Un célèbre agriculteur sicilien préserve les paysages et les cultivars traditionnels

À Buccheri, le plus haut village des Monts Hybléens de Sicile, des oliviers millénaires se dressent de manière imposante comme gardiens ancestraux du territoire qui abrite agrestis.

"« Nos vergers sont principalement composés d’arbres centenaires, dont plusieurs datent probablement de plus de mille ans », a déclaré le copropriétaire Pietro Nicotra.

Agrestis a été fondée en 2003 dans le sud-est de la Sicile par Lorenzo, le père de Nicotra, et son ami Giuseppe Paparone. L'entreprise a pour objectif de rechercher la qualité et de mettre en valeur la variété d'olive autochtone Tonda Ibléa.

Notre objectif n'est pas seulement de produire des huiles d'olive extra vierges et des olives de haute qualité, mais également de préserver ces anciennes plantations. - Pietro Nicotra, copropriétaire, Agrestis

"« Nos oliviers sont dispersés sur ces pentes abruptes selon un schéma de plantation extensif et irrégulier », a déclaré Nicotra. "Au printemps, les espaces entre eux deviennent des prairies fleuries. gestion biologique « Cela nous permet de maintenir les plantations en bonne santé, prospères et riches en biodiversité. »

Autrefois consommée principalement comme olive de table, la Tonda Iblea est de plus en plus utilisée pour produire des olives primées. huile d'olive extra vierge.

L'un d'entre eux est l'Agrestis Fiore d'Oro DOP, un monovariétal qui a remporté cinq Gold Awards au NYIOOC World Olive Oil Competition, grâce à son profil complexe. Ses parfums de tomate verte, de pomme et de balsamique se fondent avec des notes de fèves, d'asperges, de céleri et de basilic.

"« Agrestis a été parmi les premières entreprises de la région à procéder à une récolte précoce », a déclaré Nicotra. "Considérez qu’ici, autrefois, par tradition, la récolte commençait le 8 décembre [jour de l’Immaculée Conception, jour férié en Italie].

"Quand nous étions enfants, nous aidions nos parents à ramasser les olives pendant Vacances de Noël," il ajouta. "Ils ont commencé à récolter en novembre, puis en octobre, et maintenant nous cueillons les premiers fruits fin septembre.

Aujourd'hui, Nicotra gère l'exploitation avec sa sœur Julia, son père et Salvatore Paparone, fils du cofondateur de l'entreprise. Julia a rejoint l'équipe il y a deux ans et s'occupe de la communication de l'entreprise.

Lorenzo et Pietro Nicotra sous un olivier centenaire à la ferme Agrestis. (Photo : Agrestis)

"Julia et moi sommes bilingues grâce à notre mère, Rosa, qui est allemande, et cela m'a poussé à fréquenter un lycée linguistique », explique Nicotra. "Ensuite, j'ai obtenu un master en économie d'entreprise tandis que Salvatore étudiait les sciences et technologies alimentaires. Ayant des formations différentes, nous utilisons nos propres compétences dans un domaine spécifique de l'entreprise.

Une équipe de travailleurs sur le terrain soutient l'équipe tout au long de l'année. Pendant une bonne saison de récolte, jusqu'à 30 personnes sont employées pour récolter les fruits de 20,000 120 arbres. Les vergers s'étendent sur - hectares, dont l'entreprise est en partie propriétaire et en partie locataire.

"« Nous ne savons pas qui a planté nos oliviers », a déclaré Nicotra. "J’ai entendu une légende sur les Grecs qui, arrivés par bateau, puisque la vallée où se trouvent aujourd’hui les vergers était une rivière navigable, ont trouvé des oliviers sauvages sur ses rives et les ont domestiqués. Cependant, cela suggère que la culture de l’olivier a été répandue par les populations antiques qui se sont installées dans cette région.

Il y a des millions d'années, les monts Hybléens étaient un complexe volcanique sous-marin formé par soulèvement tectonique. Il en résulta un sol fertile, où prospèrent aujourd'hui les oliviers à une altitude comprise entre 600 et 700 mètres.

Les racines étendues des arbres anciens peuvent absorber l'eau des couches profondes du sol, ce qui les rend résistants aux longues périodes de sécheresse sur l'île.

"« Ces vieux oliviers n’ont pas besoin d’être irrigués et, de toute façon, il n’est pas possible de mettre en place un système d’irrigation en raison de la disposition irrégulière des vieux vergers », a déclaré Nicotra. "Cependant, ces derniers temps, ils souffrent davantage du stress hydrique prolongé.

"En effet, nous avons dû faire face aux effets du changement climatique, qui a entraîné une baisse de la production pendant deux années consécutives," il ajouta.

L'agriculteur sicilien a déclaré que les problèmes les plus importants se sont produits pendant la période de floraison de l'olivier, généralement la phase la plus délicate de la cycle de vie de l'arbre.

