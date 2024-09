La production d'huile d'olive au Chili est tombée à son plus bas niveau depuis 2013 après que les températures élevées du printemps et les pluies pendant la récolte ont gêné les agriculteurs et les meuniers à travers le pays.

"« La production d'huile d'olive au cours de la saison 2024 a atteint 15,000 - tonnes », a déclaré Gabriela Moglia, directrice générale de ChileOliva, une association de producteurs. "Cela représente une diminution de 29 pour cent concernant les tonnes de huile obtenu en 2023" et est inférieur de 33 pour cent à la moyenne quinquennale.

"« Les principaux défis ont été les pluies intenses pendant les mois de récolte », a ajouté Moglia.

Selon Jorge Astudillo, consultant en production d'huile d'olive, les températures élevées en hiver et au printemps associées à El Niño Dans le nord du pays, de nombreux oliviers ont été endommagés alors qu'ils étaient en fleurs.

"« La production dans la région de Coquimbo, à 300 kilomètres au nord de Santiago, en particulier… est pratiquement tombée à zéro ou presque », a-t-il déclaré. Aux deux côtés de la table, un podcast. "C’est une zone très importante… Vingt pour cent, sinon plus, de la production vient de cette zone.

"Mais dans le reste du pays, ce fut une année normale en termes de production », a ajouté Astudillo. "Bien que les pluies précoces aient affecté la récolte, et qu'il y ait eu du gel dans d'autres régions.

La culture de l'olivier s'étend sur toute la moitié nord du Chili, sur environ 2,000 - kilomètres, de la vallée d'Azapa, près de la frontière péruvienne, jusqu'à la vallée centrale du Maule.

En conséquence, les producteurs situés de part et d’autre du deuxième plus grand pays producteur d’huile d’olive des Amériques sont confrontés à divers défis.

En plus d'un temps anormalement chaud pour la saison, les producteurs du nord du pays luttent contre la sécheresse méditerranéenne. infestations de mouches des fruitsL'espèce envahissante, que l'on pense avoir été introduite par l'intermédiaire de fruits de contrebande en provenance du Pérou, a "« Ils ont causé des ravages » dans les oliveraies des deux côtés de la frontière.

Pendant ce temps, dans la vallée du Maule, Las Doscientos directeur général José Pablo Illanes a déclaré que l'entreprise avait connu une baisse de production de 20 pour cent, attribuant cette baisse en partie au fait que de nombreux arbres entraient dans une plantation. »année creuse' dans le cycle naturel de production alternée de l'olivier et un certain impact du climat.

La récolte a commencé en mai et a duré 70 jours, soit plus longtemps que d'habitude en raison des pluies persistantes. Malgré tout, Illanes craint surtout de longues périodes de sécheresse.

"« Apprendre à vivre avec le changement climatique est primordial », a-t-il déclaré. "Nous savons que c’est surtout la question de l’eau qui est la plus préoccupante quand on regarde vers l’avenir.

Fernando Carrasco Spano, le directeur général d'Olivos Ruta del Sol, dont les plantations se trouvent à environ 100 kilomètres au nord de la vallée du Maule, ont confirmé que les conditions climatiques entraînaient un rendement plus faible.

"« Cette année, nous avons eu une baisse de rendement de sept pour cent », a-t-il déclaré. "Les olives n’ont pas atteint la concentration en huile des années précédentes. Le nombre total de kilos d’olives a été très bon, mais le rendement a été très faible.

"« Le principal défi de cette saison a été d’équilibrer le temps de récolte et le rendement », a ajouté Carrasco Spano. "« D’un côté, nous voulions récolter tôt pour éviter le risque de gel. De l’autre, nous voulions attendre quelques jours ou semaines pour que les olives continuent à accumuler de l’huile. Au final, nous avons obtenu un bon résultat et une campagne 2024 intéressante. »

Malgré la baisse spectaculaire de la production, les exportateurs chiliens ont profité des mauvaises récoltes consécutives dans le bassin méditerranéen et des prix historiquement élevés qui en ont résulté en Europe et dans les Amériques.

"« Au cours du premier semestre 2024, c'est-à-dire de janvier à juin, 38,165,119 34,347,980 50 $ (2023 - - €) de valeur FOB ont été exportés, ce qui représente une augmentation de - pour cent par rapport à la même période en - », a déclaré Moglia.

"Concernant le volume des expéditions d'huile d'olive à l'étranger, au cours du premier semestre 2024, un total de 4,176 tonnes d'huile d'olive ont été expédiées, ce qui représente une baisse de deux pour cent par rapport à la même période en 2023", a-t-elle ajouté.

Le Brésil et les États-Unis demeurent les principales destinations des exportations chiliennes, représentant respectivement 58.4 et 23.1 pour cent en valeur. L'Espagne est la troisième destination, avec 7.4 pour cent en quantité.

"« Il y a eu une demande plus importante de la part de marchés comme le Brésil », a confirmé Illanes. "Le fait que la production en Espagne ait diminué au cours des trois dernières années consécutives en raison de la sécheresse a provoqué une diminution des stocks mondiaux de huile et a entraîné une augmentation de la demande des marchés voisins.

"« Nos exportations ont augmenté de 33.4 pour cent, tant en valeur qu’en volume », a ajouté Carrasco Spano.

En raison d’une demande mondiale constante et d’une production en baisse, les prix de l’huile d’olive au Chili ont considérablement augmenté.

Selon Astudillo, le prix d'un demi-litre d'huile d'olive en bouteille de marque de producteur est d'environ 7,500 7.30 pesos chiliens (900 euros). Il estime que les Chiliens consomment entre - millilitres et un litre d'huile d'olive par habitant.

"« Le prix des huiles en bouteille dans les rayons [a doublé], ce qui a obligé le marché, en particulier le consommateur final, à rechercher des formats plus grands ou moins chers », a-t-il déclaré.

Bien qu'aucune donnée officielle sur la consommation nationale d'huile d'olive n'ait été publiée cette année, a ajouté Astudillo, "« On constate qu’il y a une diminution de la consommation au niveau local. »

Cependant, Illanes a déclaré que Las Doscientos, qui vend environ 50 pour cent de son huile d'olive au Chili, n'a pas constaté de baisse de la demande par rapport à la réduction de l'offre.

"« Peu importe le prix, qui a beaucoup augmenté, la demande n’a jamais baissé dans la même proportion que l’offre », a-t-il déclaré. "« Nous savons maintenant que la demande a été maintenue tout en atteignant ces niveaux de prix. Cela nous rassure de savoir que les gens considèrent l’huile d’olive comme un élément essentiel de leur panier de produits de base. »