Les saveurs du Péloponnèse dans les cuisines américaines

Lorsque la gréco-américaine Katerina Mountanos s'est installée aux États-Unis et a fondé une famille, elle a été déçue par le goût de la plupart des huiles d'olive grecques vendues dans les supermarchés américains.

"« Lorsque j’ai fondé ma propre famille, j’ai commencé à cuisiner davantage à la maison », a déclaré Mountanos. Olive Oil Times. "J'ai trouvé que le Huile d'olive extra vierge grecque « Au supermarché, ça n’avait aucun goût comparé à ce que ma famille produisait et appréciait en Grèce. »

Bien qu'elle ait grandi principalement à Londres et à New York, Mountanos a passé les étés de son enfance dans la maison familiale de cette petite ville pittoresque de Koroni, dans le sud du Péloponnèse.

"« Ce village idyllique a toujours représenté la vraie Grèce », a-t-elle déclaré. "Je ne suis pas sûr de pouvoir exprimer avec des mots le bruit de la mer, l’odeur du sel et le goût de l’huile d’olive.

Koroni est considérée comme l'origine de la variété d'olive Koroneiki. Au 19th Au cours du siècle, la ville s'est développée rapidement et l'économie locale s'est développée grâce à la production d'huile d'olive, de raisins secs et de poterie.

"« J’ai grandi en sachant quel goût avait une bonne huile d’olive », a déclaré Mountanos. »Je savais que je voulais apporter de bonnes choses aux États-Unis.

Avant de se lancer dans le monde de la production d’huile d’olive, Mountanos a également suivi une cours de sommelier à l'huile d'olive pour approfondir les mérites et les qualités de huile d'olive extra vierge.

Katerina Mountanos a fondé Kosterina pour importer l'huile d'olive extra vierge et les olives de table du Péloponnèse aux États-Unis. (Photo : Kosterina)

"J'ai été époustouflé par le avantages pour la santé « Nous obtenons des résultats incroyables lorsque les olives sont récoltées tôt et moulues correctement », a-t-elle déclaré. "J'ai appris le polyphénols « On les trouve dans l’huile d’olive extra vierge et l’histoire de l’équipe de recherche qui les a découverts. »

"« J’ai décidé de concentrer mes efforts sur la fabrication d’une huile d’olive extra vierge authentiquement méditerranéenne, délicieuse à sentir, à goûter et à cuisiner et, surtout, pleine de bienfaits pour la santé », a ajouté Mountanos.

Les polyphénols de l’huile d’olive, tels que oleuropéine, hydroxytyrosol et la oléocanthal, sont des composés végétaux naturels agissant comme antioxydants.

L’oléocanthal, en particulier, présent uniquement dans l’huile d’olive extra vierge, s’est avéré avoir les mêmes effets sur le corps humain que l’ibuprofène, un anti-inflammatoire qui soulage la douleur, la fièvre et l’inflammation.

Kosterina, l'entreprise fondée par Mountanos (également connue sous le nom de Katina) et son mari Kostas, a lancé sa première marque d'huile d'olive en bouteille en 2020. L'huile d'olive extra vierge Kosterina Original à haute teneur phénolique est fabriquée à partir d'olives Koroneiki récoltées précocement et cultivées dans le sud du Péloponnèse.

Kosterina traite également les olives de table Kalamata et vertes Konservolia. (Photo : Kosterina)

Depuis lors, Kosterina a élargi sa gamme d'huiles d'olive pour inclure l'huile d'olive Kosterina Everyday, une huile d'olive extra vierge biologique la mieux adaptée à cuisson et la pâtisserie, et la gamme d'huiles d'olive extra vierge aromatisées aux herbes grecques et à l'ail.

"« L’huile d’olive extra vierge de qualité supérieure et riche en polyphénols a toujours été au cœur de notre marque », a déclaré Mountanos. "Nous voulons aider les gens à vivre une vie plus longue et plus délicieuse.

"« Le goût est un indicateur de qualité, et trop d’Américains passent à côté non seulement de la saveur irrésistible de l’huile d’olive extra vierge, mais aussi des super pouvoirs antioxydants dérivés des olives récoltées tôt », a-t-elle ajouté.

Engagement de qualité et d'authenticité a porté ses fruits pour Kosterina, ce qui a valu à l'entreprise un Silver Award lors de la NYIOOC World Olive Oil Competition pour le monovariétal Kosterina Original, sa première participation au concours.

La récolte commence dans les oliveraies de Kosterina à Koroni. (Photo : Kosterina)

Sans surprise, l'ascendance grecque de Mountanos et sa passion pour les saveurs grecques authentiques l'ont également amenée à se lancer dans le commerce des olives de table ; un ajout récent à la gamme de produits méditerranéens de Kosterina est les olives de table Kalamata et Konservolia vertes naturellement séchées de la société.

Une fois de plus, Mountanos est retournée dans son enfance pour trouver les outils qui, selon elle, lui seraient utiles.

mieux adapté au nouveau projet de Kosterina.

"« Quand j'étais jeune et que je passais mes étés à Koroni, ma grand-mère et d'autres habitants attachaient un sac d'olives de la maison et les laissaient sécher dans la mer pendant des mois », a déclaré Mountanos.

"« Presque toutes les olives que j’ai vues ici aux États-Unis étaient des olives noires sans saveur qui avaient probablement été séchées dans de la lessive, ce qui enlève tous les nutriments sains de l’olive », a-t-elle ajouté. "« Ainsi, lorsque nous avons trouvé notre producteur en Grèce qui traitait ses olives naturellement dans du sel marin, nous savions que nous avions trouvé le bon producteur pour apporter des olives grecques de haute qualité aux États-Unis. »

Kosterina a remporté un Silver Award au 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition. (Photo: Kosterina)

Selon une source, les premières olives séchées dans l'eau salée auraient été découvertes accidentellement à flot quelque part dans les mers grecques dans l'Antiquité : dans son poème épique Énéide du 1st Au 15e siècle avant J.-C., le poète romain Virgile raconte l'histoire d'un pêcheur grec qui trouva des olives flottant dans l'eau alors qu'il pêchait. Après les avoir goûtées, il se rendit compte qu'elles avaient perdu leur goût amer et offraient une saveur unique.

Mountanos a déclaré que le séchage naturel des olives dans de la saumure de sel marin pendant six à douze mois donne des olives fermentées avec des niveaux élevés de probiotiques, les bactéries considérées comme essentielles pour un intestin sain.

"L’huile d’olive extra vierge est reconnue pour ses bienfaits pour le cœur, mais les olives sont elles-mêmes une source de nutriments essentiels », a-t-elle ajouté. "Les olives sont également riches en graisses monoinsaturées, qui favorisent la santé cardiovasculaire et contiennent du fer, du cuivre, du calcium et des fibres.

"« Je me considère chanceux et je souhaite partager les trésors remarquables du sud de la Grèce du mieux que je peux », a déclaré Mountanos. "Ma ville natale, Koroni, et les souvenirs que ma famille et moi y avons créés sont étroitement liés à tout ce que nous faisons à Kosterina.

"Notre mission est de continuer à prouver que la santé peut aussi être délicieuse et que la cuisine moderne La diète méditerranéenne « C’est ce qu’il y a de mieux pour la santé en général », a-t-elle conclu.