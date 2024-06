Les producteurs croates partagent les secrets de leur succès primé

Après une récolte difficile, les oléiculteurs croates sont satisfaits de leurs réalisations au 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition.

Les producteurs de ce pays du sud-est de l'Europe ont remporté le quatrième plus grand nombre de récompenses lors du concours – 80 sur 97 candidatures. Selon les données du Olive Oil Times Classement mondial, seuls l'Italie (148), les États-Unis (96) et l'Espagne (83) ont remporté plus de récompenses.

La Croatie est un petit pays mais une superpuissance en matière de qualité des huiles d'olive, ce qui se confirme année après année. - Ivica Vlatković, président de l'Association des oléiculteurs de Zadar

Cependant, les agriculteurs et les meuniers ont rapidement souligné que leur taux de réussite de 82 pour cent était le plus élevé de tous les pays ayant soumis plus de dix huile d'olive extra vierge échantillons au Concours Mondial.

Les producteurs croates ont célébré leur succès après des circonstances défavorables, notamment des conditions climatiques extrêmes et des ravageurs.

Le temps froid au printemps, suivi de pluie au moment de la floraison et de la pollinisation, a entraîné une baisse de la nouaison des arbres. Cela a été suivi par l'émergence du mouche des fruits avant la récolte, ce qui a eu un impact sur la quantité et la qualité de l'huile d'olive.

"Nous avons remporté la quatrième place dans une compétition acharnée avec beaucoup moins d'huiles enregistrées que nos principaux concurrents », a déclaré Ante Vulin, propriétaire de Antino, qui a remporté un Gold Award pour une Oblica moyenne.

Le producteur cultive 1,000 550 oliviers, dont - en production, le long des rives du lac Vrana, le plus grand lac de Croatie, dans la région de Pakoštane, au nord de la Dalmatie.

Aux côtés de Vulin, trois autres producteurs de la municipalité, légèrement plus petite que Manhattan, ont remporté cinq prix du Concours mondial.

Tomislav Čudina de Oléa Viola a remporté un Gold Award pour un mélange moyen ; Vinko Laline de OPG Lalin a remporté deux Silver Awards pour un mélange et Oblica ; et Mario Barešić de Capitaine Drage a remporté un Gold Award pour un Oblica.

"Nous n'avons pas de grands bosquets ni de grandes quantités de huile », a déclaré Vulin. "Nous n'avons même pas de moulins. Mais nous avons une tradition, une manière naturelle de cultiver des fruits sains et de produire une huile de qualité supérieure que nous obtenons par pression à froid.

Les producteurs croates ont célébré leur succès après une récolte difficile.

Ivica Vlatković, le Président de l'association départementale des oléiculteurs et d'un producteur primé de la ville voisine de Novigrad, a également salué l'immense succès du pays malgré sa petite taille.

La Croatie abrite environ 3.8 millions d'habitants. Selon la Commission européenne, le pays a produit 3,500 tonnes d'huile d'olive au cours de la campagne agricole 2023/24, soit environ dix pour cent de moins que la moyenne des quatre années précédentes.

"La Croatie est un petit pays mais une superpuissance en matière de qualité des huiles d'olive, ce qui se confirme année après année », a déclaré Vlatković, largement considéré comme le meilleur oléiculteur parmi les médecins et le meilleur médecin parmi les oléiculteurs.

Depuis 2017, il a également remporté 15 prix au NYIOOC, faisant de lui le producteur le plus titré du pays lors de la compétition.

Depuis Tomislav Duvnjak, propriétaire de Vodice, a lancé un effort coordonné pour organiser et aider à financer les petits producteurs dalmates pour envoyer des candidatures à New York en 2021, la Croatie a toujours été l'un des plus grands gagnants du Concours mondial.

Voir aussi: Couverture de la compétition mondiale

Vlatković a déclaré que lui et d'autres producteurs "vivez pour le jour » lorsque la Croatie remporte le plus de prix lors de la compétition.

"Les huiles d'olive arrivent à New York du monde entier où les olives sont cultivées », a-t-il déclaré. "C'est pourquoi elle représente le championnat mondial d'évaluation de la qualité de l'huile d'olive. Au niveau mondial, les huiles d'olive croates confirment depuis des années leur haute qualité en ce qui concerne le nombre d'huiles envoyées et récompensées.

Publicité

Publicité

Vlatković a déclaré que les producteurs croates sont encouragés de voir qu'ils obtiennent des résultats similaires à ceux de leurs homologues des pays oléicoles plus connus.

Il a attribué le succès disproportionné du pays à plusieurs facteurs, notamment à la mentalité des producteurs croates, dont beaucoup sont de petits agriculteurs qui se consacrent à l'entretien d'un petit nombre d'arbres.

Une autre clé du succès du pays est la formation professionnelle dispensée à ces oléiculteurs par le biais d'associations régionales et nationales.

En outre, des efforts importants ont été déployés pour construire des huileries de haute qualité, dotées d’une capacité suffisante pour traiter ce qui est récolté le même jour.

Vlatković a également salué le rôle des panels de dégustation locaux pour aider les oléiculteurs à identifier les défauts et à déterminer leurs causes.

Enfin, il a déclaré que de nombreux producteurs participent à de nombreux événements locaux et nationaux, créant ainsi un esprit de compétition et une culture d'amélioration dans le secteur.

"Si, au lieu de 97, les oléiculteurs croates avaient envoyé au moins autant de leurs huiles au NYIOOC [comme l'ont fait les producteurs d'autres pays], je suis sûr qu'ils auraient remporté davantage de Gold Awards et auraient ainsi montré à tout le monde le chemin parcouru par la Croatie dans la production d'huiles d'olive extra vierges de première qualité », a déclaré Vlatković.

Il a ajouté que les conditions s'annoncent bonnes dans les bosquets avant la campagne agricole 2024/25,

"La situation dans les oliveraies est prometteuse », a déclaré Vlatković. "Le printemps a apporté suffisamment d’humidité. Les températures sont presque idéales, donc les oliviers sont pleins de fleurs.

"Nous nous attendons également à une bonne pollinisation », a-t-il ajouté. "La récolte est encore loin, mais nous avons toutes les chances de réussir notre campagne. Beaucoup plus de succès que l'année dernière, ce qui signifie plus de huile lors de la plus grande évaluation de la qualité au monde à New York.»