibilité croissante des conditions météorologiques.

"« En 2023, de fortes pluies de septembre à août ont perturbé les étapes de floraison, de pollinisation et de fertilisation des oliviers du sud du Brésil », a rappelé Bertolucci. "« Seuls quelques producteurs ont eu de bonnes récoltes en 2024, ce qui est décevant. L’ouverture officielle des vendanges 2024 a eu lieu à Olivas do Gramado, car notre microclimat nous a protégés des graves impacts auxquels sont confrontés la plupart des producteurs de Gaúcho. »

"En mai 2024, nous avons cependant été confrontés à la plus grande tragédie climatique de l'histoire du pays. Des pluies torrentielles provoqué des inondations, des glissements de terrain et des dommages aux infrastructures, y compris sur notre propriété, où la route d'accès principale a été détruite », a-t-il ajouté. "Nous avons dû ouvrir une route secondaire et faire des investissements importants pour réparer celle qui était endommagée.

"Malgré ces contretemps, nous avons rouvert la route d'accès principale en décembre et n'avons rencontré aucun problème majeur avec les installations touristiques, le moulin ou l'oliveraie », a poursuivi Bertolucci.

D’autres défis proviennent des maladies qui peuvent affecter les oliviers.

"« Dans la Serra Gaúcha, les niveaux élevés d’humidité et les brouillards fréquents nécessitent une surveillance attentive des champignons, qui se propagent facilement dans cet environnement », explique Bertolucci. "D’autres maladies, comme les cochenilles, les pucerons et les aleurodes, sont moins courantes. Pour maintenir notre oliveraie en bonne santé, nous utilisons des fongicides et des insecticides réglementés pour protéger les arbres.

"« Nous testons actuellement des produits biologiques en provenance de Pologne sur des sections de notre oliveraie pour évaluer la possibilité de passer à un système de culture biologique à l'avenir », a-t-il ajouté.

L’étape suivante implique une expansion supplémentaire, avec six hectares supplémentaires d’oliviers qui devraient bientôt commencer à produire.