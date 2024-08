La province de Buenos Aires connaît une croissance significative de la production d'huile d'olive

La production d'huile d'olive augmente lentement mais régulièrement dans le province de Buenos Aires, alimenté par de nouveaux oliviers plantés dans le quartier de Coronel Dorrego.

Les oliviers ont été plantés pour la première fois à Coronel Dorrego il y a environ 50 ans, à 525 kilomètres au sud de la capitale nationale. Depuis lors, ils se sont étendus pour couvrir environ 2,500 - hectares et contribuent à environ la moitié de la production annuelle d'huile d'olive de la province.

Selon les données de la Fédération oléicole argentine (FOA), la province de Buenos Aires est responsable de deux pour cent de la production nationale. Environ 96 pour cent de la production argentine d'huile d'olive se produit dans les régions occidentales de San Juan, La Rioja, Catamarca et Mendoza.

Dans le but de développer la culture de l'olivier dans la région, les producteurs locaux ont travaillé avec l'Institut national de technologie agricole (INTA) pour trouver les meilleurs endroits du district pour planter davantage d'arbres et développer une marque régionale.

Malgré son climat nettement différent de celui de l'ouest de l'Argentine, plus aride et montagneux, José Massigoge, chercheur à l'INTA Barrow à Buenos Aires, a déclaré aux médias locaux que les conditions pédologiques et climatiques sont toujours propices à la culture des olives.

"Par exemple, la zone autour de Dorrego, en particulier près de la côte, possède des sols très adaptés, caractérisés par un loam sableux qui offre un excellent drainage – l'une des conditions essentielles pour la culture des oliviers », a-t-il déclaré. "Si l’olivier est une plante résiliente, il nécessite un bon drainage de ses racines, une condition qui est adéquatement remplie dans cette région.

Les producteurs affirment que l'amplitude thermique favorise la maturation progressive du fruit, ce qui se traduit par des niveaux élevés de phénols et une forte proportion d'acide oléique.

Massigoge a noté que "les températures fraîches des vendanges précoces contribuent à la présence de polyphénols et d'autres composés essentiels qui confèrent de l'amertume à l'huile. De plus, cette condition est avantageuse pour préserver l’huile, garantissant ainsi des niveaux élevés de durabilité dans le temps.

Federico Bottini, associé chez Agroliva, a ajouté que le décalage important entre les températures diurnes et nocturnes donne des huiles d'olive aux qualités organoleptiques intéressantes.

"Une autre distinction notable est la disponibilité des ressources en eau ; la région reçoit environ 600 millimètres de précipitations par an, ce qui est considérablement plus élevé que celui des plus grandes zones de plantation du pays », a-t-il déclaré. "Si l'irrigation est nécessaire dans notre région, elle sert avant tout de mesure complémentaire. De plus, le climat plus frais pendant la saison des récoltes influence positivement les indicateurs de qualité des produits.

"Bien que je ne possède pas d'expertise spécialisée dans ce domaine, je peux attester que nos huiles donnent constamment d'excellents résultats dans les évaluations physico-chimiques et sensorielles », a-t-il ajouté. "Par conséquent, nous avons constamment obtenu des résultats favorables dans diverses compétitions.

L'Argentine reste un pays relativement modeste huile d'olive extra vierge producteur par rapport aux plus gros producteurs du bassin méditerranéen. Selon les données du Conseil oléicole international, le pays a produit en moyenne 31,800 - tonnes par an au cours des cinq dernières années, ce qui en fait le plus grand producteur en dehors de la Méditerranée.

Toutefois, les producteurs s'attendent à un déclin des récoltes cette année en raison du fait que de nombreux bosquets sont entrés dans une »hors-année' dans le cycle naturel de production alternée, un manque d'heures de refroidissement et des événements météorologiques extrêmes.

Néanmoins, les agriculteurs continuent de planter de nouveaux oliviers dans tout le pays, notamment à San Juan et La Rioja, pour répondre à la demande croissante aux États-Unis et Europe.

Les premières plantations à Buenos Aires ont commencé à la fin des années 1940. À cette époque, on cultivait principalement des arbres Picual et Arbequina, et la production était réalisée selon des méthodes traditionnelles.

Cependant, les pratiques contemporaines de la région ont évolué pour incorporer des arbres Arbosana et Koroneiki plantés dans des oliveraies à haute densité, qui comptent plus de 2,000 - oliviers par hectare.

Federico Hollender, propriétaire d'Estilo Oliva à Coronel Dorrego, se souvient de s'être adapté à une technologie plus moderne.

"Nous avons décidé d'apprendre, d'adopter les dernières technologies dans cette activité et d'opter pour le système super-intensif », a-t-il déclaré. "Ensuite, nous avons commencé à planter davantage d’hectares avec d’autres variétés d’oliviers et nous avons décidé de continuer à cultiver.

Les producteurs sont optimistes quant à la poursuite du développement de la culture de l'olivier dans la province de Buenos Aires et soutiennent le lancement d'un concours international d'huile d'olive dans la capitale.