"« Nous sommes rapidement passés des températures glaciales de l’hiver à une chaleur extrême et à une moiteur, comme s’il n’y avait pas de printemps », a déclaré Nicotra. "Ici, dans les montagnes, nous avons des nuits humides avec du gel, et si la température matinale atteint 28 ºC à 30 ºC, elle brûle facilement les fleurs, ce qui s'est produit l'année dernière.

Nicotra a également expliqué que, en raison de ses caractéristiques variétales, la Tonda Iblea a besoin de conditions climatiques idéales pour une bonne pollinisation. Pour faciliter ce processus, les anciens paysans ont planté à côté d'elle des variétés pollinisatrices, telles que la Biancolilla, la Nocellara et la locale Oliva Lunga, qu'Agrestis utilise aujourd'hui pour créer des mélanges.

Lorenzo Nicotra utilise un rastrello, ou râteau à main, pour récolter les olives. (Photo : Agrestis)

L'entreprise s'appuie sur un moulin situé dans la ville voisine de Raguse pour transformer les fruits dans les heures qui suivent leur cueillette. Les machines de pointe du moulin permettent une extraction optimale des six huiles d'olive extra vierges produites par Agrestis. Certaines d'entre elles sont certifiées avec l'Appellation d'Origine Protégée (AOP) Monti Iblei et la Indication géographique protégée Sicile (IGP).

"« En raison de la baisse de production, la dernière récolte a nécessité moins de travailleurs et s'est terminée plus tôt », a déclaré Nicotra. "« Début décembre, nous cueillons les derniers fruits destinés à la transformation en olives de table. En été, nous surveillons toutes les plantes et, en fonction de la quantité de fruits qu’elles produisent, nous décidons lesquelles réserver à cet effet. »

En plus de la transformation des olives en eau salée, l'entreprise a fait revivre une ancienne méthode de salage à sec appelée »Passuluna. Cette méthode consiste à placer les fruits dans des barriques avec du sel et à les retourner continuellement pendant un mois. Le résultat est un produit au goût intense.

"« Notre objectif n’est pas seulement de produire des huiles d’olive extra vierges et des olives de haute qualité, mais aussi de sauvegarder ces anciennes plantations et leur territoire », a déclaré Nicotra. "Permettez-moi de dire que notre mission est de préserver cette terre.

Il a expliqué qu'autrefois, chaque famille de ce petit village de montagne s'occupait de son propre verger, mais aujourd'hui, de nombreuses parcelles ont été abandonnées en raison du manque de relève générationnelle. Depuis sa création, l'entreprise a loué ou acheté des vergers abandonnés et semi-abandonnés à les faire revivre.

"« Grâce à notre travail, nous maintenons les vergers propres, prévenons les incendies de forêt et réduisons les risques hydrogéologiques », a déclaré Nicotra. "En été, lorsque la température est très élevée, un feu de forêt peut se propager plus facilement si les champs sont remplis d’herbe et de buissons envahissants, et un petit incendie peut détruire en un instant un olivier qui est là depuis des siècles.

Tondre le gazon et retirer les débris d'élagage permet d'éviter que les broussailles ne s'accumulent et n'alimentent potentiellement les incendies. (Photo : Agrestis)

"Ensuite, lorsque le sol est brûlé et que les plantes ne le soutiennent plus avec leurs racines, des coulées de boue peuvent facilement se produire après des pluies torrentielles », a-t-il ajouté. "Il est bien établi que cette situation est exacerbée par changement climatiqueNotre objectif est de réaliser une oléiculture durable, qui, basée sur preuve scientifique, aide à y faire face. »

Lorsque l'équipe récupère une oliveraie, les plantes négligées sont généralement soumises à une taille de réforme, qui consiste à couper les branches principales. Cela implique une période d'attente de plusieurs années avant que de nouvelles pousses ne commencent à germer et que les oliviers produisent à nouveau des fruits.

"« Travailler sur un terrain en pente demande plus d’efforts et augmente les coûts de production », explique Nicotra. ""Cela s'ajoute aux problèmes climatiques auxquels nous sommes confrontés et à la baisse conséquente de la production au cours des dernières années. Et pourtant, cela ne nous empêche pas d'avancer sur notre chemin et de nous améliorer, en nous efforçant de faire de notre mieux même dans cette période difficile pour la culture de l'olivier".

Il a évoqué les commentaires de certains visiteurs impressionnés par la ténacité de son équipe à travailler tout en recherchant la qualité dans un contexte aussi difficile.

"Il y a quelque temps, à la fin d'une visite sur le terrain, un agronome expérimenté m'a dit que nous »« Il faudrait payer les travailleurs pour continuer à travailler ici », car, selon lui, ce n’est pas économiquement viable », a déclaré Nicotra. "Il nous a traités de fous, car il se demandait comment nous pouvions cultiver ces parcelles et rester une entreprise florissante.

"Et nous continuons toujours, avec passion et engagement, à réaliser ce travail qui nous donne tant de satisfactions », a-t-il conclu. "Nos produits sont largement appréciés et nos clients savent que la qualité que nous proposons va de pair avec notre engagement à protéger ces oliviers centenaires et leur environnement, qui sont un véritable patrimoine pour tous.