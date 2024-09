La coopérative calabraise met l'accent sur la qualité tout en créant des économies d'échelle

Les producteurs d'olives de Calabre, deuxième région productrice d'huile d'olive d'Italie, ont déjà commencé la récolte.

"« Même si nous n’anticipons pas de gros volumes cette année, nous nous attendons à un produit de qualité supérieure », a déclaré Valeria Minasi, coordinatrice du projet Dea Carolea dans la région du sud-ouest de l’Italie.

Dea Carolea est une coopérative expérimentale formée par des producteurs locaux d'huile d'olive. L'objectif est de réaliser des économies d'échelle, d'optimiser les pratiques agronomiques et d'élever collectivement leur production de haute qualité. huile d'olive extra vierge sur le marché mondial.

Une caractéristique distinctive de cette culture est son rendement final en huile d'olive exceptionnellement élevé, inégalé par d'autres, même avec une récolte précoce... C'est une huile d'olive très appréciée avec un profil fruité moyen presque intense. - Antonio Lauro, fondateur, EVO IOOC Italie

Dea Carolea est un jeu de mots qui fusionne le mot italien pour déesse, dea, avec Carolea, la variété d'olive qui a longtemps dominé la plaine de Lamezia Terme.

Sous la marque Dea Carolea, les producteurs participants adhèrent à des protocoles de production stricts et à des certifications d'huile d'olive.

Le projet Dea Carolea s'inscrit dans la continuité du travail des producteurs déjà présents dans le Lametia Certification d'Appellation d'Origine Protégée, qui s'applique à l'huile d'olive produite à Lamezia Terme.

De nombreux oléiculteurs gèrent des vergers de petite et moyenne taille dans la plaine, et certaines familles produisent de l'huile d'olive depuis des siècles.

Dea Carolea est promue comme une opportunité pour les producteurs d'agrandir leurs fermes, leurs fermes et leurs moulins à huile d'olive, favorisant la résilience grâce à l'effort collectif.

"« Une nouvelle génération d’entrepreneurs oléicoles qui ont repris et revitalisé leurs entreprises familiales sont la force motrice du projet », a déclaré Minasi. "Pour que la marque émerge, comme ce fut le cas avec la célèbre Terra di Bari, cet héritage et ces expériences diverses doivent converger vers un seul produit.

Selon le coordinateur du projet, 17 producteurs se sont déjà engagés à respecter les normes AOP de la marque sur une partie ou la totalité de leur production.

"« Certains de nos arbres sont centenaires, tandis que d'autres ont été remplacés pour améliorer la productivité », a déclaré Margherita Di Giovanni, copropriétaire de Podere d'Ippolito, une ferme du consortium AOP et promotrice du projet Dea Carolea. "Cependant, nous évitons l’agriculture intensive ou super-intensive car c’est notre paysage et notre identité. »

"« Gérer une oliveraie aussi belle n’est pas toujours facile en raison des coûts impliqués », a-t-elle ajouté. "Les arbres centenaires sont plus exigeants et représentent un défi de taille, et nous sommes confrontés à une pénurie de main-d’œuvre.

Selon Di Giovanni, la fragmentation et la petite taille des producteurs locaux d'huile d'olive ont ralenti la reconnaissance des huiles d'olive extra vierges de Carolea.

"« Au début, nous avons organisé des promotions et des rencontres avec des acheteurs et d’autres personnes intéressées par l’huile d’olive AOP Lametia », a déclaré Di Giovanni. "Cela nous a permis d’identifier d’éventuelles faiblesses. »

"« Nous avons réalisé qu’unir nos forces était essentiel pour garantir à la fois la qualité et la quantité », a-t-elle ajouté, soulignant la nécessité de répondre aux exigences du marché international.

Margherita Di Giovanni estime que la coopérative Dea Carolea aidera les producteurs locaux à promouvoir l'huile d'olive extra vierge Carolea à l'échelle mondiale. (Photo : Dea Carolea)

En plus des directives de l'AOP Lametia, Dea Carolea fournit aux membres des procédures spécifiques à suivre.

