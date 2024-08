Boundary Bend, leader australien novateur de l'huile d'olive

En un peu plus de dix ans, les co-fondateurs Rob McGavin et Paul Riordan et leur équipe de Boundary Bend Limited ont créé la plus grande entreprise d'huile d'olive d'Australie. "Mais jeez, nous avons eu quelques difficultés », explique M. McGavin. "C'est juste dur. Et je dirais que 95% des gens qui sortent et plantent une oliveraie - même s'ils sont dans l'industrie - ont vraiment du mal, car il est très, très difficile de les faire produire de manière cohérente - pour obtenir une bonne pollinisation, nutrition, l'eau, le traitement, la logistique - pour que vous ayez un EVOO d'excellente qualité de l'autre côté à un prix compétitif.

L'expert en huile d'olive, le Dr Richard Gawel, fait l'éloge des efforts de Boundary Bend et de ses contributions significatives à l'industrie dans son ensemble. "C'est une entreprise véritablement intégrée verticalement, de la pépinière au marketing », déclare Dr Gawel. "Ils contribuent beaucoup à la recherche sur l'huile d'olive, et bon nombre de leurs résultats sont accessibles au public et pertinents pour les producteurs en Australie et ailleurs. Ils ont mené des recherches sur un large éventail de sujets tels que les agents de relâchement des fruits, les dommages causés par le gel, la récolte mécanique et les aides à la transformation pour n'en nommer que quelques-uns et leur laboratoire a également travaillé sur la vérification de la validité de nouveaux tests qui aident à identifier ce que je considère être le fléau de l'industrie: la présence d'huile ancienne dans les mélanges. Plus important encore, grâce à leur Cobram Estate marque, ils ont contribué à mettre des EVOO abordables et de haute qualité sur les rayons des supermarchés australiens. »

Le Dr Gawel souligne également que les experts techniques de l'entreprise, Leandro Ravetti et Pablo Canamasas, sont actifs dans la diffusion de leurs résultats auprès de l'industrie et consacrent leur temps à d'autres questions de l'industrie telles que l'élaboration de normes modernes et pertinentes pour aider les consommateurs à mieux comprendre la différence entre les qualités d'huile d'olive.

"Du côté du marketing », ajoute le Dr Gawel, "Boundary Bend a travaillé activement à la création et à la promotion de deux niveaux d'EVOO - une ligne de supermarché et une ligne de spécialités à base de variétés, et ils sont peut-être devenus la marque EVOO la plus immédiatement reconnue en Australie. En tant qu'entreprise, ils soutiennent depuis longtemps la Association australienne de l'olivier, à la fois en fournissant

expertise et soutien à la recherche.

Aujourd'hui, Boundary Bend Limited exploite plus de 250 millions de dollars australiens (254 millions USD) d'actifs oléicoles et, avec 2.5 millions d'oliviers sous son contrôle, est le plus grand propriétaire / gestionnaire d'oliveraies d'Australie et l'un des plus grands au monde.

Au cours des six dernières saisons, BBL a dirigé l'industrie dynamique et émergente de l'huile d'olive en Australie. La société a été le premier et le seul producteur australien à produire et à traiter plus de 40,000 tonnes de fruits en une seule saison. Et avec moins de 18 pour cent de tous les oliviers plantés en Australie, les plantations BBL ont produit environ la moitié de l'huile d'olive australienne au cours des quatre dernières années.

La production de fruits obtenue par BBL est nettement supérieure aux moyennes mondiales et australiennes. Les rendements moyens en huile par hectare sont plusieurs fois (370 pour cent à 1,500 pour cent) supérieurs à ceux des principales régions productrices traditionnelles d'Espagne, d'Italie, de Grèce, de Turquie et de Tunisie.

"Les usines de transformation de pointe de BBL dans le nord de Victoria, avec plus de 1,700 - tonnes par jour de capacité, sont non seulement les plus grandes usines de transformation de l'hémisphère sud, mais aussi les plus efficaces et axées sur la qualité », explique Leandro Ravetti, directeur exécutif et technique. "Ces usines de traitement sont capables non seulement d'atteindre les coûts de traitement les plus bas en Australie et compatibles avec les coûts de traitement de toute autre région du monde, mais présentent également certaines des plus hautes efficacités d'extraction, avec une efficacité d'extraction moyenne de plus de 89% par le passé. quatre saisons."

Au cours des huit dernières années, BBL a produit des quantités croissantes d'huile d'olive tout en maintenant des normes de qualité extrêmement élevées. Pour preuve, au cours des deux dernières années seulement, les huiles BBL ont remporté quatre prix Best in Show (dont la meilleure huile d'Australie en 2009), les médailles d'or 22, les médailles d'argent 41 et les médailles de bronze 45, ce qui en fait les huiles les plus récompensées du L'industrie australienne de l'huile d'olive.

"Je pense que l'Australie est essentielle à l'avenir de l'industrie de l'huile d'olive », a déclaré Rob McGavin. "Il va y avoir des progrès assez importants dans l'hémisphère sud au cours des 10 prochaines années en ce qui concerne notre position sur le marché mondial. »Avec le dévouement de Boundary Bend à adopter de nouvelles technologies, à contester les conventions et à expérimenter de nouvelles idées, l'entreprise est sûre jouer un rôle déterminant dans ces événements à venir.