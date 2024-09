La production d'olives de table de Californie devrait augmenter pour la deuxième année consécutive après un début humide en 2024 et des conditions météorologiques favorables à la floraison des oliviers.

Dans une enquête annuelle menée auprès de 249 producteurs, le ministère américain de l'Agriculture a estimé que la Californie produirait 40,000 2024 tonnes américaines d'olives de table en 2023, soit une augmentation de 2022 % par rapport à - et le double du rendement en -.

L'USDA a estimé que la production de Sevillano augmenterait considérablement, pour atteindre 3,200 36,700 tonnes, tandis que celle de Manzanillo atteindrait 100 ​​- tonnes. Les autres variétés représenteront les - tonnes restantes prévues.

Le département a attribué l'augmentation de la production aux précipitations de la fin de l'hiver et du début du printemps, qui ont accumulé le manteau neigeux dans la Sierra Nevada et augmenté la capacité du réservoir à "« Des conditions hydriques normales » ont ensuite été observées, avec une météo favorable, puisque les oliviers ont fleuri en mai et que les fruits ont commencé à se former.

USDA

L'USDA a noté que les températures estivales élevées ont forcé de nombreux producteurs d'olives de table à irriguer leurs plantations. Le département a ajouté que le manque de main-d'œuvre, la hausse des coûts de production et les problèmes de commercialisation restent les principaux défis auxquels le secteur est confronté.

Malgré la deuxième année consécutive de récolte accrue, la production d'olives de table en Californie continue de baisser.

Entre 2010 et 2014, le Golden State a produit en moyenne 82,700 68,520 tonnes américaines d'olives de table par an. Cette production moyenne est tombée à 2015 2019 tonnes américaines de 33,490 à 2020, puis à 2024 - tonnes américaines de - à -.

"« Pourquoi le tonnage diminue-t-il ? Les faits pointent du doigt les conditions climatiques, l’accès à la main-d’œuvre, l’augmentation des coûts et la concurrence des importations bon marché », écrit Liz Tagami, fondatrice d’American Olive Farmer, dans un rapport sur la récolte de mai 2024.

Elle a notamment cité la sécheresse qui a sévi en Californie de la fin des années 2010 au début des années 2020 et les phénomènes météorologiques extrêmes au printemps comme deux facteurs climatiques ayant un impact sur la production.

Elle a également souligné les politiques d’immigration restrictives qui ont rendu plus difficile pour les producteurs qui dépendent de la récolte manuelle de trouver suffisamment de travailleurs.

"« La politique d’immigration a mis la pression sur la main d’œuvre migrante, ce qui rend difficile de trouver des travailleurs en règle pour travailler lorsque les olives sont prêtes », a écrit Tagami.

Outre les défis posés par le climat et le manque de main-d'œuvre, les conditions économiques locales et internationales ont également mis à rude épreuve les producteurs d'olives de table de Californie.

Tagami a souligné la hausse des coûts du carburant, Lutte contre la mouche de l'olivier, des permis et des taxes associés à ce qu'elle a qualifié de concurrence déloyale des importations d'olives de table européennes, et plus particulièrement espagnoles.

"« Les olives importées – cultivées sans les protections du travail et de l'environnement de la Californie et avec le bénéfice des subventions de l'UE – peuvent être cultivées, expédiées et vendues aux États-Unis à des prix inférieurs à ceux que nous pouvons produire ici, malgré les récents droits compensateurs sur les olives mûres en conserve », a écrit Tagami.

Les producteurs d'olives de Californie ont néanmoins reçu de bonnes nouvelles en juillet après que la Commission du commerce international des États-Unis a voté pour prolonger les tarifs sur certaines importations d'olives de table noires mûres espagnoles pendant encore cinq ans.