Ces procédures garantissent l’accès uniquement à de l’huile d’olive extra vierge certifiée AOP, également testée par un panel de dégustation certifié.

"« Nous testons chaque lot soumis au projet qui possède déjà une certification AOP », a déclaré Minasi. "Une fois ces lots mélangés en un seul produit, l'huile d'olive extra vierge qui en résultera recevra également sa propre certification AOP.

"« De plus, le produit subit un examen plus approfondi par un panel de tests certifiés, après quoi il devient une huile d'olive extra vierge Dea Carolea », a-t-elle noté.

En raison des pratiques agronomiques variées de ses membres, Dea Carolea produit des huiles d’olive biologiques et conventionnelles.

"« Un exemple de ces procédures standardisées est la récolte, qui devrait battre son plein à la mi-octobre », explique Minasi.

Les producteurs optent pour une récolte précoce pour capturer la qualité optimale du cultivar Carolea tout en évitant les risques potentiels mouche des fruits infestations.

"« Une caractéristique distinctive de cette culture est son rendement final en huile d'olive exceptionnellement élevé, inégalé par d'autres, même avec une récolte précoce », a déclaré Antonio Lauro, dégustateur professionnel et fondateur de l'association. EVO IOOC Italie Concours de qualité de l'huile d'olive.

La récolte précoce permet à Carolea de mettre en valeur sa maturité optimale. avantages pour la santé et qualités organoleptiques.

"« Récoltée tôt, la Carolea contient un niveau élevé de biophénols, ce qui n'est pas le cas lorsqu'elle est récoltée à maturité », a déclaré Lauro. "Le moment idéal pour la récolte est lorsque les olives commencent à passer du vert au jaune, ce qui permet d'obtenir un rendement qui reste élevé par rapport aux autres cultivars.

"« C’est une huile d’olive très appréciée avec un profil fruité moyen presque intense », a-t-il ajouté. "Les notes caractéristiques du cultivar comprennent la pomme, la pomme dorée et l'amande, avec des notes d'artichaut et de feuille d'olivier souvent présentes.

L'amertume de Carolea est nettement prononcée, avec une intensité moyenne. "« Elle a tendance à éclipser les notes épicées, qui sont également d'intensité moyenne mais légèrement plus douces », a déclaré Lauro.

Di Giovanni a souligné que le fait d'agir en tant que coopérative entre les membres permet aux acheteurs à la recherche d'huiles d'olive Dea Carolea de traiter avec un point de contact unique.

"« Nous pensons que c’est l’étape clé vers laquelle nous aspirons », a-t-elle déclaré. "« De nouveaux producteurs émergent, dont beaucoup sont jeunes, ce qui est très prometteur. Nous sommes fiers que le consortium AOP inclue désormais des partenaires historiques et de nombreuses jeunes entreprises dirigées par des femmes. »

Minasi et Di Giovanni ont tous deux souligné que la prochaine étape du projet, au-delà du lancement de Dea Carolea, est de se concentrer sur son expansion ultérieure.

"Si les entreprises de taille moyenne et bien structurées peuvent bénéficier du projet, cela est particulièrement vrai pour les petits producteurs », a déclaré Di Giovanni.

"« La collaboration permet une plus grande compétitivité et des acquisitions conjointes plus avantageuses », a-t-elle ajouté. "Elle ouvre également l'accès aux sources de financement que les politiques publiques réservent aux groupes d'entreprises, aux consortiums et aux coopératives, s'alignant ainsi sur l'orientation du législateur.

"« L'huile d'olive et les olives de table Carolea sont très importantes pour la Calabre, représentant probablement 40 à 50 pour cent de la production d'olives de la région », a déclaré Lauro. "Cette culture est assez rustique, bien qu'elle souffre de pathogènes comme l'œil de paon ; ceux-ci sont toutefois gérables même en agriculture biologique.

"« Si tout se passe comme prévu, la récolte sera terminée d’ici octobre », conclut Minadi. "Les certifications seront délivrées en novembre et Dea Carolea devrait être disponible à la vente d'ici la fin du mois.