Huile d'olive primée de l'artisanat familial danois en Toscane

Gioanna et Henrik Brorson-Jorgensen ont profité de la récolte des olives à Uzzano, en Toscane, près de Florence et de Lucques.

"« Nous sommes très satisfaits de la qualité de l’huile d’olive. Son goût est extraordinaire », ont-ils déclaré. Olive Oil Times.

Nous ne faisons rien de spécial à nos arbres. Nous coupons l'herbe environ trois fois par an et ne pulvérisons rien. Le résultat de chaque année est entièrement entre les mains de la nature. - Henrik Brorson-Jorgense, copropriétaire, Casale 3 Danesi

Le couple danois et leur fille ont fondé Casale 3 Danesi en 2012, un producteur d'huile d'olive primé à plusieurs reprises qui a également excellé en 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition.

Avec environ 450 oliviers, la famille cultive quatre des variétés les plus typiques de la Toscane : Frantoio, Moraiolo, Leccino et Pendolino. Les arbres poussent sur les terrasses qui entourent le côté sud de la maison familiale.

Henrik et Gioanna Brorson-Jorgensen sont les cofondateurs de la petite ferme familiale danoise. (Photo : Casale 3 Danesi)

"« Si certains de nos oliviers n’ont que cinq ans, la plupart ont plus de 70 ans », explique Henrik Jorgensen. "Notre ferme date de 1790 et est entourée de 1.7 hectares de terrain. C'est un bâtiment historique. C'est pourquoi même sa couleur blanche ne peut pas être modifiée.

Autrefois, la ferme familiale était la maison du célèbre acteur et comédien italien Raffaele Pisu. "« Nous ne le savions pas jusqu'à ce que le médecin du village nous demande où nous nous étions installés et nous le révèle », raconte Jorgensen. Aujourd'hui, une photo de Pisu prise à l'intérieur de la maison est accrochée à l'intérieur.

Jorgensen a déclaré que la famille se concentre sur une récolte précoce et mélange des olives de toutes maturités dans son huile primée. huile d'olive extra vierge.

"« Lorsque nous commençons notre récolte précoce, de nombreux arbres portent encore des olives entièrement vertes, dont l'huile se mélange magnifiquement avec celle des autres qui commencent à brunir ou à noircir, ainsi qu'avec celles qui sont à mi-chemin de la maturation », a déclaré Jorgensen. "Le résultat est une huile d’olive extra vierge que nous aimons avec ces notes fortes et fraîches.

Casale 3 Danesi produit une huile d'olive primée à partir de 450 arbres en Toscane. (Photo : Casale 3 Danesi)

"« Il est intéressant de noter que beaucoup de nos bouteilles partent aux États-Unis et au Danemark, mais beaucoup d’autres restent en Italie, car nous avons plusieurs clients restaurateurs », a-t-il ajouté. "Ils achètent aussi notre huile d’olive en ligne. Ils utilisent notre produit en cuisine pour rehausser les saveurs de plats comme le risotto ; ils en reconnaissent la qualité. »

Comme leurs voisins, la famille applique la même approche biologique à toutes ses cultures, y compris la vigne et les autres fruits.

"« Au début, notre voisin nous a fait découvrir le monde fascinant de la production d’huile d’olive. Il gère plus de 2,000 - arbres et nous a appris les bases », raconte Jorgensen.

"« Nous ne faisons rien de spécial à nos arbres », a-t-il ajouté. "Nous coupons la pelouse environ trois fois par an et ne pulvérisons rien. Chaque année, le résultat dépend entièrement de la nature.

Au fil du temps, Jorgensen a planté un petit vignoble près de l’oliveraie. "« Je vois la différence, car notre approche biologique ressemble à une lutte acharnée avec le vignoble, mais tout semble se mettre en place avec les oliviers », a-t-il déclaré.

"« Le climat et les fluctuations de la production d’olives dictées par la nature, comme les variations de rendement et de teneur en huile des olives, sont nos plus grands défis », a fait remarquer Jorgensen.

Un moulin voisin fournit à la famille danoise tout ce dont elle a besoin pour produire de l'huile d'olive extra vierge de haute qualité.

"« Cependant, dans les saisons de récolte comme celle-ci, où de fortes pluies rendent tout plus difficile, ce n'est pas facile pour nous ni pour toute la région », a déclaré Jorgensen.

Casale 3 Danesi vend de l'huile d'olive extra vierge en Italie et exporte vers les États-Unis et le Danemark. (Photo : Casale 3 Danesi)

"« Parfois, le moulin n'a pas suivi l'horaire d'ouverture habituel parce que beaucoup de gens ne faisaient pas la récolte, ce qui nous a obligés à terminer certains jours de récolte plus tôt que prévu », a-t-il ajouté.

Les olives du petit verger sont cueillies à la main avec des râteaux électriques modernes et les filets verts traditionnels qui parsèment la campagne italienne pendant la saison des récoltes.

"« Quand la pluie arrive, tout devient plus compliqué, bien sûr », a déclaré Jorgensen. "De plus, lorsque vous apportez des olives humides au moulin, vous payez plus cher pour la mouture, car leur poids varie.

La pluie a eu un impact sur les opérations de récolte de nombreux producteurs italiens, obligeant la famille à arrêter et à redémarrer la récolte. Ils ont passé des journées entières à attendre que le verger s'assèche.

"« C’était un autre défi, car certains travailleurs qui nous aident pendant la récolte ont également des horaires chargés ailleurs », a déclaré Jorgensen. "Malgré tous ces défis lors de la récolte, le résultat est une huile d’olive exceptionnellement bonne.

"Je viens de remarquer que nous sommes classés 41st parmi les producteurs d'huile d'olive en Italie et 80th dans le monde entier. Nous en sommes très heureux », a conclu Jorgensen, faisant référence à leur placement dans le Olive Oil Times Classement mondial.