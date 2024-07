Un producteur primé fait la promotion de Rhodes comme destination de l'huile d'olive

Destination touristique populaire auprès des Grecs et des étrangers, l'île de Rhodes, au sud-est de la mer Égée, n'est pas la première région qui vient à l'esprit lorsqu'il s'agit d'huile d'olive grecque.

Cependant, l'amour de la famille Kallas pour les oliviers a placé Rhodes sur la carte des principales régions productrices d'huile d'olive du pays.

Le message que nous voulions envoyer (avec ces récompenses) est que, outre une destination touristique de premier plan, Rhodes est également un lieu de production d'huile d'olive de haute qualité. - Stavros Kallas, PDG, Natura Rodos

Les Kallas cultivent des oliviers depuis des générations ; leur première huile d'olive a été produite en 1959. Au fil des années, la famille a réalisé que la voie à suivre consistait à marquer l'huile d'olive au lieu de la vendre en vrac. La première huile d'olive issue de leurs oliveraies a été mise en bouteille à la fin des années 1990.

En 2000, la famille a transféré toutes ses activités dans le village de Theologos, au nord-ouest de Rhodes, fondant Natura Rhodes.

Un tournant pour l’entreprise a été sa première participation au salon 2020. NYIOOC World Olive Oil Competition, où il a remporté un Silver Award. Depuis lors, Natura Rodos a été régulièrement récompensée lors du plus grand concours de qualité d'huile d'olive au monde.

"Le message que nous voulions envoyer est que, outre une destination touristique de premier plan, Rhodes est également un lieu de production d'huile d'olive de haute qualité », a déclaré Stavros Kallas, directeur général de l'entreprise. "Au cours des années suivantes, nous n'avons cessé de faire de notre mieux et a gagné un Gold Award à New York en 2022. »

"C'est un grand plaisir pour nous que notre produit ait pu se frayer un chemin à l'étranger et être présenté à des personnes d'autres continents et cultures », a-t-il ajouté. "Les clients sont toujours impatients d’essayer quelque chose qui a été récompensé et connu pour dépasser les normes spécifiques de qualité et de goût.

Au 2023 NYIOOC, l'entreprise en a remporté un autre Gold Award pour son huile d'olive extra vierge Koroneiki, suivie d'un Médaille d'argent en 2024.

"Nos efforts ont été récompensés de la meilleure façon possible, assurant notre présence parmi les meilleures huiles d'olive au monde », a déclaré Kallas.

"Le prix de cette année était particulièrement important car ce fut une année vraiment difficile pour nous », a-t-il ajouté. "À la suite des incendies de forêt dévastateurs de l'année dernière, les cultures et l'environnement naturel de notre île ont été gravement touchés, et nous avons été témoins des effets du changement climatique sur l'écosystème de l'île.

Kallas cultive quatre variétés, dont Frantoio introduite pendant l'occupation italienne au début du 20th siècle. (Photo : Natura Rodos)

Natura Rodos cultive 2,000 - oliviers de quatre variétés différentes : le grec Koroneiki, l'italien Frantoio et les espagnols Arbequina et Picual. Environ un quart des arbres de l'entreprise sont issus de l'agriculture biologique.

Kallas a déclaré que les arbres Koroneiki ont le rendement le plus élevé de leurs variétés d'oliviers, tandis que les arbres des deux cultivars espagnols sont les plus jeunes des bosquets familiaux.

Les oliviers Frantoio, quant à eux, trouvent leurs racines dans l'occupation italienne de Rhodes, qui a débuté au début des années 1910 et a duré 30 ans.

"Cultiver des oliviers de différentes variétés nous donne également une certaine flexibilité puisque leurs fruits peuvent être cueillis à des moments légèrement différents pendant la récolte », a-t-il déclaré.

Cependant, comme presque tous les autres producteurs d’huile d’olive du bassin méditerranéen, Natura Rodos est touchée par le changement climatique.

"L'augmentation des températures pendant la floraison des arbres et la réduction marquée des précipitations ont un impact sur le rendement en huile d'olive de nos arbres », a déclaré Kallas. "Nous avons dû irriguer la plupart de nos oliveraies pour maintenir notre capacité de production et les hautes caractéristiques organoleptiques de nos huiles d'olive.

Kallas a ajouté que les incendies de forêt constituent une autre menace importante à laquelle sont confrontés les agriculteurs rhodiens, de nombreux oliviers de l'île brûlant chaque année.

Le changement climatique constitue un défi constant pour les producteurs de l'île de Rhodes. (Photo : Natura Rodos)

"Nos arbres n’ont jusqu’à présent pas été touchés par les incendies, mais nous avons remarqué que nos ventes chutent considérablement dans les zones touchées par les incendies », a-t-il déclaré.

"Les incendies sont un facteur imprévisible qui inquiète tous les oléiculteurs de l'île », a ajouté Kallas. "C’est pourquoi nous débarrassons constamment nos bosquets de l’herbe sèche et des mauvaises herbes en été et appliquons toutes les mesures de protection contre les incendies.

Rhodes, connue en Grèce sous le nom de »L'Île d'Émeraude est la quatrième plus grande île du pays et abrite plus de 1.5 million d'oliviers, principalement des cultivars grecs.

En août dernier, de vastes étendues de terres agricoles, dont 50,000 - oliviers, ont été endommagé par un incendie de forêt qui a brûlé pendant plus de dix jours dans le centre et l'est de Rhodes.

Kallas a souligné que l'objectif permanent de Natura Rodos est de maintenir la plus haute qualité de ses huiles d'olive.

"Nous maintenons l'acidité de nos huiles d'olive extra vierges à un niveau bas et surveillons constamment tous les paramètres pendant l'extraction pour rester dans les limites », a-t-il déclaré. »Nous préférons obtenir une quantité d’huile inférieure plutôt que de perdre les délicates caractéristiques organoleptiques de nos huiles d’olive.

"Nous savions que nous avions un produit de qualité entre nos mains, c'est pourquoi nous avons décidé de participer au concours de New York en premier lieu », a ajouté Kallas. "Notre île, Rhodes, est également saluée par notre reconnaissance au NYIOOC, devenant un lieu qui produit des produits agricoles savoureux et de haute qualité.